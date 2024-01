¿Qué son las apuestas seguras?

Las apuestas seguras o surebets forman parte del sistema de arbitraje, lo que implica una conexión directa con los mercados financieros. ¿Qué relación puede haber entre apuestas deportivas y economía? Pues tan sencillo como que en ambos casos se busca un beneficio procedente de una subida inesperada, en esta ocasión de cuotas para un mismo mercado.

La premisa de las apuestas seguras es asegurar ganancias apostando por las diferentes opciones de un mismo mercado, lo que requiere un estudio muy profundo del funcionamiento de las surebets y, por supuesto, la inversión de una gran cantidad de tiempo para buscar esas cuotas que te lleven a asegurar ganancias.

Sobre las apuestas seguras y el arbitraje



Como hemos mencionado, podemos aprovechar una apuesta segura a través del arbitraje. Hace pocos años, dar con este tipo de apuestas era algo reservado a los apostantes profesionales, pero en la actualidad son más accesibles gracias a las múltiples opciones que ofrece Internet.

La premisa es apostar a resultados opuestos en un mismo partido en las ocasiones en las que las cuotas permitan ganar más dinero del que has invertido en la apuesta. Las casas de apuestas suelen colocar prácticamente la misma cuota para un mismo mercado, de modo que invertir una buena cantidad de tiempo investigando cuotas es crucial para dar con las apuestas seguras.

¿Qué apuestas seguras puedes encontrar?



Obtener beneficios a través de apuestas seguras es una tarea bastante complicada. Encontrar un partido en el que, por ejemplo, puedas apostar por los dos equipos y asegurar ganancias pase lo que pase requiere de muchas horas de estudio y revisión de casas de apuestas, eso sin contar con que puedes realizar apuestas seguras prácticamente en cualquier mercado en el que las probabilidades de acierto sean del 50%.

Eso sí, ten en cuenta que las casas de apuestas están muy atentas a estas actividades e incluso algunas de ellas especifican que anularán cualquier pronóstico en el que detecten que se haya podido producir arbitraje, de modo que, además de encontrar la apuesta segura, también debes saber muy bien en qué casa de apuestas lo haces.

Funcionamiento de las apuestas seguras



Uno de los conceptos básicos que debes en cuenta tener a la hora de adentrarte en el mundo de las apuestas deportivas es que las casas de apuestas siempre ganan dinero, ya que se adjudican un margen de las cuotas ofrecidas.

A medida que se suceden las apuestas por las diferentes cuotas disponibles, las casas de apuestas van ajustándolas para, pase lo que pase en el partido, salir ganando, y ahí es donde entra el apostante para buscar las apuestas seguras.

Veamos un ejemplo de apuestas seguras:

Real Madrid Barcelona Cuota 1: 1.90 Cuota 1: 2.00 Cuota 2: 2.20 Cuota 2: 1.70

Como puedes comprobar, resulta extraño que en la cuota 1 aparezca el Real Madrid como favorito, mientras que en la cuota 2 sea el Barcelona quien tiene las de ganar. Esas variaciones en las cuotas suponen la presencia de una apuesta segura con la que podrías obtener beneficios apostando por la cuota 1 del Barcelona y la cuota 2 del Real Madrid ya que, pase lo que pase, las ganancias van a ser superiores a la inversión realizada por los dos picks.

¿Cómo encontrar apuestas seguras fiables?



A grandes rasgos, existen dos vías para encontrar apuestas seguras fiables. La primera de ellas es la mencionada de buscar minuciosamente entre varias casas de apuestas en busca de cuotas que puedan formar una apuesta segura. Esta tarea es muy tediosa y puede ocuparte muchas horas, de ahí que numerosos apostantes opten por la vía de invertir su dinero en software o webs.

Si bien es cierto que algunos de estos servicios son gratuitos, en ocasiones las cuotas tardan en actualizarse, lo que puede desembocar en perder la posibilidad de acceder a la apuesta segura.

Además, el volumen de ganancias con las apuestas seguras es de un 5% aproximadamente, de modo que necesitarías una inversión inmensa para recuperar la inversión realizada en el pago de estos servicios, ya que suelen tener unos costes muy elevados.

Qué son las apuestas seguras

Riesgos de las apuestas seguras



Ya has visto algunos de los beneficios de las apuestas seguras, pero también debes conocer esos riesgos que pueden surgir y que pueden generarte dudas sobre este método de apuestas.

Las casas de apuestas son muy conscientes de estas actividades, de ahí que suelan colocan límites en las apuestas. Algunas de ellas aceptan cifras elevadas, pero muchas otras colocan cantidades muy bajas que, en algunos casos, se pueden ir incrementando a medida que apuestas.

Además, y por raro que parezca, las casas de apuestas tienen la potestad de invalidar un boleto en caso de estimar que la cuota no era correcta, lo que podría truncar tus opciones de aprovechar una apuesta segura.

