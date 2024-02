Código promocional Luckia Marzo 2024: Hasta $250.000 COP

Actualmente, puedes registrarte con el código promocional Luckia Colombia y acceder a un montante extra con el que empezar a jugar tanto en deportes como en juegos de casino. Asimismo, existen otras promociones Luckia Colombia de carácter regular, pero, dada su naturaleza cambiante, no tiene mucho sentido el recogerlas acá.

¿Cuál es el código promocional Luckia Colombia?



El código bonus Luckia Colombia puede resumirse del siguiente modo:

Sección Luckia Colombia Descripción de la oferta Código promocional Luckia Colombia Apuestas deportivas Triple bono de bienvenida hasta $250.000 COP en seguro de apuestas. Obtén el bono Juegos de casino Triple bono de bienvenida hasta $250.000 COP extras. Obtén el bono

Recuerda que la apuesta mínima en Luckia Colombia es de 1.000 pesos colombianos salvo en las apuestas de sistema, donde la apuesta mínima Luckia asciende a los 2.000 pesos. Luckia Colombia limita las ganancias a $30.000.000 COP en apuestas sencillas o combinadas clásicas, mientras que este límite se sitúa en $60.000.000 COP en las apuestas de sistema.

Aunque es posible que puedas acceder a cada bono de bienvenida Luckia Colombia sin necesidad de introducir código alguno, lo cierto es que incluir el código promocional Luckia Colombia durante el registro te puede dar acceso a beneficios adicionales. En cuanto haya un código promocional Luckia específico, ¡lo recogeremos acá enseguida!



No olvides que el bono de bienvenida está restringido a los primeros 7 días tras registro. Si no lo reclamas en la semana siguiente a la fecha en la que hayas abierto una cuenta, se entiende que renuncias a él. Esto aplica para ambas opciones, tanto el bono de bienvenida en deportes como el bono de bienvenida para el casino Luckia Colombia.

¿Cómo puedo obtener el código promocional Luckia Colombia?



Lógicamente, el primer paso para empezar a disfrutar del código promocional Luckia Colombia es el de completar el Luckia registro. Este es muy sencillo de llevar a cabo. Básicamente, solo debes visitar el sitio web de Luckia Colombia a través de uno de nuestros enlaces directos. Cuando cargue la página principal de la plataforma, debes:

Pulsar sobre la opción REGÍSTRATE situada en la parte superior derecha.

Cargará una página a modo de formulario Luckia registro en tres pasos.

El primer paso es el de la información general (datos personales); el segundo, el contenido respecto a cédula y residencia; mientras que el tercero se centra en generar datos de acceso.

Una vez aceptados los términos y condiciones del operador, así como su política de privacidad, ¡ya formarás parte de la comunidad de jugadores del operador!

Ahora toca que hagas un primer Luckia depósito válido para activar el bono de bienvenida o, sencillamente, comenzar a jugar a la oferta del sitio web.

Recuerda que para poder completar el Luckia registro debes ser mayor de edad y residir en Colombia. No demorarás mucho con el registro, ya que apenas te tomará un par de minutos. Cuando se complete el registro, recibirás un correo electrónico para validar tu cuenta. A partir de ahí, usa las credenciales creadas para iniciar sesión y divertirte jugando.

Bono de bienvenida en apuestas deportivas Luckia Colombia



Los nuevos clientes tienen derecho a un triple bono de bienvenida de hasta $250.000 COP. Pero no solo eso: el operador te otorga una apuesta gratis antes del primer montante extra en reembolsos. Para ello, solo tienes que ingresar $5.000 COP y, de inmediato, se pondrán a tu disposición $1.000 COP con los que probar suerte en la web.



Por otro lado, si realizas una primera apuesta por valor de $10.000 COP, el operador te recompensa con otra apuesta gratis por valor de $30.000 COP. Eso sí, para poder activar esta función extra, la cuota a la que apuestes esa cantidad debe ser de 1.70 a 1 o superior. Con estas apuestas gratis Luckia, puedes arriesgar a cuotas inusuales.



Conseguir el bono de bienvenida en deportes en el operador es bien sencillo:

Regístrate y haz una recarga a través de uno de los métodos de pago válidos para la bonificación de, al menos, $5.000 COP.

