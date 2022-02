Cada vez son más los bogotanos que establecen entre sus propósitos la compra de algún medio de transporte como carros o motos; sin embargo, no basta con tenerlos sino también aprender a manejarlos dentro de una frenética ciudad como Bogotá.



No obstante, la rapidez con la que se desee aprender a conducir no puede ser una excusa para no verificar la legalidad del academias de conducción que ofrecen servicios de aprendizaje. En este sentido, el Registro Único Nacional de Transito (RUNT) dispuso de una ruta digital para que todos los interesados en adquirir este tipo de servicios puedan verificar la legalidad de los establecimientos antes de inscribirse.



¿Cómo verifico si una escuela de conducción es legal?

Para saber si una escuela de conducción es legal en Bogotá u otra ciudad del país, únicamente debe ingresar a la página web del Runt, directamente al directorio de actores https://www.runt.com.co/directorio-de-actores.



Una vez allí, en caso de querer consultar una academia en específico, se debe escribir el nombre de esta en la casilla denominada "Nombre del actor". Si no quiere hacer la consulta puntual, debe dejar ese espacio en blanco.



Acto seguido, en la casilla "Tipo" se debe buscar la opción Centro de Enseñanza Automovilística. Para continuar el proceso, escriba el nombre del municipio y departamento del que desea hacer la consulta y haga clic en buscar.



En ese momento se desplegarán las academias registradas debidamente ante el Ministerio de Transporte. En la lista se encuentran los datos básicos de cada academia, como su nombre, dirección y teléfono.



Si desea obtener información adicional sobre las distintas sedes de atención, debes comunicarte directamente.





REDACCIÓN BOGOTÁ CON INFORMACIÓN DE LA ACALDÍA MAYOR