Don Néstor, el rostro de los vendedores ambulantes en la cuarentena

Comience el día con la información de lo que pasa en Bogotá, Colombia y el mundo. Siga la transmisión en vivo de Arriba Bogotá, que trae los hechos más importantes en esta mañana de jueves.

Don Néstor, el vendedor ambulante de la tercera edad que fue agredido por un miembro de la Policía Nacional, asegura que no guarda rencor y que espera conseguir un puesto fijo para instalar un punto de venta.



Mientras tanto, el comandante de la Policía Nacional le dio sus disculpas por la conducta de los uniformados de esa institución, que ya abrió una investigación disciplinaria. El secretario de Gobierno de Bogotá, Luis Ernesto Gómez, se refiere al caso en vivo.



La alcaldesa Claudia López señaló que Bogotá podría quedar sin sistema zonal de TransMilenio. Además, señaló que el umbral del 35 por ciento de ocupación está al límite debido a que no se están respetando los horarios asignados al comercio y las microempresas. Las UPZ Carvajal en Kennedy y Ciudad Jardín en Antonio Nariño entrarán en alerta naranja por alto riesgo de propagación del virus. Habla la Secretaría de Movilidad.



Siga los detalles del caso de 4 familias que quedaron abandonadas a la intemperie después de que trataran de cobrarles el doble del pasaje que les habían prometido. La Policía está tratando de gestionar su traslado al departamento del Cesar.



Los periodistas de Citytv y EL TIEMPO lo mantienen actualizado todo el día. Para no perderse ningún hecho de actualidad, suscríbase al canal de YouTube de EL TIEMPO y permanezca pendiente de las actualizaciones.Active la campana y recibirá notificaciones tan pronto se produzca la noticia.

Noticias de Colombia y el mundo en el canal de EL TIEMPO en YouTube Noticias de Colombia y el mundo en el canal de EL TIEMPO en YouTube

Redacción EL TIEMPO y Citytv