Seguro primera apuesta: Recibe un bono del 50 % en apuestas gratis hasta $150.000 COP en caso de que falles tu primera apuesta.

Seguro segunda apuesta: Recibe un bono del 50 % en apuestas gratis hasta $50.000 COP en caso de que falles tu segunda apuesta.

Seguro tercera apuesta: Recibe un bono del 50 % en apuestas gratis hasta $50.000 COP en caso de que falles tu tercera apuesta.

Términos y condiciones del bono en deportes para nuevos clientes



Cualquier bonificación de las mejores casas de apuestas deportivas online colombianas presenta siempre una serie de condiciones. A través de ellos, las empresas dedicadas a los juegos de azar en línea pueden mantener su negocio activo, evitando abusos. En el caso del bono de bienvenida Luckia Colombia en apuestas deportivas, lo importante es:

Oferta destinada para nuevos usuarios que no hayan hecho un primer depósito todavía, mayores de edad y residentes en el país.

La oferta presenta una vigencia de 30 días tras el registro.

El usuario debe ingresar $5.000 COP o más para poder activar la bonificación.

Las apuestas para la activación de los reembolsos deben de ser de $2.000 COP o más.

Si el usuario elige el bono de bienvenida en deportes, recibirá una apuesta gratis adicional de $1.000 COP. Esta Luckia freebet debe apostarse íntegramente a una sola cuota.

El reembolso del bono se acreditará automáticamente en la cuenta del usuario en un plazo máximo de 72 horas, siempre y cuando, eso sí, se haya cumplido con los requisitos de apuesta, como, por ejemplo, en lo que respecta a los mercados vinculados a la promoción.

Las ganancias que se pueden obtener con el bono se limitan a 4 veces el valor del montante otorgado con el bono.

Cada reembolso debe usarse en los 7 días posteriores a su acreditación.

El usuario acepta que, mientras no se haya liberado el bono, y en caso de solicitar una retirada de saldo, perderá el derecho a la bonificación junto a las posibles ganancias derivadas de su uso.

El bono se limita a una vez por cuenta, IP, núcleo familiar, dirección postal, etcétera… En caso de que se sospeche de duplicaciones de cualquier tipo, el sitio web se reserva el derecho a cancelar o eliminar el bono de la cuenta de usuario implicada.

Bono de bienvenida en juegos de casino Luckia Colombia



El montante que puedes obtener como nuevo cliente del casino del operador es igual al de deportes: $250.000 COP. Sin embargo, hay dos diferencias fundamentales. La primera es que no se te ofrece una primera apuesta gratis de $1.000 COP ni de $30.000 COP. La otra es que, en este caso, el bono no es en seguro de apuestas, sino en un montante adicional en tu saldo.



Obtener el bono de bienvenida Luckia casino es tan sencillo como en deportes:

Regístrate y haz un primer depósito de $5.000 COP o más. Ten en cuenta que debe ser a través de uno de los métodos de depósito Luckia habilitados para activar la bonificación de bienvenida.

Tras completar el ingreso, elige el bono de casino. No se permite obtener ambas bonificaciones a la vez, por lo que deberás elegir por cuál quieres ir primero.

El primer depósito se te doblará hasta un máximo de $150.000 COP, por lo que tal vez te compense hacer un primer ingreso de bastante más que $5.000 COP.

Cuando ingreses por segunda vez, el operador te compensará con un 50 % adicional hasta $50.000 COP adicionales.

El triple bono de bienvenida se completa con el tercer ingreso, en el que el operador vuelve a otorgarte un 50 % extra hasta $50.000 COP.

Términos y condiciones de la promoción para nuevos clientes de casino



Al igual que la oferta para deportes, el código bonus Luckia Colombia para casino también incluye ciertas condiciones que debes cumplir para activar y liberar el bono. En gran medida, son iguales a las que encontrarás en el Luckia bono para apuestas deportivas, pero, a continuación, recogemos aquellos puntos importantes y las diferencias centrales:

El montante del bono no es un reembolso de apuesta fallada, sino saldo adicional. Para liberarlo, las tragamonedas cuentan un 100 % en el rollover, siendo el porcentaje en otras opciones inferior.

Para liberar el bono, debes apostar la cantidad otorgada un mínimo de 30 veces.

