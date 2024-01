Las apuestas de fútbol en vivo se han convertido en uno de los elementos más buscados en el mundo de las apuestas deportivas. Las mejores casas de apuestas en Colombia cuentan con una sección de apuestas en vivo en la que puede realizar pronósticos mientras se disputan sus partidos favoritos.

¿Le atrae la idea de realizar apuestas deportivas en Colombia en vivo? En ese caso, le recomendamos que siga leyendo este artículo, ya que vamos a mostrarle todo lo que necesita saber acerca de uno de los tipos de apuestas de fútbol más apasionantes.

¿Qué mercados hay en las apuestas de fútbol en vivo?



Las apuestas de fútbol en vivo comparten una gran suma de mercados con las apuestas convencionales. Por ello, podrá realizar pronósticos sobre los tipos de apuestas que encuentre habitualmente antes del pitido inicial, aunque también dispondrá de mercados exclusivos con los que ganar dinero mientras visualiza sus partidos preferidos.

Echemos un vistazo a los mercados que puede encontrar en los sitios de apuestas online en Colombia:

Ganador del partido



Como puede imaginar, las apuestas al ganador del partido también son las más habituales dentro de las apuestas de fútbol en vivo. La diferencia en este caso es que las cuotas irán variando minuto a minuto a medida que se acerque el final del partido y registrarán grandes cambios tras los goles de cada equipo.

Hándicap asiático



El hándicap asiático es la mejor forma de conseguir ganancias apostando por los equipos que parten como underdogs, algo que se mantiene en las apuestas en vivo. Eso sí, este mercado puede cambiar radicalmente dependiendo de lo que esté sucediendo en el partido, ya que la derrota momentánea del equipo favorito puede hacer que tus miras cambien en el momento de rellenar el boleto.

Doble oportunidad



La doble oportunidad se presenta como un mercado con el que asegurar ganancias, ya que tiene la posibilidad de apostar por dos de las tres opciones disponibles en las apuestas al ganador. Una vez más, el resultado del partido influirá directamente en las cuotas disponibles para este tipo de apuestas tan particular.

Total de goles



Las apuestas al total de goles invitan al apostante a acertar el número de goles. Eso sí, no será necesario dar con la cifra exacta, sino que el objetivo es adivinar si se registrarán más o menos goles de los ofrecidos por los sitios de apuestas online de Colombia.

Total de goles por equipo



Sin salir del mismo tipo de mercado, las apuestas al total de goles por equipo tienen el mismo funcionamiento que las apuestas al total de goles, con la diferencia de que, en este caso, la premisa es acertar con el número de tantos que anotará uno de los dos equipos. Por supuesto, tendrá la oportunidad de apostar por el total de goles de los dos equipos de manera independiente.

Ambos equipos marcan



Este mercado suele ser más utilizado en las apuestas estándar, pero también tiene la posibilidad de pronosticar en él una vez comenzado el encuentro. Obviamente, cuando uno de los dos equipos abre el marcador las cuotas se reducen drásticamente, de modo que debe estar muy atento a los ataques realizados por ambos clubes para saber cuál es el momento exacto de realizar esta apuesta.

Goles minuto



Pasamos a un tipo de apuesta que suele realizarse en las apuestas de fútbol en vivo. En este caso, las mejores casas de apuestas en Colombia colocan una franja de tiempo, habitualmente de 15 minutos, y su tarea será la de adivinar si se anotará algún gol en ella, independientemente del equipo que lo haga.

Total de tiros de esquina



Si salimos de las apuestas centradas en el equipo ganador o los goles, encontrará la opción de apostar por el número de tiros de esquina que se lanzarán. Las estadísticas son clave para este mercado, ya que el nivel de ataque de los equipos y su capacidad defensiva para contrarrestarlos servirá como baremo para calcular el número de córners que se podrán lanzar.

