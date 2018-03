Recorrido por Lisboa, una ciudad elegante y señorial

Lisboa figura entre las 20 ciudades más bellas del mundo. Y orgullosamente lo es: limpia, elegante, señorial, renacentista y moderna. Como muchas ciudades europeas, Lisboa es el producto cultural y arquitectónico de todas las civilizaciones mediterráneas. Los fenicios fundaron la ciudad e hicieron de ella un gran puerto comercial. Otros historiadores sostienen que los fundadores fueron los griegos. Avalaría esta segunda afirmación el hecho de que el nombre primitivo de la ciudad fue Olissipo, que vendría de Ulises su fundador, quien aquí recaló al regresar de Troya.

Precisamente de Grecia regresábamos Mauricio Soler, Diego Mesa y mi persona con el deseo de visitar la tierra de los alfacinhas, o sea lechuguitas, como llaman familiarmente a los lisboetas porque en la antigüedad hubo inmensos cultivos de esta planta en el lugar. Los romanos (en esa época, Portugal se llamaba Lusitania) y los árabes dejaron aquí importantes huellas. Entre 1580 y 1640, Portugal estuvo unida a la monarquía española. El popular chascarrillo dice que si esta unión volviera a darse, el rey de España reinaría sobre españoles y lusos. El nombre moderno de la ciudad viene de la época de la dominación árabe: al-Lixbuna.

Castillo de San Jorge, con más de ocho siglos de historia, sobresale en la colina más alta. Foto: Andrés Hurtado

La ciudad se distribuye en siete colinas y la domina desde una de ellas el castillo de San Jorge. Lisboa es rica en enormes y bellísimas plazas, lujosos castillos y monumentos y numerosas iglesias. Empezamos nuestro recorrido a pie por la plaza Baixa (baja)-Pombalina. Los lisboetas no olvidan el devastador terremoto de 1577 que destruyó prácticamente la ciudad y dejó entre 60 mil y 100 mil muertos, y menos aún olvidan al marqués de Pombal, quien la reconstruyó, y por calles distribuyó a los artesanos: plateros, zapateros, joyeros y comerciantes. La orden del marqués luego del terremoto fue: “Enterrar a los muertos, dar de comer a los vivos y cerrar los puertos”.



En la parte baja de la ciudad están las plazas de Rossio, Restauradores y Comercio. En la primera se yergue en altísima columna la estatua de Pedro IV, que también fue Pedro I, emperador de Brasil. Recorrimos la Rua Augusta, la más famosa de la ciudad y que remata en el Arco de Triunfo, que a su vez da entrada a la inmensa plaza Comercio, rodeada toda ella de palacetes y en cuyo centro se levanta la estatua de Dom José I, que reinaba en la época del terremoto.

Venta de frutas. Foto: Andrés Hurtado

Uno de los costados de la plaza da al Tajo, río que viene de España y forma una inmensa laguna. Dos soberbios puentes unen las dos partes de la ciudad: el 25 de Abril y el Vasco de Gama. Este último honra al gran navegante de la época dorada, cuando Portugal era la meca del comercio entre Europa y el Oriente. Vasco de Gama abrió la ruta a la India en 1497.



Se necesitaría un libro para describir todos los monumentos e iglesias de la ciudad. Me limitaré a algunos. De la época medieval quedan el castillo de San Jorge, que domina la ciudad, y la catedral de Lisboa. El Castillo es el origen de la ciudad y fue fortificado sucesivamente por los romanos, los visigodos y los musulmanes. Recorrer sus torres almenadas y desde allí observar la ciudad y el delta del Tajo es un recuerdo imborrable de la visita a Lisboa. Descendiendo de la colina visitamos la catedral, cuyas torres almenadas le dan aspecto de fortaleza. Aquí fue bautizado San Antonio, cuya iglesia se encuentra cerca de la catedral y se levanta en el sitio donde nació el santo patrono de la ciudad, que ayuda a las solteras a conseguir novio y también a encontrar objetos perdidos.



Recorrimos a pie la ciudad para llegar al Chiado a visitar el monumento a Fernando Pessoa, el gran poeta moderno de Portugal. Era un propósito que teníamos como devotos del inmenso poeta.



Dedicamos mucho tiempo a la visita de espléndidos museos: del Azulejo, de Arte Antiguo, de Arqueología, de la Marina. Admiramos la torre de Belén, elegante en su estilo manuelino, construida hacia 1520 para defender la desembocadura del Tajo y el monasterio de los Jerónimos, que es el más hermoso de Lisboa y considerado de los más bellos del mundo. También a orillas del Tajo está el monumento a los Descubridores.



No podíamos dejar Lisboa sin entregarnos a la dulce melancolía de escuchar a los cantantes de fado, que es la música nacional de Portugal, llena de nostalgia. Al cantante lo acompaña un músico que toca la guitarra portuguesa. Y tampoco podíamos irnos sin visitar Fátima, que se encuentra no lejos de Lisboa, y pedirle a la Virgen por la paz de Colombia.

Muros pintados en homenaje al fado. Foto: Andrés Hurtado

Si usted va

- Hay vuelos a Lisboa desde Madrid y desde Bogotá con escala en Madrid, París y Nueva York.

- Lisboa tiene buen servicio de tranvías.

- La moneda es el euro.

- La seguridad en las calles es total.

- Los edificios y monumentos más importantes del centro se pueden recorrer a pie.



ANDRÉS HURTADO

PARA EL TIEMPO