Las variaciones en las cuotas también tienen mucha influencia a la hora de conseguir apuestas seguras. Las casas de apuestas pueden variar las valoraciones de los mercados en cuestión de segundos, y si tenemos en cuenta que necesitas realizar apuestas en dos casas de manera simultánea, esas fluctuaciones en las cuotas pueden echar por tierra tu apuesta segura.

¿Las apuestas seguras son legales?



La mayoría de las casas de apuestas que operan en Colombia no permiten las apuestas seguras. En todo caso, las casas tienen que detectar una actividad inusual en alguna de sus cuotas y también saber que has hecho lo mismo en la cuota de otra casa de apuestas, lo que complica su labor de investigación.

Recuerda revisar siempre los términos y condiciones de cada casa de apuestas y, a ser posible, cerciórate de qué proveedor de cuotas utilizan ya que, si apuestas en dos que comparten proveedor, es muy probable que detecten tu intento de realizar una apuesta segura.

Guía de apuestas: nivel básico



Apuestas en vivo



Cada vez hay más aportantes que utilizan las apuestas en directo, por lo que las casas de apuestas no dudan en hacerse con los derechos de numerosas competiciones para retransmitirlos y ofrecer estadísticas en tiempo real.

Esto ayuda a saber cuántos saques de esquina acumula cada equipo, cuantas faltas ha cometido un jugador o cuantas dobles faltas ha cometido el favorito para ganar un torneo, entre otros tantísimos datos de valor que pueden llevarte a dominar las apuestas en vivo de diferentes deportes.

Cuota mínima



Muchos bonos y promociones obligan al apostante a realizar un pronóstico sobre una cuota que debe tener un valor mínimo. Esto es así debido a que muchos apostantes optarían por invertir en cuotas que apenas generarían ganancias para la casa de apuestas, y su objetivo es siempre salir ganando incluso cuando te ofrezcan un bono muy rentable.

Por regla general, las cuotas mínimas suelen oscilar entre 1.50 y 2.00, aunque dependiendo de la casa de apuestas y del bono o promoción, esas cifras pueden ser inferiores o superiores.

Requisitos de apuestas



El proceso de creación de una cuenta de usuario va asociado al canjeo del bono de bienvenida. Estos bonos cuentan con ciertos requisitos para poder ser aprovechados. Algunos de ellos piden un método de ingreso en concreto mientras que otros exigen una cantidad mínima de ingreso.

Sea como sea, revisa siempre los términos y condiciones del bono de bienvenida y del resto de promociones para asegurarte de que cumples con los requisitos para aprovechar sus ventajas.

Cómo apostar al fútbol



El fútbol es el deporte más seguido a nivel mundial y también el que más opciones ofrece en las casas de apuestas. La parte positiva es que se trata de una disciplina ideal para iniciarte en las apuestas, ya que sus bases y reglas son sencillas, pero el hecho de tener ese nivel de seguimiento hace que sea relativamente complejo superar los retos propuestos por las casas de apuestas.

En caso de que quieras convertirte en un apostante experimentado, será buena idea que comiences a realizar ciertas actividades antes de apostar, tales como analizar lo equipos que se enfrentan, la competición que disputan, sus jugadores clave y el estado de forma al que llegan al partido o las rachas de victorias/derrotas en las que están inmersos.

Cómo apostar al tenis



Las bases y reglas del tenis son más complejas que las del fútbol, pero el volumen de estadísticas que debes manejar es inferior, de modo que se compensa la cantidad de horas invertidas y, en definitiva, se presenta como un deporte a tener muy en cuenta para comenzar en las apuestas deportivas.

Como decimos, es muy importante conocer las reglas del juego y, sobre todo, saber cuál es el estado de forma de cada tenista, los registros en el cara a cara contra sus rivales y, sobre todo su pericia sobre la superficie en la que se juega el torneo en el que vayas a apostar.

Apuestas seguras paso a paso

Guía de apuestas: nivel intermedio



Cash out



El cash out permite a los apostantes cerrar una apuesta antes de que termine un partido, siempre y cuando aceptes la oferta que te hace la casa de apuestas. La cifra que se te ofrece para este cierre anticipado de la apuesta dependerá de diversos factores, y estará en tu mano decidir si esa cantidad es suficiente para satisfacer tus intereses o si prefieres esperar al pitido final.

Esto implica que el apostante debe saber si es mejor ser paciente o si la idea acertada es hacer uso del cash out. Ten en cuenta que a veces es mejor asegurar ganancias, aunque sean más pequeñas de lo esperado… En tu mano queda ir a por todas o amarrar una parte de la inversión.

Hándicap asiático



El hándicap asiático es uno de los mercados estrella dentro del fútbol, y también es muy utilizado en otros deportes como el baloncesto o el fútbol americano. En el caso del deporte rey, su éxito radica en que la opción del empate desaparece, por lo que las probabilidades de acierto pasan del 33,3% al 50%.

