Recomendaciones para viajar en bus por Colombia

1. Con tiempo

La principal recomendación para viajar por las carreteras colombianas es comprar previamente sus tiquetes. Las empresas transportadoras no son muy amigas de las reservas, pero sí venden boletos con días y hasta semanas de anticipación.

2. Ojo al clima



La Semana Santa transcurrirá en plena temporada de lluvias. Verifique el clima a través de la página del Ideam (www.ideam.gov.co), pues los pronósticos podrán darle una idea sobre cuál es el mejor destino. Aunque la temporada de lluvias afecta prácticamente a todo el territorio nacional, tenga en cuenta que las zonas montañosas y aquellas aledañas a los ríos pueden representar un riesgo mayor.

3. Vacúnese

El Gobierno recomienda que los visitantes de zonas selváticas estén vacunados contra la fiebre amarilla. En la Terminal de Transportes de Bogotá, esta se aplica gratuitamente, todos los días, de 7:00 a. m. a 7:00 p. m.

4. Digitalmente



Ya no es necesario ir hasta el terminal de buses para comprar boletos. Las empresas transportadoras han habilitado plataformas digitales propias, como páginas web y aplicaciones para móviles, para compras en todo el país. Además, ya hay sitios web dedicados exclusivamente a centralizar servicios y opciones de viaje. Encuentre en Redbus (www.redbus.co) y Busbud (www.busbud.com) la oferta de empresas como Brasilia, Copetrán, Unitransco, Coomotor, Rápido Ochoa, Arauca, Flota Occidental, Gómez Hernández, Cotaxi, Lusitania y Flota Macarena.

5. Verifique el estado de las vías

No importa que usted no sea el que maneje. Un cierre vial puede modificar o cancelar su viaje, así que no está de más comprobar el estado de las carreteras. La línea #767 de Invías, la Policía y el Ministerio de Transporte está ahí para reportar emergencias e informar sobre cierres viales, pico y placa, restricciones de carga y otros temas prácticos.

6. Línea abierta



En la capital del país, la Terminal de Transporte de Bogotá ha habilitado las líneas 423-3600 y 485-1616 para cualquier información adicional sobre empresas y destinos. Las líneas de atención telefónica y la página web www.terminaldetransporte.gov.co atienden las 24 horas del día.

7. A la carta



Los viajes largos en bus usualmente incluyen una parada para estirar las piernas, comer y acceder a un baño en tierra. Tenga esto muy presente. Una opción es comer en estos restaurantes de carretera o llevar alimentación propia.

8. Hasta con wifi



Si ha pasado algún tiempo por fuera de las flotas, podrá sorprenderse gratamente. Algunos de los buses nuevos ofrecen wifi, permiten cargar el computador y también hay modelos de dos pisos. Pregunte por estos.



