A prisión irá piloto de Dakar que asesinó a tiros a un perro en Bogotá

Todo ocurrió hace cuatro años con una pelea entre conductores que concluyó en un acto de intolerancia que la cambió la vida al piloto de motocicletas Juan Sebastián Toro.

El domingo 8 de marzo el deportista buscaba la casa de su tía en el barrio La Alhambra en el norte de Bogotá. Había sido invitado a un almuerzo familiar y la idea era pasar un rato agradable.



Mientras Toro ubicada un sitio propicio para estacionar su camioneta Toyota gris doble cabina, Marina Isaza, una mujer que conducía justo detrás de él hizo sonar su pito insistentemente.

Así, como en muchas ocasiones en medio de los trancones de Bogotá, la ira salió a flote y comenzó una discusión. Segundos después, Arturo Isaza, hermano de la mujer, se acercó para defender a su familiar.



La discusión pasó a mayores. La pelea se volvió más candente y lo más insólito es que quien terminó pagando fue el perro de la familia Isaza, 'Príncipe', que iba con Arturo. Los gritos y los insultos de parte y parte hicieron que Toro sacara una pistola 9 mm de su vehículo y la desenfundara en contra del perro. El animal, murió.

En esa época, ese incidente le cambió la vida a Toro, un hombre con una carrera prometedora. No solo perdió patrocinadores sino que le tocó enfrentar un proceso penal. Portaba un arma de fuego.



Cuatro años después de un largo proceso en el que ambas partes dieron sus versiones, u n juez condenó a 15 meses de prisión a Juan Sebastián Toro, por dispararle a 'Príncipe', la mascota de la familia Isaza.



Para Marina Isaza la decisión marca un antecedente importante en el tema de los derechos para los animales en Colombia. "Me reconforta que un juez de la República condenara por el delito de disparo de arma de fuego sin necesidad, disparo que, como todos recordamos, le quitó la vida de mi querido Príncipe, es mi deseo que este sea el antecedente que todos necesitamos para que sea protegida la vida de los que no tienen voz”.

El expiloto de Dakar dijo en su momento: “ofrezco en disculpas, fue un acto en defensa, el señor utiliza el perro en contra mía y yo después de varios maltratos verbales y de recibir daños en el carro me bajo, que fue mi error, y en la segunda oportunidad me defiendo y disparo, desafortunadamente, contra el perro”.

