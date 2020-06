El Rayo que cayó en Roldanillo hace ya una década

Víctima de un infarto, Omar Rayo falleció en Palmira, Valle, el 7 de junio del 2010, hace 10 años. Fue el tercero sufrido en la última etapa de su vida, al menos desde 1993.



‘Aquí cayó un Rayo’, reza el epitafio inscrito sobre su tumba en los jardines del Museo Rayo en Roldanillo, frente a la cual cientos de turistas, nacionales y extranjeros, suelen tomarse fotos como recuerdo imborrable de su visita. “Aquí cayó un Rayo”, repiten, entre risas.

Él mismo se rio también a carcajadas cuando lanzó esa frase en el remate de la extensa entrevista que hicimos, tres años antes de su muerte, en la casa de su querido pueblo natal, durante varios días de encuentros formales.



Y lo que era apenas un chiste suyo se terminó haciendo realidad en la lápida que cubre sus restos mortales: ‘Aquí cayó un Rayo’.

Ataques mortales

De tiempo atrás, Rayo venía sintiendo la muerte encima, de la que finalmente fue víctima ese día, hace una década.



Fue en 1993, en Bogotá, cuando sufrió el primer infarto, nada extraño al tratarse de alguien con la sensibilidad a flor de piel, propia de un artista, y dada su intensa actividad creadora que siempre le caracterizó.



“Era mi primer encuentro personal con la muerte”, declaró en la entrevista, tras recordar tan doloroso episodio en una fiesta, del cual salió bien librado por la rápida intervención de un médico y su traslado de urgencias a la Clínica Shaio, donde le salvaron la vida.

El segundo encuentro con la parca fue también acá, en la capital de la república, pero no ya por sus problemas de salud, sino en un accidente automovilístico, provocado en 2003 por un taxista medio borracho que lo conducía al aeropuerto para salir rumbo a Nueva York, su lugar de residencia.



Por poco se parte la cabeza al golpearse con el parabrisas, hecho que recordaría con rabia mientras le echaba la culpa, en gran parte, de su segundo infarto ocurrido tres años después (2006), en Roldanillo, cuando celebraba otro aniversario del Museo, de cuyas paredes colgaban sus cuadros.



“Yo sentí que me iba”, aseguraba en la sala de su casa, aún convaleciente y presa de la angustia, como si tuviera los días contados. (Los tenía contados, claro está. Su tercero y definitivo infarto sería en 2010, también en Roldanillo, de donde fue trasladado a una clínica en Cali, a la que no alcanzó a llegar pues falleció a mitad de camino, en Palmira).



“La muerte no duele”, fue su vaticinio después del accidente en Bogotá…

Muerto en vida

La muerte, en realidad, lo esperaba detrás de la enfermedad. “Esa es su puerta de entrada”, me dijo. “Pero ¿cómo ve la muerte?”, me atreví a preguntarle, consciente de su grave estado de salud y haber conversado, en profundidad, sobre su obra y el arte actual, al que también veía enfermo, de gravedad.



Su respuesta aún me estremece, por decir lo menos: proclamó entonces que estaba muerto, que no hacer nada era igual a estar sin vida y que, a fin de cuentas, al no pintar era como un cadáver insepulto. “Solo el arte de crear da sentido a la vida”, planteó con ínfulas de filósofo.



Expresaba, pues, la angustia, el dolor, la desesperación por la falta de energía.



Y si no podía pintar, estaba sin vida, aunque no hubiera padecido la muerte física, insistía con la firme convicción de sus palabras que se apreciaba en la rigidez de su rostro, en su mirada directa, franca, de quien no guarda la menor duda acerca de lo que dice.



No quería estar así, inútil por completo; nunca le había gustado descansar, porque para ello tendría la eternidad, y no es que deseara la muerte, según aclaró. No. Simplemente no le tenía miedo; el organismo, si no funciona, se torna inservible, y el dolor que muchos temen no se da, a diferencia de la vida.

“Duele para los demás, para la familia y los amigos”, aseguraba como si imaginara el dolor por su ausencia.



“Si uno no está haciendo nada, ¿por qué no se va?”, se preguntaba. Su silencio posterior sugería cuál era su respuesta.



‘Te vas a morir de risa’



A pesar de esto, Rayo se mostraba cómodo, tranquilo, ante los temas bastante espinosos que le planteaba. No eludía ningún interrogante, por molesto que fuera. Ni sobre la enfermedad, ni sobre la muerte ni sobre su tumba y el epitafio que allí pondría si hubiera alguno.



