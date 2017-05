Así es la magia de Disney en altamar

Al embarcarse en el Disney Wonder, una estatua de bronce de La Sirenita captará su atención en el atrio central. En este lugar, que combina delicadas líneas de diseño art nouveau con detalles alusivos a los personajes de Disney, le darán la bienvenida.



Desde allí podrá dirigirse a las diferentes cubiertas, y mientras lo hace notará cómo la música y la decoración van cambiando.

El cuidado de cada detalle caracteriza al Disney Wonder, que fue construido por la empresa naval Fincantieri, en Marguera (Italia). El barco –que hace unas semanas hizo una parada en Cartagena en uno de sus itinerarios por el Caribe– hizo su viaje inaugural en 1999 y cuenta con 870 habitaciones, ocho restaurantes, tiene capacidad para 2.713 pasajeros y una tripulación de 950 personas de más de sesenta países.



Entre las áreas que podrá disfrutar en familia está la piscina Goofys Pool, en la cubierta 10, que cuenta con una pantalla led gigante para proyectar películas y videos. En este espacio también tienen lugar las fiestas en cubierta, que a menudo incluyen fuegos artificiales y la presencia del capitán Mickey.



Otras opciones son la discoteca D Lounge y los teatros Buena Vista y Walt Disney, que tiene capacidad para 1.000 personas. Allí se presentan los musicales producidos por Broadway para el Disney Wonder, como Frozen.



La cubierta 5 es el reino de los más pequeños. Los niños son registrarlos para que ingresen a los clubes infantiles de esta zona y se queden bajo el cuidado del personal a bordo. También podrá adquirir el servicio de guardería para bebés entre 6 meses y 3 años de edad. En el Oceaneer’s Lab y el Oceaneer’s Club, los niños de 3 a 12 años tendrán la oportunidad de aprender sobre animación y conocer a personajes como los vaqueros Woody y Jessie de Toy Story, o las hermanas Anna y Elsa de Frozen.



Además, podrán entrenar en la escuela de superhéroes de Marvel, de la mano de Capitán América, la Viuda Negra y el Hombre Araña.



Los adolescentes podrán hacer amigos y divertirse en clubes con actividades diseñadas especialmente para ellos. En el club Edge encontrarán videojuegos, películas, karaoke y tecnología. Y Vibe, en la cubierta 11, les proveerá a los adolescentes de entre 14 y 17 años acceso a internet, juegos, música y concursos.

Castaway Cay es una de las islas privadas de Disney que visita el crucero. El barco tiene capacidad para 2.713 pasajeros. Foto: Todd Anderson

Para los adultos

En la cubierta 9, los más grandes encontrarán confort y relajación en la piscina Quiet Cove, y junto a esta, un pequeño café gourmet, perfecto para conversar. Si quiere desconectarse de las obligaciones y la tecnología, podrá refugiarse en la tranquilidad del spa Senses, que ofrece masajes relajantes y villas privadas para parejas con jacuzzi y ducha al aire libre.



Al llegar la noche abrirán las puertas de Palo, un restaurante exclusivo para adultos con un ambiente elegante, sofisticado y un menú con gastronomía del norte de Italia.



Como la noche es joven, después de una exquisita cena podrá dirigirse a uno de los tres clubes de After Hours.



Si lo suyo es bailar y cantar en karaoke, el club Azure le encantará. Si por el contrario prefiere las cervezas y los juegos de mesa, el pub inglés Crown & Fin es para usted. Y, finalmente, si le interesa la combinación de cocteles, tragos de lujo y bandas en vivo, Cadillac Lounge será su favorito.

Las rutas del crucero

Junto con el Disney Wonder, la flota Disney Cruise Line la integran los cruceros Disney Magic, Disney Dream y Disney Fantasy, cada uno con rutas diferentes. El viaje más corto que ofrece el Disney Wonder es de tres noches, y el más largo, de 14. Uno de estos parte de Florida (Estados Unidos), pasa por Cartagena, entre otros puertos, y termina en San Diego, California (Estados Unidos). Siguiendo este itinerario de 14 noches, el Disney Wonder se convirtió en el primer barco de pasajeros en cruzar las nuevas esclusas del canal de Panamá, el pasado 29 de abril.



JIMENA PATIÑO BONZA

Especial para EL TIEMPO

*Invitación de Disney Cruise Line