Total de tarjetas amarillas/rojas



Una vez más, las estadísticas entran en juego de una manera evidente, esta vez a la hora de adivinar el número de tarjetas amarillas y rojas que se mostrarán. La agresividad de los equipos, su nivel de rivalidad y la elección del árbitro del partido serán clave para acertar con las cartulinas que se verán en los 90 minutos reglamentarios.

Guía para apuestas de fútbol en vivo

Las mejores casas de apuestas deportivas en Colombia para apostar en fútbol en vivo



Rushbet

La casa de apuestas Rushbet se ha convertido en uno de los mejores operadores de apuestas de fútbol en Colombia. En su interior puede encontrar más de 20 disciplinas deportivas en las que apostar, con competiciones tan interesantes como LaLiga EA Sports, la Champions League y, por supuesto, la Liga Betplay colombiana.

A grandes rasgos, su sección dedicada al fútbol cuenta con todas las competiciones que puedan interesarle, ya sean de mayor o menor popularidad. Tendrá la posibilidad de realizar pronósticos antes y durante los partidos, ya que también cuenta con una sección de apuestas en vivo muy potente repleta de estadísticas actualizadas en tiempo real.

Si ponemos el foco en su bono de bienvenida, Rushbet cuenta con un bono de 100% hasta $50.000 COP. El rollover es de tan solo 5x, más bajo que en la mayoría del resto de sitios de apuestas online en Colombia, aunque para poder liberarlo tendrá que apuntar a cuotas de 2.00 o superiores, lo que requerirá un estudio minucioso de la apuesta que vaya a realizar.

Para apostar, Rushbet ofrece numerosos mercados y tipos de apuestas, de modo que siempre encontrará aquellos con los que se sienta más a gusto y le permitan contar con un porcentaje de acierto alto. Las típicas apuestas al ganador, apuestas con hándicap o totales están incluidas en la totalidad de los partidos, y dependiendo de su relevancia también encontrará opciones tan exóticas como rentables.

Las cuotas de esta casa de apuestas de fútbol en Colombia son muy competitivas, y debemos poner especial énfasis en las asignadas a competiciones locales, ya que suelen estar alrededor del 2% por encima respecto a la competencia. Esto quiere decir que, al apostar en competiciones colombianas, tendrá la oportunidad de aumentar su cartera a mayor velocidad que si lo hiciera en otro operador, de ahí que Rushbet cuente con ese nivel de éxito en nuestro territorio.

Betplay

Betplay es otra de las grandes casas de apuestas que operan en Colombia. También cuenta en su catálogo con más de 20 deportes, con el fútbol como principal argumento y un trato muy cuidado a las competiciones locales, como no podría ser de otra manera.

El sistema de apuestas en vivo le permite apostar con todo lujo de detalles, ya que cuenta con datos y estadísticas refrescados en intervalos de tiempo muy cortos para que tenga siempre a mano toda la información necesaria para realizar los pronósticos más acertados y rentables.

El bono de bienvenida de Betplay puede que no sea tan atractivo como el de otras casas de apuestas, ya que ofrece un 100% hasta $40.000 COP y el rollover es de 10x, pero a su favor hemos de decir que, para liberarlo, habrá que apuntar a cuotas de 1.50 o superiores, una cifra mucho más baja que en la competencia.

El número de mercados es muy extenso, con un abanico de tipos de apuestas elevado que le permitirá invertir tanto en aquellas que domina a la perfección como en otros que despierten su interés y en los que, poco a poco, podrá convertirse en un experto.

Las cuotas de los tipos de apuestas de fútbol suelen ser más elevadas que en otras casas de apuestas punteras, y al igual que sucede con Rushbet, encontramos grandes cifras para las competiciones de Colombia, de modo que sus pronósticos para partidos de ligas colombianas aportarán un plus de rentabilidad.

WPlay

La casa de apuestas WPlay tiene gran reconocimiento en Colombia, y es que en 2017 fue la primera en ofrecer servicios en nuestro territorio después de recibir la aceptación de Coljuegos, organismo regulador de apuestas deportivas en línea.

