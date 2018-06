Pese a erupción de volcán, turismo en Guatemala funciona normalmente

Aunque Guatemala sigue en emergencia por la erupción del volcán de Fuego del pasado domingo, que ya deja 99 personas muertas, los destinos turísticos y sus servicios siguen funcionando con normalidad.



Así se lo explicó a EL TIEMPO Jorge Mario Chajón, director del Instituto de Turismo de Guatemala (Inguat), quien aclaró que no hay turistas afectados por la contingencia y aseguró que los principales atractivos naturales, culturales y arqueológicos del país no sufrieron ninguna afectación. También invitó a los viajeros del mundo a que no dejen de visitar su país, pues el turismo ha sido una herramienta de desarrollo e inclusión social y será de gran ayuda para superar la tragedia que están viviendo actualmente. Entrevista.

Panorámica del parque arqueológico Tikal. Foto: Inguat

¿Hay turistas afectados por la erupción del volcán?

No, no los hay.



¿Los destinos turísticos se vieron afectados?

El destino turístico más cercano a este volcán es la ciudad colonial de La Antigua Guatemala. Se ha constatado, a través del Departamento de Asistencia Turística y el Centro de Operaciones de Emergencia a nivel nacional, que solo fue afectada por lluvias de ceniza. Sin embargo, luego de una pronta intervención de la municipalidad y los vecinos, se realizaron labores de limpieza y se ha verificado que los suministros básicos como energía eléctrica, internet y agua potable fluyen con normalidad.



¿Qué pasa con los principales atractivos turísticos del país?

Los principales atractivos turísticos del país como el Parque Nacional Tikal, el monumento natural Semuc Champey, el Lago de Atitlán, Quetzaltenango, Izabal, Esquipulas y Guatemágica están alejados de donde se registró la actividad eruptiva y se encuentran en condiciones óptimas para recibir visitantes nacionales e internacionales, por lo que instamos a los proveedores de servicios turísticos a continuar con los recorridos programados Guatemala.



¿Y la conectividad aérea?

Con respecto a la conectividad aérea, la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) anunció que el aeropuerto internacional La Aurora reinició operaciones el pasado lunes 04 de junio.

La ciudad colonial de La Antigua Guatemala. Foto: @MaynorMijangos



¿Hay (o había) actividad turística en los lugares afectados?

En el área se encuentra ubicado el club de golf La Reunión. La gerencia del lugar decidió evacuar a los turistas nacionales y extranjeros, así como a sus trabajadores desde antes del medio día del domingo. De esa cuenta, se reportan en dicho club daños materiales de magnitud, pero afortunadamente ningún herido.



¿Los destinos turísticos, al igual que los servicios hoteleros y servicios públicos básicos siguen funcionando normalmente?

Sí, están funcionando normalmente. Excepto en el área afectada, todas las actividades del país transcurren con normalidad.



¿Los turistas que viajen a Guatemala por estos días deben tener algunas precauciones? ¿A dónde no deben ir o qué riesgos deben evitar?

Debido a la actividad de los volcanes de Fuego, Santiaguito y Pacaya se recomiendoa no acercarse ni permanecer en las áreas aledañas.



¿Qué tan importante es el turismo para Guatemala?

Es uno de los sectores económicos con más importancia. Es uno de los principales generadores de divisas y es un sector que incluye una cadena de valor productiva que abarca a operadores de turismo, transporte, hoteleros, guías de turistas, restaurantes, entre otros, los cuales contribuyen a las dimensiones del desarrollo sostenible, crear empleo y generar oportunidades económicas. De acuerdo con el último estudio del impacto económico de viajes y turismo de Guatemala, del Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC, por sus siglas en inglés) el sector turístico contribuyó a la generación de 166 mil empleos equivalente a un 2.6 por ciento del total del empleo de forma directa. Mientras que de manera indirecta alcanzó a los 464 mil empleos, es decir un 7,2 por ciento del empleo total.



¿Qué llamado les hacen a los viajeros del mundo para que no los dejen de visitar?

El mayor apoyo que pueden darle ahora a Guatemala es visitarnos y disfrutar de nuestros atractivos turísticos y hospitalidad. Cada visita se convierte en un aliciente para la economía y contribuye al desarrollo que el país necesita.



REDACCIÓN VIAJAR@ViajarET