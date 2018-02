El turismo en Colombia, una industria en ascenso

Las nuevas condiciones de seguridad producidas por los acuerdos de paz han dinamizado la industria turística del país. Durante el 2017, 6’535.182 visitantes extranjeros ingresaron al país, según anunció el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, lo cual representa un aumento de 28,3 por ciento con respecto al 2016, cuando llegaron 5’093.052 viajeros del exterior.



La cifra supera con creces la media global, que está por el orden del 7 por ciento, de acuerdo con la Organización Mundial del Turismo.

Este crecimiento acelerado tuvo también un importante impacto económico: el turismo se convirtió en el segundo generador de divisas del país, con 4.408 millones de dólares en los primeros nueve meses del 2017. También cabe resaltar su impacto en el empleo: uno de cada 11 colombianos empleados trabaja en el sector.



El buen momento del turismo en Colombia se hace más evidente cuando se comparan las cifras de comienzo de década. Entre 2010 y 2017, el aumento de visitantes extranjeros fue de 150 por ciento, al pasar de 2’610.690 a 6’535.182, respectivamente.



La aparición de destinos colombianos en publicaciones como The New York Times o el diario holandés Telegraaf son prueba de esta transformación. “Ya no estamos en la lista negra de destinos. Ahora somos un país que se puede visitar. Sabemos que hay retos en materia de seguridad, pero el Gobierno no ha bajado la guardia para resolverlos y seguimos consolidando el fin del conflicto para brindar cada vez más garantías a turistas nacionales y extranjeros”, dijo María Lorena Gutiérrez, ministra de Comercio, Industria y Turismo.



En este sentido, la industria ha mostrado avances en capacitación y mejoramiento de servicios. “Colombia era como una joya que se sabía que existía, pero la gente tenía temor. Hoy, el país tiene una conectividad aérea con la que sueñan otros países de Latinoamérica. Tenemos una infraestructura mejor que hace 10 años y empresarios formalizados que antes no lo estaban. Tenemos todos los elementos para atender a un nacional o extranjero”, dijo la viceministra de Turismo, Sandra Howard.

Ya no estamos en la lista negra de destinos. Ahora somos un país que se puede visitar FACEBOOK

TWITTER

Estas condiciones propiciaron el aumento de visitantes. “La mejor noticia es que superamos la meta de 6 millones de visitantes (entradas y salidas). En diciembre vimos una ocupación hotelera muy alta. Parte de la tarea del ministerio era recorrer Colombia y lo que vimos fue a muchos extranjeros en todas las ciudades”, agregó la ministra.Incluso, los visitantes extranjeros que llegaron en cruceros registraron un crecimiento del 14 por ciento: el año pasado sumaron 348.310, mientras que en el 2016 fueron 305.384.

Buen balance para la hotelería y las agencias

A pesar del paro de pilotos de la Asociación Colombiana de Aviadores Civiles (Acdac) y el aumento del IVA, la temporada de fin de año arrojó un balance positivo para la hotelería y los agentes de viajes, según indicaron representantes de estos sectores.



“Las cifras de cierre del 2017 fueron en general muy positivas para el sector. Si se compara con el 2016, un año afectado por aspectos como la devaluación de la moneda, el 2017 trajo una estabilización de ella y, junto con el apoyo de las agencias de viajes, el turismo emisivo creció un 5,9 por ciento”, dijo Paula Cortés, presidenta de la Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y Turismo (Anato).



El sector se vio influenciado por el paro de pilotos de Avianca, hecho que impactó el movimiento de viajeros y desacomodó las pérdidas y ganancias proyectadas. Sin embargo, la venta de tiquetes aéreos a través de las agencias de viajes se incrementó alrededor del 10 por ciento, indicó Anato.



Gustavo Toro, presidente de la Asociación Hotelera y Turística de Colombia (Cotelco), indicó que la hotelería tuvo buenos resultados en medio de las dificultades. “En materia de turismo doméstico estuvimos un poco resentidos por el aumento del IVA. La economía nacional tuvo un crecimiento lento y, por supuesto, esto impactó las ocupaciones, el promedio nacional. Cerramos el año como lo habíamos previsto, con un promedio de 55 por ciento. Esto no es malo, teniendo en cuenta el comportamiento general de la economía”, dijo.



Según Cotelco, la temporada de fin de año también mejoró: entre el 25 de diciembre de 2017 y el 8 de enero de 2018 estuvo en 47,90 por ciento, 2,75 puntos porcentuales más con respecto a la temporada del año anterior. Los números de ocupación alcanzaron varios picos durante las festividades de fin de año.



