Una guía para gozarse a Bogotá de principio a fin

En el centro de Colombia y a 2.625 metros sobre el nivel del mar, se encuentra una ciudad vibrante y polifacética que no se detiene. Bogotá es un destino turístico donde la pregunta no es qué hay para hacer, sino qué hacer primero, así que las vacaciones de junio son la oportunidad perfecta para disfrutarlo. Estos son algunos de los eventos, lugares y actividades que podrá incluir en su itinerario si escoge a Bogotá como destino.

Gastronomía

(De arriba hacia abajo) Curries: Jungle con pollo, Verde Thailandés, Rojo Tailandés y Khmer del restaurante Wok en Bogotá. Foto: Lucho Mariño / Estilismo: Mariana Velásquez

Según la guía gastronómica del Instituto Distrital de Turismo de Bogotá, las zonas especializadas en cocina de la capital son: La Candelaria, La Macarena, Teusaquillo, Quinta Camacho, la Zona G, la Zona Rosa, el Parque de la 93 y Usaquén. La Candelaria tiene una variedad de cafés, chocolates, amasijos y colaciones que saben a la Bogotá de antaño. La Zona G se destaca por la cocina de autor, y la gastronomía colombiana e internacional se abren paso en el norte y el occidente de la ciudad. No hay que olvidar las coloridas plazas de mercado, en donde abundan las frutas y los platos autóctonos.



La Puerta Falsa es uno de los restaurantes más famosos de La Candelaria y el más antiguo de todos. Su ajiaco santafereño es célebre, así como sus tamales, chocolate, changua y agua de panela. Y si se trata de restaurantes, el columnista gastronómico y periodista Mauricio Silva le recomienda diez que resultan imperdibles: Villanos en Bermudas (cocina de autor), La Divina Comedia (tradicional italiano), Salvo Patria (café restaurante), Leo (cocina colombiana y cava), Harry Sasson (comida internacional), La Fama (barbacoa), Tábula (cocina latinoamericana), Rafael (cocina peruana e internacional), Bistronomy (cocina europea y americana) y Wok (comida asiática).

Eventos

Nada mejor que comenzar las vacaciones con una observación nocturna en el Planetario de Bogotá. Allí podrá apreciar la Conjunción de la Luna y Júpiter, el 3 de junio, de 6:00 a 8:00 p. m. En esta misma fecha y hasta el 4 de junio se realizará el Tattoo Music Fest, un festival que reunirá a más de 100 tatuadores, bandas en vivo y seminarios sobre el arte del tatuaje, en el Royal Center.



En materia de eventos musicales podrá asistir al concierto de Andy Montañez, Cuco Valoy y Big Band San Fernando, el 9 de junio en el Royal Center. Por otra parte, el reggae se tomará la capital el 18 de junio con el Jamming Festival, en el que se presentarán artistas como Cultura Profética, Gondwana y Morodo.



La música lírica llegará al Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo el 13 de junio, con la ópera Orfeo y Eurídice, de Christoph W. Gluck. Este género también estará presente en el Teatro Colón, con la ópera Otello, el 23, 27 y 29 de junio, a las 7:30 p. m. Y en este mismo escenario se presentará el ballet El lago de los cisnes, del 25 de junio al 2 de julio (a excepción del día 26).

Turismo urbano

Desde el centro de la ciudad salen los tours que recorren la ruta de los grafitis. Foto: 123rf.com

Los recorridos por los murales y los grafitis del centro de la ciudad están en auge. Le permitirán ver “nuevas formas de acercarse a la ciudad, más humana y más real que en los museos, porque las paredes cuentan una historia que no se ve muy a menudo en las instituciones”, explica Mónica Rivera, administradora y guía voluntaria de Bogota Graffiti Tour. Este es un colectivo que le dará a conocer el trabajo de artistas locales del grafiti, con tours en español, inglés y alemán. Encuéntrelos en el Parque de los Periodistas, punto de partida ubicado al sur de la estación de Transmilenio Las Aguas. Bogotá Bike Tours y Bogotravel Tours también ofrecen estos recorridos.