“¿Ha pensado en su epitafio?”. Le lancé la pregunta a quemarropa, para ver su reacción. Soltó una carcajada. “He pensado en muchos”, afirmó mientras se llevaba la mano a la cabeza para retener sus pensamientos, sus recuerdos, que eran tantos en sus ocho largas décadas de vida.



“¿Y su epitafio?”, recalqué cuando parecía eludir la cuestión al contarme un diálogo reciente que había sostenido con un cura del pueblo, a modo de confesión sobre asuntos de fe y cosas por el estilo.

“Te vas a morir de risa”, me advirtió. Y arrojó la frase esperada, que copié a las carreras: “Aquí cayó un Rayo”. Ese sería el único texto impreso en su tumba, debajo de su nombre y las fechas de nacimiento y de muerte, como habría de hacerse (obviamente, sin que él lo supiera) en cabal cumplimiento de su voluntad.



“Es un chiste”, le comenté entre las risotadas que siguieron a su afirmación. “No. Es una síntesis”, precisó, negando que solo fuera un juego de palabras con su apellido. Y explicó: porque el rayo estremece cuando cae, como él había estremecido con su arte en su paso por el mundo.



“Es un rayo que ilumina”, agregó cual si fuera de veras un iluminado o, al menos, creyera serlo.

Omar Rayo nació en Roldanillo en 1928 y murió en Palmira a los 82 años, víctima de un infarto. Foto: Héctor Zamora. EL TIEMPO

Ser inmortal, una ilusión

Tenía por qué formular esta pregunta, sin dejarla en el tintero: “¿Sí cree en la otra vida, en la vida más allá de la muerte, en la resurrección de los muertos?”.



Estuvo dubitativo al comienzo. “No sé”, dijo, pero tendió luego a creer que eso era solo una ilusión, si bien admitía que pensaba mucho al respecto. “Viviendo, viviendo y viviendo, me doy cuenta de que es una ilusión”, reiteró con espíritu realista, pragmático, de quien no se asusta con fantasmas ni nada parecido. “Tampoco vale la pena gastar tiempo en el asunto”, concluía.



No di el brazo a torcer. “¿Con la muerte del cuerpo, muere el alma?”, le interrogué. “Totalmente” –aseguró– porque la muerte acaba con todo, con el motor y su fuerza e incluso con el alma, que es energía. “La chatarra se acaba”, sentenció en forma gráfica, en tácita alusión a su deterioro físico.



Y en cuanto a que el artista alcance la inmortalidad con su obra, celebró de inmediato que así fuera, aunque a continuación manifestó otra vez su pesimismo, con amargura: “El artista, cuando muere, no se da cuenta de eso”. Y como cambian –observó, basado en su experiencia– los conceptos, las imágenes, los cerebros, es posible que nada quede.



Tampoco el arte sería inmortal, mejor dicho.

La deshumanización

El pesimismo se volvió la constante en el diálogo. Rayo no cedía en tal sentido, a pesar de tantos mensajes negativos, acentuados quizás por la enfermedad y la inminencia de la muerte, que habían salido a flote.



Era la voz del artista en su soledad, víctima de la incomprensión y enfrentado a una sociedad que se aleja cada vez más de los valores culturales, espirituales, que eran su razón de ser.



“El materialismo nos está matando”, acusaba. Lo veía en todas partes, en todos los países, en todas las manifestaciones de la vida social, en todos los estratos.



De ahí el culto al dinero fácil –sostenía–, al que ni siquiera había sido ajeno el mundo del arte, como se apreciaba en las subastas multimillonarias, a precios exorbitantes, “que es lo que da categoría o estatus”.



“La deshumanización es total”, repetía. “No hay de donde agarrarse”, denunciaba con desesperación, con angustia, como diría algún personaje de Sartre o Camus en la época de oro del existencialismo.



No veía líderes por ningún lado, sobre todo en política; la mediocridad reinaba por doquier, y todos a una anhelaban más y más dinero, para lo cual empleaban cuantos medios existen, aún ilícitos.



“Eso explica mi visión pesimista”, declaraba a modo de justificación final… o de disculpa.

JORGE EMILIO SIERRA MONTOYA

Escritor y periodista. Autor del libro ‘El universo virtual de Omar Rayo’

Especial para EL TIEMPO