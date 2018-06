Consejos para que viaje tranquilo si va con niños

Durante los viajes de las vacaciones los pequeños disfrutan a lo grande, ya que prueban comidas nuevas, ven otros lugares, escuchan hablar en idiomas diferentes –si se desplazan al extranjero–, a la vez que abren los ojos al mundo.

Viajar en familia permite a los padres pasar tiempo de calidad con ellos, pero también puede agobiarles y generarles estrés, incluso desde antes de hacer la reserva. “La idea de viajar con niños puede ser abrumadora, sobre todo cuando se hace por primera vez”, señala a EFE Laura Amoretti, directora comercial de lastminute.com group, que se especializa en viajes online.



“Pensar en cómo tolerarán los pequeños el trayecto hasta el lugar de destino, en cómo dormirán en un lugar distinto al hogar o en cómo se adaptarán a los cambios de horario si se viaja lejos, son algunas de las principales causas de dudas y estrés para los padres”, según Amoretti.Sin embargo, con un poco de preparación previa y siguiendo unos consejos sencillos, al final todo sale bien.

Antes de partir…

* Revise con tiempo las condiciones de clima y posibilidades de entretenimiento para los chicos.



* Organice los papeles de los niños, si requieren permisos especiales para viajar, sobre todo si uno de los padres no viaja.



* “Un complemento útil puede ser también una pulsera identificadora para los más pequeños, algunas de las cuales son de silicona, impermeables y muy resistentes, y en las que se puede grabar el teléfono de contacto de los padres”, señala Amoretti.



* Haga hueco en la maleta para la ropa y juguetes favoritos de los niños. Si no se tiene mucho espacio, siempre se puede recurrir a las bolsas de compresión.



* Si viaja con un bebé, compre previamente por internet un surtido de elementos que se pueden necesitar durante las vacaciones, como pañales o comida especial, y pida que lo entreguen directamente en el alojamiento de destino.



* Añada al equipaje un elemento familiar de su habitación (almohada, peluche, lámpara…) para ayudar a que los niños no echen tanto de menos sus camas y duerman mejor.

* Esté preparado para un posible retraso en el vuelo y, si viaja con bebés, procure llevar pañales en el equipaje de mano, ya que comprarlos en el aeropuerto sale muy caro.



* No está de más llevar desde casa un botiquín con los medicamentos más habituales de los niños, así como elementos de primeros auxilios para cortes, rozaduras o ampollas, ya que van a caminar y jugar más de lo habitual. Conviene conocer un poco el destino de antemano para preparar las medicinas adecuadas y que si, por ejemplo, se viaja a la Costa, convendrá llevar repelente de mosquitos.

Durante el trayecto

* Prevea las molestias que sufren los oídos infantiles por los cambios de presión durante el despegue y aterrizaje del avión. Succionar y tragar sorbitos de líquidos con frecuencia puede ayudar a los más pequeños, y mascar chicle o chupar caramelos puede hacerles la situación más llevadera a los niños más mayores.



* Procure llevar un smartphone o una tableta electrónica con los videos favoritos de los niños, asegurándose de que cubran varias horas de entretenimiento y de que la batería esté cargada.



* Lleve encima un cuaderno, pinturas de colores, hojas de papel, pegatinas, y anime a los pequeños a imaginar dibujando cómo será el lugar de destino.



* Viaje con una almohada inflable o un cojín pequeño, ya que pueden ayudar a los niños a dormir durante el trayecto, y a que se sientan más cómodos mientras estén sentados.

Una vez en el destino

* Deshaga la maleta nada más llegar y cree zonas separadas y ordenadas, ya sea en un hotel o en un apartamento, sin olvidar la zona de juegos, ayudando a crear un espacio cómodo y familiar, en el que tanto niños como adultos se sientan como en casa.



* Si come fuera, lleve un ‘kit infantil de entretenimiento’ que contenga, por ejemplo, servilletas con sus personajes de dibujos favoritos, pinturas para colorear, papeles, ya que no todos los restaurantes están preparados para recibir niños.



* Adelante la hora de la comida o la cena si come en un restaurante. Esta medida ayuda a encontrar sitio sin esperar en filas ni hacer reservas, permite disfrutar de más silencio y ofrece más posibilidades de tener espacio extra junto a la mesa, algo imprescindible si se lleva un carrito de bebé.



* Olvídese de las agendas y las prisas, sea flexible, e intente improvisar, dentro de un orden. Por las noches, antes de dormir, planifique en familia las actividades del día siguiente, teniendo en cuenta las opiniones de los hijos y haciendo que participen en las decisiones del viaje, para que lo vivan con mayor entusiasmo.