Las ganancias que se pueden obtener con el bono de bienvenida Luckia casino se limitan a 20 veces el valor otorgado.

El saldo del bono solo se utilizará cuando no se disponga de saldo propio.

Si se realizan apuestas en la ruleta que cubran 25 o más números, el bono se cancelará de inmediato junto a las posibles ganancias obtenidas con su uso.

Oferta en apuestas deportivas del operador



En el momento de redactar este contenido, la plataforma contaba con hasta 20 disciplinas deportivas. Si quieres saber más sobre ello, recogemos información adicional en nuestro contenido Luckia opiniones. Obviamente, las opciones más destacadas son las de las apuestas fútbol: te permite apostar a la Liga Colombiana y a torneos europeos populares.



Asimismo, las apuestas tenis y apuestas básquetbol gozan de gran popularidad. Estas completan un trío de ases espectacular con las apuestas fútbol. Hablamos de apuestas Grand Slam, apuestas NBA o apuestas Euroliga. Lastimosamente, no es la mejor opción para apuestas Challenger y a otros torneos menores, limitada en mercados y liquidez.



Por otro lado, es imperdonable que el operador no incluya apuestas e-Sports. Esperamos que se solucione cuanto antes, ya que las apuestas Valorant, apuestas LOL o apuestas CS:GO están muy de moda. En compensación, la cantidad de mercados en las 20 disciplinas incluidas es vasta, con algunos eventos que superan fácilmente el centenar.

Apuestas en vivo Luckia



Aunque a lo largo del año el operador permite usar el código promocional Luckia en miles de eventos en vivo, tenemos que señalar su principal fallo: no incluye función TV. De este modo, se limita bastante la experiencia en apuestas en vivo Luckia. Con todo, trata de compensarlo con unas cuotas apuestas en vivo bastante altas, pero no es suficiente.



Al menos, no obvia opciones que sí incorporan otras muchas casas de apuestas deportivas colombianas. Hablamos de la herramienta CASH OUT. Con ella, puedes vender tus apuestas antes de tiempo. Se trata de una función que, si sabes usar, te permite reducir pérdidas o asegurar ganancias. También puedes, con un PIN, compartir tus pronósticos.

Qué incluye el casino Luckia Colombia



No nos cansaremos de repetir que el código promocional Luckia Colombia también está disponible para juegos de casino. Y es magnífico, ya que, en dicha sección, el bono de la plataforma es en saldo adicional ¡hasta $250.000 COP! Son muchos los apartados incluidos en el Luckia casino, pero podemos hacer una aproximación rápida:

Tragamonedas: A cargo de los mejores proveedores de software del sector y con constantes promociones (giros gratis los lunes o premios aleatorios de todo tipo), es un apartado completo, con cientos de títulos y muchas horas de diversión. Casino en vivo: La joya de la corona. Se centra fundamentalmente en la ruleta en vivo Luckia. Ofrece una gran cantidad de variantes; todas ellas con retransmisión en vivo de gran calidad y un chat en vivo para interactuar con los crupieres. Keno: Esta mezcla de lotería y bingo cuenta con un apartado propio. Para jugar, debes pulsar sobre la opción KENO en la parte superior central de la pantalla. Keno-V es una gran alternativa, con premios increíbles cada 4 minutos. Blackjack: Y otros juegos de cartas. Son versiones en flash, pero completan de forma magnífica la paleta de juegos de casino Luckia. Junto al blackjack, puedes jugar también al bacará y cargar concursos tipo TV muy divertidos.

Métodos de pago y retiro



Para activar el código promocional Luckia en Colombia, debes hacer un primer depósito. También es bueno conocer qué opciones tienes en cuanto a Luckia retiro, ya que el objetivo acá es ganar dinero mientras te diviertes, ¿no? Aunque no hay mucha diferencia entre los pagos y las retiradas (ambos rubros deben mejorar), no está de más recoger todo:

Depósitos

Tarjetas de crédito/débito MasterCard y VISA. PSE (tarjeta de crédito). PayU Efecty Puntos PTM. Locales Luckia (más de 200 establecimientos distribuidos por todo el país).