De este modo, WPlay es todo un referente en lo que a las apuestas de fútbol se refiere, con cabida para las mejores competiciones a nivel mundial, ya sean de clubes o selecciones, y como no podía ser de otra forma, con presencia de las principales ligas profesionales de Colombia.

Otro de los motivos del éxito de WPlay es su espectacular bono de bienvenida del 100% hasta $200.000 COP, con un rollover de tan solo 4x que permitirá a sus usuarios liberarlo en un espacio de tiempo muy reducido. Eso sí, las cuotas para aplicar el bono deberán ser de 2.00 o más, por lo que debe ser cuidadoso a la hora de elegir los pronósticos.

Si hablamos de mercados, en WPlay va a encontrar todos los tipos de apuestas más conocidos para cualquier competición, así como para el resto de especialidades deportivas que alberga. Como imaginará, la importancia de los eventos determinará el número de mercados disponibles, pero incluso las competiciones menos populares cuentan con una suma más que aceptable de mercados en los que apostar.

Las cuotas de WPlay destacan con claridad en los mercados simples y, una vez más, en la Liga Betplay, aunque eso no quiere decir que no vaya a encontrar rentabilidad en sus apuestas combinadas. En todo caso, recomendamos su sistema de apuestas en vivo y la posibilidad de obtener sumas de dinero elevadas incluso con los mercados más convencionales.

Consideraciones antes de registrarse en una casa de apuestas en Colombia



Elegir el mejor sitio de apuestas online en Colombia requiere del estudio de los diferentes operadores disponibles. Hay numerosos factores que pueden ser diferenciales y que pueden llevarle a escoger unas u otras. Además de los deportes disponibles o las competiciones en las que apostar, también se deben tener en cuenta otras cuestiones que repasamos a continuación:

Protección de datos y seguridad

El organismo regulador Coljuegos se ocupa de analizar minuciosamente todos los aspectos de las casas de apuestas en Colombia para otorgar su legalidad. Entre todos esos aspectos se tienen muy en cuenta la protección de datos, ya sean bancarios o personales, como la seguridad que aporta a sus clientes a través de sistemas informáticos más sofisticados.

Métodos de pago rápidos y seguros



Nuestras recomendaciones siempre van a apuntar hacia operadores que ofrecen numerosos métodos de pago, ya sea para apuestas de fútbol en vivo o cualquier otro mercado. Además de variedad, el requisito es que también sean seguros, ya que es indispensable que el apostante siempre tenga sus datos a buen recaudo.

Cuotas de calidad



Las cuotas son un elemento diferenciador, sobre todo en las principales casas de apuestas de fútbol en vivo. Los mejores operadores suelen ofrecer cifras elevadas en sus cuotas, y a pesar de que pueda pensar que las diferencias son mínimas respecto a la competencia, a la larga verá como su bankroll se incrementa a mayor velocidad.

Compatibilidad con móviles



Apostar en cualquier lugar y situación se ha vuelto una actividad cotidiana, por lo que es necesario que las casas de apuestas ofrezcan una versión compatible con navegadores móviles o incluso apps que cuenten con mayor fluidez e interfaces adaptadas a estos dispositivos.

Bonos y promociones rentables



De los diversos aspectos que pueden convencer a un apostante para registrarse en una casa de apuestas, dos de los más importantes son los bonos de bienvenida y promociones disponibles. Gracias a ellos conseguirá apuestas gratis y ganancias mejoradas desde sus primeros pronósticos, de modo que siempre conviene analizar lo que ofrecen y los requisitos de canje.

Servicio de atención al cliente



La presencia de un servicio de atención al cliente de calidad es muy importante. En cualquier momento pueden surgir dudas o problemas que requerirán de la ayuda de un experto, así que es interesante encontrar atención 24/7 a través de métodos rápidos como las llamadas telefónicas o los chats en vivo.