Los destinos que reportaron una ocupación más alta en temporada alta fueron Santa Marta, con un 98 por ciento (durante el puente de reyes la ocupación fue del 98,5 por ciento); Cartagena, con 95 por ciento durante el puente de final de año (89,1 por ciento durante la fiesta de Reyes); el departamento de Meta, con 91 por ciento; y La Guajira, con 86,5 en promedio (durante el puente de reyes tuvo un pico de 97 por ciento).



En cuanto a visitantes, las cifras no fueron menores. Varias zonas reportaron crecimiento. En el caso de Quindío, la Secretaría de Turismo, Industria y Comercio reportó más de 140.000 visitantes durante la temporada (20.000 más de los proyectados). Por su parte, el Instituto de Turismo de Santa Marta compartió la impresionante cifra de 350.000 visitantes.



Con este brillante panorama, los involucrados en el sector tienen el reto de mantener los buenos resultados y desarrollar los componentes necesarios para que la industria sea más próspera. En este sentido, los desafíos principales son desarrollar más infraestructura (sobre todo en los nuevos destinos), capacitar a los pequeños y medianos empresarios y ofrecer, así, un turismo de calidad.

Los retos para el 2018

El mundo hoy tiene sus ojos puestos en Colombia. Pero para ofrecer un buen turismo “tenemos que estar seguros de que vamos a tener la infraestructura adecuada, así como un buen servicio y calidad”, señaló María Lorena Gutiérrez, ministra de Comercio, Industria y Turismo.



Con esto en mente, los esfuerzos se encaminarán a mejorar las competencias de las regiones para ampliar oferta y elevar niveles de calidad. La viceministra de Turismo, Sandra Howard, quien ha liderado procesos de transformación, indicó: “(Este 2018) vamos a estimular oportunidades para la inversión en todo el país, pero especialmente en los nuevos destinos que surgen en regiones que vivían el conflicto”.



De hecho, el programa Turismo y Paz busca transformar más de 132 municipios afectados por el conflicto armado en destinos turísticos, para promoverlos junto al turismo de naturaleza: 19 departamentos con alto potencial para desarrollar 11 experiencias turísticas relacionadas con el avistamiento de aves, el ecoturismo y los parques nacionales.



Para estar conectados con la tendencia mundial, es primordial tener una oferta orientada a la sostenibilidad. “Eso no lo conseguimos con cualquier tipo de turismo. Lo conseguimos con un turismo sostenible, que nos asegure una duración de 300 años”, explica Julián Guerrero, vicepresidente de Turismo de ProColombia.

La meta del Gobierno sí será atraer más turistas, pero la prioridad “es atraer inversión para infraestructura y para servicios. Estos nuevos destinos que se abrieron al mundo en el posconflicto necesitan que desarrollemos la infraestructura para todo tipo de turista y que las comunidades se inclinen por el emprendimiento. El esfuerzo grande estará en desarrollar la infraestructura y los servicios de calidad”, dijo la ministra.



Por otra parte, para las agencias de viajes y el sector hotelero hay un gran reto en temas relacionados con desarrollo tecnológico. “¿Cómo conectarse con el cliente, con el viajero? ¿Cómo hacer algo a la medida? Esto no es tan fácil como antes”, explica Cortés Calle y agrega que este es un año de muchos retos, “de cómo nos posicionamos y sacamos provecho de lo que ya sabemos”.



La tecnología en el turismo es algo que está a la orden del día. “Por esto, durante este año seguiremos trabajando en nuestro plan de innovación y desarrollo tecnológicos. Tenemos que hacer un esfuerzo para trabajar este tema”, dijo Gustavo Toro.

Cada vez más tecnológicos

Durante el 2017, las agencias de viajes online (OTA, por su sigla en inglés) recibieron más visitas y reservas. La agencia Almundo.com tuvo un incremento en las reservas del 125 por ciento. “Hemos logrado posicionar nuestra marca en el mercado, cerramos el año ingresando en el top 10 de las agencias con mayores reservas del país”, dijo María Oriani, country manager.



Por otra parte, la página todoslosdestinos.com, que agrupa a agencias asociadas a Anato y que fue lanzada en junio del año pasado, recibió 91.000 visitas durante el 2017.



A pesar de que las compras electrónicas no tienen números exorbitantes en el país, se trata de un mercado al que algunas agencias le apuestan. “El e-commerce presenta retos interesantes para crecer de cara a la evolución en bancarización electrónica, lo cual esperamos otorgue mayor confianza a los consumidores para comprar online y desde sus dispositivos móviles”, dijo Felipe Botero, country manager de Despegar.com.



NATALIA NOGUERA ÁLVAREZ

EL TIEMPO

@marttina_a