Por si esto fuera poco, las fuerzas de los equipos se igualan, lo que permite apostar y tener opciones de ganar apostando por equipos que, en teoría, tienen pocas opciones de alzarse con el triunfo.

La forma de igualar las fuerzas es a través de bonificaciones y penalizaciones. En el caso de los favoritos, las casas de apuestas colocan una serie de goles o puntos de desventaja, mientras que los underdogs comienzan los partidos con una ventaja de goles o puntos.

Si al terminar el partido, los cálculos mantienen al equipo por el que has apostado en ventaja, tu apuesta será declarada ganadora.

Apuestas a córner en el fútbol



El córner es una de las situaciones más típicas del deporte rey, así como una de las más emocionantes debido a las numerosas tácticas que se pueden vivir tanto en ataque como en defensa. Esto no pasa por alto para las casas de apuestas de Colombia, ya que ofrecen diversos mercados enfocados en los saques de esquina.

Podrás apostar por el número de córneres que se lanzarán en todo el partido o dividirlo entre las dos mitades. También podrás buscar suerte adivinando los lanzamientos de esquina que botará uno de los equipos, mientras que las apuestas con hándicap se unen a las apuestas de los saques de esquina.

Si quieres apostar al córner, debes tener muy en cuenta el nivel ofensivo de cada equipo, así como la capacidad defensiva que demuestren. Además, es importante saber el porcentaje de tiempo que pasan en cada sector del campo y si son equipos acostumbrados a atacar o a encerrarse en su área. Todo cuenta para acertar con los saques de esquina.

Guía de apuestas: nivel experto

Apuestas seguras



El objetivo de las apuestas seguras es buscar cuotas cuyo margen te permita obtener ganancias apostando por las dos opciones posibles dentro de un evento, lo que implica realizar los picks en casas de apuestas distintas.

La teoría de las apuestas seguras es sencilla, pero lo complicado es encontrarlas debido a la cantidad de tiempo que debes de invertir en busca de esas cuotas que te hagan generar ganancias independientemente de saber que cometerás un fallo en los dos pronósticos que realices.

Si tienes mucha paciencia y tiempo para investigar a fondo, no tengas duda de que llegará el momento en el que encontrarás apuestas seguras entre tus casas de apuestas favoritas. ¡Esto implica que tu bankroll aumentará con total seguridad!

Diseña un modelo de apuestas



Un modelo de apuestas acertado requiere de la creación de objetivos y la revisión constante de datos y estadísticas, conceptos que te llevarán a aumentar las ganancias que obtengas con tus apuestas. De hecho, un modelo de apuestas acertado te llevará a ser incluso más eficaz que las casas de apuestas, pero es evidente que deberás tener mucho recorrido en el sector para llegar a ese nivel.

En definitiva, la premisa es escoger el mercado en el que vas a desarrollar tu modelo, seleccionar las estadísticas necesarias para enfocarte en ese mercado y probar el modelo hasta que el volumen de aciertos y ganancias obtenidos con ellos sea superior a la media.

Aprende a usar las estadísticas



Los apostantes deben apoyarse en las estadísticas si quieren encontrar la manera de sumar muchos aciertos aprovechando cuotas elevadas. El número de goles, de córneres o de tarjetas amarillas/rojas son ejemplos de mercados en los que las estadísticas tienen una relevancia extrema.

Obviamente, las estadísticas están para romperse y no aseguran nada, pero, por ejemplo, si un equipo tiene una media de tres goles por partido, siempre será una buena idea apostar por la posibilidad de que anote dos o más goles.

Si bien es cierto que hemos incluido el aprendizaje y uso de las estadísticas en la sección para expertos, lo cierto es que cualquier apostante debería apoyarse en los números para maximizar sus opciones de éxito, y es que es una de las acciones más recomendables que puedas realizar desde tus primeros pronósticos.

Gestiona el saldo de tu cuenta de usuario



Ya sabes que es importante dominar mercados, deportes y competiciones. Asimismo, las estadísticas son un apoyo fundamental para aumentar el porcentaje de acierto. ¿Y si también cuidas el saldo que tienes para apostar? Arriesgar lo justo y necesario es una de las prácticas más inteligentes que puedes llevar a cabo, así como no superar nunca el límite que te hayas propuesto.

Las malas rachas siempre entran en juego, incluso para los apostantes más experimentados, de modo que no debes volverte loco y tienes que mantener la calma para que tu dinero no esté comprometido en ningún momento.

Busca aquella táctica con la que te sientas cómodo teniendo en cuenta tu cartera, el límite que hayas puesto para apostar, los deportes y mercados en los que vayas a buscar suerte e incluso tu carácter, ya que no todo el mundo gestiona de la misma forma el éxito y la frustración.