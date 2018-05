Universal estrena una atracción muy rápida y muy furiosa

Estamos a bordo de un autobús y vamos por una gran autopista de San Francisco (Estados Unidos). A la derecha, Hobbs, Dom Torretto y su novia Letty –representados por Dwayne la ‘Roca’ Johnson, Vin Diesel y Michelle Rodríguez en la saga de películas Rápido y furioso– buscan equilibrio de un auto a otro, hacen saltos espectaculares a bordo de carros de última gama y, finalmente, tienen una misión: salvar la fiesta que ha sido amenazada por Owen Shaw, interpretado por Luke Evans.



Los espectadores estamos inmersos en la trama. El autobús se sacude como si estuviéramos en el sitio; vemos las explosiones que se suceden una tras otra y somos, en definitiva, parte de una historia que bien podría ser el argumento de la próxima película de la saga.

Pero no lo es. Estamos en la nueva atracción de Universal Studios Orlando, Fast & Furious – Supercharged, inspirada en la historia del mismo nombre. A diferencia de otras atracciones, no es necesario usar gafas 3D para disfrutarla. Para esta, los creativos de Universal se decidieron por un simulador con escenas grabadas para lograr que los espectadores sientan que están conduciendo junto a Dom o que están hombro a hombro con Hobbs. “Lo que buscábamos era que las familias se involucraran con esta familia de Rápido y furioso y participaran en esta persecución”, explica Michael DoQui, productor de las películas y creativo de Universal, a la entrada de la atracción.



La entrada luce como una fábrica antigua. Durante la presentación de Supercharged, el vicepresidente de desarrollo de atracciones, Don McLean, aseguró que trabajaron muy fuerte para lograr que se viera como si hubiera sido construida hace 85 años. Y así es: los muros de la fachada parecen desgastados, hay barriles oxidados, plantas y maleza. Este trabajo fue hecho en solo seis meses, pero como ocurre con las mejores producciones y trabajos de Universal, recrea a la perfección el ambiente de la saga más rápida del cine.



En los salones previos a la atracción principal hay actores que interactúan con los visitantes y con las videollamadas pregrabadas de los personajes de la serie, entre los que están la hermana de Dom, Mia Toretto (interpretada por Jordana Brewster), Tej Parker (Ludacriss) y Roman Pearce (Tyresse Gibson). La atención al detalle es evidente: las mesas de trabajo de los protagonistas tienen todas las herramientas que un amante de los carros podría querer, y hasta las vigas de metal reflejan el ambiente oxidado que domina la historia.

En la atracción de 'Rápido y furioso' hay expuestos 15 carros. Varios hicieron parte de la saga de películas. Foto: Cortesía Universal

Los carros

La primera película, Rápido y furioso, data del 2001. Cuenta la historia de Dominic Torretto, un exconvicto y corredor callejero que secuestra varios camiones en compañía de su equipo, incluyendo a su novia Letty. Brian O’Conner, interpretado por Paul Walker, es un policía encubierto que debe detener las acciones delictivas de esta banda. La trama incluye estas dos fuerzas que a lo largo de la saga se convierten en el dúo apasionado por los vehículos, que además está acompañado de una gran familia de amigos. Los carros, por supuesto, son los otros protagonistas, y precisamente esto lo tuvo en cuenta Universal para ambientar la atracción.



Uno de los escenarios de Supercharged es una joya para los amantes de los carros: están expuestos 15 vehículos. Algunos han servido de utilería en las historias, y todos han sido ideados por Dennis McCarthy, el diseñador de todos los carros de la saga. Algunos dicen que tiene el mejor trabajo del mundo: crear los autos más lujosos y veloces que pueda imaginar y convertirlos en realidad para Hollywood. En la atracción están el camión turbo que conduce Letty y el Dodge Charger de Dom.



Los fanáticos también encuentran una serie de casilleros con los nombres de los protagonistas. Como un homenaje a la memoria de Paul Walker (quien interpretó a Brian O'Conner hasta su muerte en un accidente automovilístico, en el año 2015) aparecen imágenes de su personaje y su nombre en uno de los casilleros.

En uno de los salones previos a la atracción hay una mesa que recrea el escenario en donde los miembros de Rápido y Furioso se reúnen. Foto: El Tiempo Este camión de alta velocidad es uno de los autos expuestos. Foto: Cortesía Universal Desde la app de Universal Orlando Resort puede accederse a la trivia de Rápido y Furioso. Foto: Cortesía Universal

La aplicación

A veces, las esperas en las atracciones de Universal pueden tomar un tiempo. Con el fin de que los visitantes se distraigan mientras esperan, además de recrearse con la utilería de los salones (que incluye videos grabados por Roman y Mia) pueden reservar una hora para ingresar a la atracción mediante la aplicación oficial de Universal Orlando Resort.



Se trata del sistema Virtual Line (línea virtual), que se ha implementado en el parque desde hace un año y permite escoger un tiempo específico para evitar las esperas muy largas. El sistema funciona para otras atracciones como Ride Through New York, de Jimmy Fallon (en Universal Studios) y Pteradon Flyers en Islands of Adventure.



Además de este sistema de reserva, mediante la app de Universal es posible conectarse a la red de la atracción Supercharged y recibir mensajes de texto de los protagonistas de la historia, competir con otros visitantes para contestar las preguntas claves de la trama y aprender mucho más de los vehículos que están en la atracción. La aplicación es gratuita y está disponible para descargar desde Google Play y App Store.



* Invitación de Universal Orlando Resort

Más novedades

Esta es la dona más insigne de Voodoo Doughtnut: un delicioso muñeco de vodoo. Foto: El Tiempo

Además de más adrenalina, hay más sabor en Universal Orlando Resort. La tienda de Voodoo Doughnut abrió sus puertas en el CityWalk y ofrece una variedad de más de 50 sabores de donas, que incluyen una de tocino y otra de froot loops, además de tres sabores veganos. Los creadores de la franquicia Kenneth 'Cat Daddy' Pogson y Tres Shannon disfrutaron de experimentar con sabores únicos. El resto es historia.

Si usted va

La mejor manera de experimentar Universal Orlando Resort es desde adentro. Por eso tenga en cuenta que hay cinco hoteles de la marca que tienen transporte directo a los parques Island of Adventure, Volcano Bay y Universal Studios. Los alojamientos recomendados son Loews Portofino Bay Hotel, Hard Rock Hotel, Loews Royal Pacific Resort, Loews Sapphire Falls Resort y Universal's Cabana Bay Beach Resort (ubicado junto a Volcano Bay).



