Lo que debe tener en cuenta si va a volar en esta época de lluvias

05 de abril 2018 , 07:48 a.m.

Las fuertes precipitaciones que se han registrado en diferentes ciudades del país en las últimas semanas han afectado la operación en varias terminales aéreas, razón por la cual se han visto perjudicados los viajeros por retrasos y cancelación de itinerarios.

Al parecer, el panorama climático no mejorará todavía, ya que, según el Ideam, la probabilidad de lluvia y nubosidades en Bogotá esta semana es del 70 por ciento, siendo más frecuentes en las primeras horas de la mañana y la tarde.



Por esta razón, la Aeronáutica Civil afirma que es importante que los viajeros que tienen programados vuelos para los próximos días hagan una revisión constante de las condiciones meteorológicas, ya que se pueden registrar cambios de último momento en las programaciones de sus vuelos.



Esta información puede ser consultada a través de las redes sociales o de la página web de la aerolínea en la cual va a viajar. Allí podrá conocer si su vuelo tiene un retraso, cuál es el horario en el que se reprogramó y si se registra una cancelación del mismo.



En este sentido, la Aerocivil indica que es importante revisar el estado climático, no solo del aeropuerto de salida, sino también el del punto de llegada, porque si la terminal aérea de destino está cerrada o registra inconvenientes también habrá retrasos.



Para esto, podrá revisar en la cuenta de Twitter de la Aerocivil (@AerocivilCol) los reportes operacionales de los aeropuertos del país, los cuales son publicados cada hora y tienen la información actualizada de los lugares que están cerrados o trabajan con restricciones.



Así mismo, el Ideam ofrece la aplicación ‘Mi pronóstico’ en el que se publican alertas tempranas climáticas de todo el territorio colombiano.



Otro de los aspectos que debe tener en cuenta es que las aerolíneas no están obligadas a ofrecer beneficios a sus viajeros si el vuelo tiene retrasos o es cancelado por condiciones climáticas, ya que son situaciones ajenas al funcionamiento dentro de la compañía.

Los problemas meteorológicos

El coronel Édgar Francisco Sánchez, subdirector de la Aeronáutica Civil, señala que hay condiciones meteorológicas que afectan más la seguridad aérea que otras. En el caso de una tormenta eléctrica, las autoridades aeronáuticas deben cancelar la operación ya que esta puede generar daños a los sistemas de los aviones.



Lo mismo sucede con los vientos fuertes, porque estos pueden alterar el comportamiento de la aeronave y generar el fenómeno de viento de cola, que afecta a los aviones de gran rendimiento.



Por otro lado, en los problemas de baja visibilidad por niebla hay aeropuertos, como El Dorado, que cuentan con sistemas que permiten acercar a la aeronave de forma segura a la pista y permiten su aterrizaje. Pero no todas las terminales cuentan con esta tecnología.

¿Qué hacer en una turbulencia?

En los vuelos se pueden registrar tres niveles de turbulencias: moderada, media y severa. En el caso de esta última, las tripulaciones de vuelo toman varias decisiones para evitar que afecte la tranquilidad de los pasajeros. Entre estas, cambiar el nivel de vuelo, desviarse con relación a la ruta o ajustar las velocidades de control del avión.



En estos casos, señala el coronel Sánchez, los viajeros deben seguir al pie de la letra las indicaciones dadas por la tripulación, permanecer sentados, tener el cinturón de seguridad asegurado y mantener la calma hasta que pase el movimiento fuerte.