Retiradas



Locales Luckia Colombia. Efecty Transferencia bancaria Puntos PTM Droguerías La Rebaja

Luckia app: ¡Juega desde cualquier sitio!



La oferta de la plataforma y, por lo tanto, su código promocional Luckia Colombia, está disponible tanto desde PC como a través de la Luckia app. O más bien deberíamos decir Luckia móvil. Porque el operador no cuenta actualmente con una Luckia aplicación. De todas formas, funciona perfectamente a través de navegadores para iOS y Android.



Utilizando la Luckia móvil, puedes jugar desde cualquier sitio. Solo necesitas una buena conexión a internet. Además, la versión móvil de la plataforma no te obliga a renunciar a nada, ya que todas las funciones y ventajas incluidas en PC están disponibles en la versión para dispositivos móviles. Por tanto, puedes activar el código bonus desde un celular.

Servicio de asistencia al cliente: Vías de contacto



En caso de que tengas cualquier problema con el código promocional Luckia Colombia o con relación a cualquier otro aspecto del operador, puedes resolverlo a través de soporte. Las vías de contacto son actualmente tres. La principal ventaja del chat en vivo Luckia es que está disponible sin necesidad de registro. A grandes rasgos, puedes contactar vía:

Línea telefónica: 018000945000. Chat en vivo desde la web. Correo electrónico: clientes@co.luckia.com

Opiniones finales sobre el código promocional Luckia Colombia CÓDIGO



Queda claro que el código bono Colombia es muy positivo, afianzando en el mercado del país cafetero a una de las mejores casas de apuestas online actuales. Hemos tratado de hacer un análisis lo más pormenorizado posible, pero, si tienes prisa, a continuación te resumimos los aspectos que nos gustan del operador, así como aquello mejorable:

Lo que nos gusta Lo que no nos gusta El montante de los bonos de bienvenida es espectacular. Inadmisible que no haya un apartado de apuestas deportes electrónicos. Gran cantidad de mercados, sobre todo en fútbol, tenis y básquetbol. Debe incorporar cuanto antes una herramienta Luckia TV. Además de los bonos de bienvenida, cuenta con otras muchas promociones.

Preguntas frecuentes sobre el código promocional Luckia y otros aspectos del operador



Cerramos este contenido sobre el código promocional respondiendo a algunas de las preguntas más frecuentes a este respecto, así como con relación a otros elementos de la plataforma. Asimismo, recuerda que dispones de una sección FAQ muy completa en la propia página web de la casa de apuestas. También puedes contactar con soporte.

¿Luckia cuenta con locales físicos en Colombia para apostar en persona?



Claro. Actualmente, cuenta con más de 230 locales repartidos por toda Colombia. En ellos, no solo puedes hacer apuestas en persona, sino también completar depósitos o retiradas de tu cuenta en línea y en apenas unos minutos.

No he recibido el bono de bienvenida, ¿qué debo hacer?



Si crees que has cumplido con todos los requisitos de activación, no dudes en ponerte en contacto con el servicio de asistencia al cliente. Recuerda que el bono de bienvenida en deportes es en reembolsos por apuestas perdidas, no en saldo adicional (que es lo común).

¿Luckia Colombia patrocina a algún equipo?



En España, patrocina al Deportivo de la Coruña, un club histórico que, si bien es cierto que está pasando una época oscura, aspira a volver a Primera División. En Colombia, todavía no, pero seguramente que, a medio plazo, llegue a acuerdos con algunos clubes.

¿Cuál es la recarga mínima disponible en el operador?



Generalmente, esta se sitúa en los $1.000 COP, aunque algunos métodos de pago exigen depósitos mínimos mayores. Asimismo, para activar el bono de bienvenida, debes ingresar $5.000 COP o más.

¿Hay un bono de bienvenida sin depósito Luckia?



No actualmente. Eso sí, al hacer un ingreso, hay una sorpresa extra en deportes. Y es que no solo tienes derecho al triple bono de bienvenida por registro en apuestas deportivas. Si ingresas $5.000 COP o más, también se activará una apuesta gratuita de $1.000 COP para que puedas probar sin ningún riesgo lo relativo a Luckia cómo funciona apostar. Asimismo, se activa otra apuesta gratuita de $30.000 COP una vez hagas una primera apuesta de $10.000 COP.