Apuestas de fútbol en vivo

Pasos para registrarse en una casa de apuestas online



¿Ya ha decidido en qué casa de apuestas de fútbol en vivo vas a registrarse? En ese caso, deberá seguir una serie de pasos para crear su usuario y comenzar a realizar pronósticos.

El proceso es muy sencillo, puesto que la mayoría de las casas de apuestas ofrecen menús similares para el registro, de modo que vamos a ofrecerle los pasos que debe seguir en las próximas líneas.

Seleccione una casa de apuestas



Como imaginará, el primer paso de este proceso es el de comparar y elegir su casa de apuestas favorita. No olvide tener en cuenta todos los aspectos detallados anteriormente a la hora de seleccionar aquella que se ajuste más a sus preferencias.

Regístrese

Llega el momento de comenzar el proceso de registro. Revise la parte superior derecha de su casa de apuestas, ya que el botón para registrarse suele estar situado en esa zona de la pantalla. Añada todos los datos que sean solicitados, tales como nombre y apellidos, correo electrónico o número de identificación. Recuerde que todos los datos deben ser reales para evitar problemas a la hora de recoger las ganancias.

Confirme su identidad



Ciertas casas de apuestas solicitan la verificación de los datos añadidos en el registro de usuario. Para ello, es posible que tenga que enviar imágenes del documento identificativo, pero lo más habitual es que reciba un correo electrónico con un enlace de verificación.

Realice el primer depósito



Llegados a este punto, la tarea será la de seleccionar su método de ingreso favorito y añadir los primeros fondos a su cartera. Revise los términos y condiciones de cada uno de ellos para saber si el dinero llegará de manera inmediata a su bankroll o si tendrá que esperar un número de horas que, en todo caso, no suele ser elevado.

Aproveche el bono de bienvenida



El bono de bienvenida disponible en su casa de apuestas le permitirá disfrutar de determinadas bonificaciones con sus primeras apuestas. Revise sus términos y condiciones, asegúrese de que cumple con los requisitos de ingreso y comience a realizar los pronósticos válidos para poder aprovechar sus ventajas posteriormente.

Escoja un partido para apostar



Ya ha completado el registro de usuario, así que llega el turno de empezar a apostar. Eche un vistazo a las competiciones disponibles y a los partidos de sus equipos favoritos para asegurarse de que pronosticará en un encuentro que le permita escoger sabiamente y con opciones reales de acierto.

¡Empiece a apostar!



Con el partido en el que va a apostar totalmente decidido, el último paso es el de rellenar el boleto con el tipo de apuesta que más le haya cautivado. ¡Mucha suerte en su aventura en las apuestas deportivas!

Preguntas frecuentes sobre las apuestas de fútbol en vivo



¿Cuál es la mejor casa de apuestas para apostar en vivo?



Hay numerosas casas de apuestas de calidad en Colombia en las que puede realizar apuestas en vivo. Tres de ellas son Rushbet, Betplay y WPlay, en las que encontrará cuotas elevadas para las principales competiciones de fútbol, además de la Primera División de Colombia.

¿Cuál es el mejor bono de bienvenida en las casas de apuestas en Colombia?



Cada casa de apuestas de fútbol en vivo ofrece diferentes bonos de bienvenida y promociones. Lo ideal es que revise los términos y condiciones de cada uno de ellos y escoja aquellos que se adapten mejor a sus preferencias, ya sea por el método de ingreso requerido o el rollover.

¿En qué mercados puedo realizar pronósticos para las apuestas en vivo?



Las apuestas en vivo ofrecen muchos de los mercados que encontrará en las apuestas convencionales. Podrá apostar al ganador, al hándicap o al más/menos, entre muchos otros, así como a otros tipos de apuestas exclusivos de las apuestas en vivo.

¿Cómo puedo realizar apuestas de fútbol en vivo?



El proceso para apostar en vivo es muy sencillo: comienza con la elección de su casa de apuestas favorita y prosigue con el registro de usuario. Después tendrá que realizar el primer depósito y el canje del bono de bienvenida antes de comenzar a apostar.