Seis recomendaciones a la hora de rentar un auto

Cuando de carros se trata, ni lo barato es mejor ni lo pequeño es más práctico. Si alquila un vehículo para sus viajes, ya sea dentro de Colombia o en el exterior, es importante que tenga en cuenta aspectos como el tipo de auto, los seguros y las fechas.



Estas son las recomendaciones de expertos para evitar malos ratos:

1. Lea el contrato y tenga en cuenta cuáles son los seguros básicos y cuáles los adicionales.



En Estados Unidos, los seguros básicos son dos, Collision Damage Waiver, CDW (cobertura sobre lo que le pueda suceder al vehículo rentado en caso de robo o colisión, total o parcial) y Extended Protection, EP (cobertura sobre los daños físicos o materiales causados a un tercero durante el alquiler del vehículo. La cobertura asciende hasta US$ 1.000.000). En adelante, asegúrese de los servicios que adquiere y los costos.



2. Elementos adicionales no son obligatorios, pero algunos resultan útiles.



De acuerdo con la firma Enterprise, los productos extra más comunes son GPS, Wifi, Toll Pass (para pago de peajes), sillas de bebé y el tanque lleno: “Una recomendación es leer las condiciones del contrato de alquiler y tener en cuenta las coberturas de las protecciones que ha comprado”.



3. El conductor debe tener licencia de conducción al día.



“Rentar en cualquier destino internacional como Estados Unidos o Europa es posible. Solo debe contar con la licencia colombiana vigente y una tarjeta de crédito como respaldo para la mayoría de los destinos”, indica un vocero de RFG Representaciones, empresa que maneja Avis y Budget en Colombia. Para algunos lugares es necesario presentar la licencia internacional.



4. Reserve lo que necesite para el recorrido.



Cerciórese de que tendrá un dispositivo GPS y, si es necesario, las sillas especiales para niños. No olvide su tarjeta de crédito que, para el caso de Estados Unidos, debe tener un cupo aproximado de 1000 dólares.



5. Ojo con los peajes.



Pregunte siempre el sistema que ofrecen para el pago de los peajes si está en el exterior. Empresas como Alamo tienen registradas las placas de sus vehículos en el departamento de tránsito de Estados Unidos. Esto permite pasar por los peajes, inclusive por los carriles rápidos. El pago se realiza luego del alquiler y el cargo es realizado a la tarjeta de crédito del titular de la reserva. En algunos casos estos cobros pueden reflejarse hasta 3 meses después de finalizado el alquiler. Verifique en cada caso los sistemas de pago, evítese multas.



6. Planee su viaje con tiempo



“Si renta desde Colombia, puede reservar tarifas a bajo costo con las inclusiones obligatorias y sin recargos, evitando sobrecostos de viaje”, indican desde RFG Representaciones. No solo ahorra dinero, pues los costos son más elevados cuando se acerca la temporada alta. Cuando reserva con tiempo puede encontrar mejores y más opciones de vehículos.



Todo online:

Encuentre más recomendaciones en www.rfgrepresentaciones.com, www.enterprise.com, www.alamo.com y www.national.com así como tipos de autos, disponibilidad y precios.



REDACCIÓN VIAJAR