Arte y cultura

Una de las salas de exhibición del Museo de Arte Moderno de Bogotá (MAMBO) Foto: Cortesía Museo de Arte Moderno de Bogotá

Si está interesado en la oferta cultural de la capital, ésta lo sorprenderá: hay 58 museos, 45 teatros y 40 salas de cine, aproximadamente, según cifras del Instituto Distrital de Turismo. El Museo Nacional, el Museo del Oro y el Museo de Arte del Banco de la República son algunos de los más visitados, y al igual que el MamBo (Museo de Arte Moderno de Bogotá), están ubicados en el centro de la ciudad.



El teatro, por su parte, se despliega a través de la ciudad en escenarios como el Teatro Nacional La Castellana, el Teatro Nacional Fanny Mikey y el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo. Estos se encuentran en el norte. El Teatro Jorge Eliécer Gaitán, el Teatro Libre y el Teatro La Candelaria se ubican en el centro; Casa Ensamble y el Teatro Colsubsidio, en el occidente.

Vida nocturna

Un vistazo a la rumba nocturna de Theatron Foto: Cortesía de Theatron

En Bogotá no es fácil sucumbir al aburrimiento, mucho menos en las noches. En la capital encontrará pubs, bares, discotecas y clubes que cumplen los estándares de los más exigentes en rumba. Si usted es amante del vallenato puede ir a Matildelina, La Caci-k o La Casa en el Aire, todos ubicados en la Zona Rosa (entre calles 79 y 85, y carreras 11 y 15). Si es de los que disfrutan los mariachis y la música ranchera, vaya a La Lupe, en Modelia, y La Chula, que tiene tres sedes: en Colina Campestre, Pepe Sierra y en la Calle 93 con Carrera 15.



Si, al contrario, lo suyo es la música electrónica, Baum (calle 33 con calle Sexta), El Coq (Zona Rosa) y Theatron (Chapinero) son ideales. Theatron es un club para la comunidad LGBTI, pero sus ambientes, distribuidos en 13 salas, ofrecen una muy buena rumba para cualquiera. Y como el crossover no se puede quedar atrás, Armando All Stars (Zona Rosa), entre muchos otros, le ofrece lo mejor de la salsa, el merengue y la electro-cumbia.

Naturaleza y actividades al aire libre

En el Parque Nacional Natural Chingaza se pueden observar diversas especies de fauna y flora. Los venados son algunos de los animales favoritos de los visitantes. Foto: Gerardo Chaves

En esta urbe llena de edificaciones y centros comerciales, también podrá hacer ecoturismo y apreciar los regalos de la naturaleza en parques y humedales. El Parque Metropolitano Simón Bolívar, en la localidad de Teusaquillo, es el más grande de los 5.200 que tiene Bogotá y cuenta con zonas de juegos infantiles, ciclopaseo natural, pista de trote, lago y muchas zonas verdes.



Si quiere recorrer los senderos de los cerros orientales, el IDRD organiza caminatas ‘recreo-ecológicas’ cada domingo. Según explica César Augusto Prieto, de la Oficina de Comunicaciones de esa institución, con estas caminatas gratuitas se presta el servicio de guía y acompañamiento para que turistas y residentes tengan contacto con la naturaleza y realicen actividad física al aire libre. Para participar debe inscribirse previamente en la página web del IDRD. La comunidad Amigos de la Montaña también ofrece este tipo de caminatas.



Por otro lado, el Parque Nacional Natural Chingaza es uno de los mejores destinos para maravillarse con especies vegetales y animales. Llega a ocupar once municipios y lo conforman ecosistemas de bosques altoandinos, subandinos y páramos. Para visitarlo puede inscribirse en las excursiones que ofrecen grupos como Caminantes del Retorno. Así mismo, encuentra planes para ir al páramo de Sumapaz, que es el más grande del planeta.



