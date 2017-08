Recorriendo Nueva York en 48 horas

Día uno

9:14 a. m. Es verano en Nueva York. El olor a aceite de motor de la estación de metro Whitehall South Ferry se combina con el calor que se cuela entre las escaleras. La primera parada de este maratónico viaje es la insignia de la ciudad: la estatua de la Libertad.

A bordo del ferri gratuito de Staten Island, que parte cada media hora y pasa cerca del monumento, cientos de personas se agolpan para tener una vista privilegiada. Los tripulantes toman casi enseguida el ferri de regreso y se pierden de una vista increíble de los rascacielos desde los balcones del atracadero. La recomendación es darse media hora mientras sale el siguiente.

El camino sigue hacia el norte, hacia Wall Street, ícono del poder económico del país. La principal atracción es posar con el Toro –que pesa más de tres toneladas– y tomarse fotos tocando sus testículos de bronce para la buena suerte. O pararse junto a la recién instalada escultura de La niña sin miedo que desafía el brío del toro.



Tras una caminata de 15 minutos aparece el World Trade Center. Imposible no recordar las imágenes del 9/11. El lugar materializa la magnitud de la catástrofe: dos aviones impactaron las torres más emblemáticas de la ciudad, causando la muerte a 2.753 personas.



La atención de los visitantes se reparte entonces entre dos fuentes gigantes –donde antes se erguían las torres– y los 104 pisos del One World Trade Center.



La próxima parada es el puente de Brooklyn. A lo largo de sus 1,8 kilómetros se ven decenas de personas caminando o en bicicletas (que pueden rentarse desde 10 dólares) con el ruido de los motores de la autopista por debajo. Es un buen lugar para comprar suvenires baratos y contagiarse del ambiente neoyorquino.



12:30 p. m. A pocas cuadras del puente están China Town y la Pequeña Italia, que recrean ambas regiones. Lo mejor es su comida tradicional. La asiática es más económica, una buena opción para almorzar. Y, si bien el helado es originario de China, el postre infaltable es un gelato italiano, que se consigue desde cinco dólares.



El siguiente destino no es tan popular: el arco de Washington. Está situado en la zona de Greenwich Village y fue construido para conmemorar 100 años de la presidencia de George Washington. Camino al parque se puede visitar la exclusiva zona de Soho. El arco es la puerta a los edificios más emblemáticos de Midtown Manhattan.A unos 20 minutos caminando, por la Quinta Avenida, está al parque Madison Square. El principal atractivo allí es el edificio Flatiron, que deslumbra con su particular geometría triangular.

A escasas ocho cuadras se levanta el imponente Empire State. Es casi obligado subir al mirador. Esta construcción es recordada por ser la que escaló el mítico King Kong. Llegar al piso 86, a 320 metros de altura, toma poco más de un minuto y tiene un costo de 35 dólares, cerca de $ 100.000. El mirador está abierto hasta las 2 a. m. Desde allí, las personas sí se ven como hormigas y es fácil perder la noción del tiempo detallando cada fachada.

El toro pesa más de tres toneladas y se ubica en una pequeña plaza de la zona. La creencia es que tocarle los testículos atrae la buena fortuna. Foto: Andrés Montenegro EN el lugar donde se encontraban las torres se construyeron dos fuentes. En el borde están inscritos los nombres de los fallecidos. Foto: Andrés Montenegro El Puente de Brooklyn es uno de los destinos predilectos por los visitantes y locales para recorrer durante el fin de semana. Foto: Andrés Montenegro El Arco de Washington Square no es el único atractivo del lugar, allí también tiene sede la Universidad de Nueva York. Foto: Andrés Montenegro El Flatiron tiene 22 pisos de altura y fue uno de los edificios más altos de la ciudad. Foto: Andrés Montenegro La vista desde el mirador del edificio Empire State es una de las postales más reconocidas de la ciudad. Foto: Andrés Montenegro El Bryant Park acoge uno de los parques más famosos de la ciudad y la biblioteca pública de la ciudad. Foto: Andrés Montenegro La estatua inflable, ‘La Bailarina’ de Jeff Koons, mide 45 metros y se instaló en mayo de este año sobre el Prometeo de la plaza. Foto: Andrés Montenegro El Radio City Music Hall es uno de los teatros más famosos del mundo y tiene una capacidad para 6.000 personas. Foto: Andrés Montenegro La Estación Gran Central tiene 44 andenes de abordaje y es una de las más grandes del mundo. Su arquitectura se le debe al arquitecto español Rafael Guastavino. Foto: Andrés Montenegro



6:30 p. m. El Bryant Park acoge la biblioteca pública de Nueva York. Es un lugar ideal para comerse un pretzel en el parque, que se abre entre los rascacielos. A dos cuadras está la estación Gran Central, referencia de películas como Madagascar y Soy leyenda, entre muchas más. En medio del bullicio de los pasajeros se ven turistas recorriendo la arquitectura, ninguno tomará un tren, solo serán fotos.



Tras una caminata de 10 minutos es posible llegar a la catedral de San Patricio. La enorme estructura neogótica, de más de 100 metros de altura, deslumbra en medio de las ventanas de cristal de los rascacielos y es un punto imperdible del centro de Manhattan. Cruzando la Quinta Avenida está el Rockefeller Center. El lugar, que lleva el nombre de uno de los multimillonarios más famosos, es reconocido por la pista de hielo que se instala en Navidad junto con su tradicional árbol. Además, las estatuas de Atlas, de Prometeo y La Bailarina. A una cuadra sobresale la marquesina roja y azul del teatro más importante del país, el Radio City Music Hall. El hogar de las famosas bailarinas Rockettes, de 8.000 m2, ofrece visitas guiadas. Entrar tiene un costo de US$ 27, unos $ 75.000.



9 p. m. La ciudad que nunca duerme cobra vida. Miles de bombillas parpadean, cientos de personas caminan, decenas de carros de comida humean olores. Times Square es un lugar para visitar de noche y el mejor para terminar el día: las luces de las tiendas, coronadas con la inconfundible bola que anuncia el año nuevo, invaden el aire. El lugar merece el tiempo para escudriñar los anuncios enormes. Bajo las escaleras rojas se venden entradas, desde 29 hasta 300 dólares, para ver musicales de Broadway como Cats, El rey león, El fantasma de la ópera y Hamilton. Este es el espíritu de Nueva York.

10:30 p. m. Con un perro caliente de un dólar en una mano, un mapa en la otra y 21 kilómetros en los pies, termina media maratón.

Día dos

9 a. m. La primera parada es un mercado en auge: el Chelsea Market. Ubicado en la zona oeste de la ciudad, atrae seis millones de visitantes al año y entre sus más deliciosos atractivos están las patas de cangrejo rey de Alaska a 10 dólares la unidad o –cómo no probarlo– café colombiano a siete dólares el vaso.



11:30 a. m. El Museo de Arte Moderno de Nueva York, mejor conocido como MoMA. Puede comprar el combo Rock Moma que le da acceso al museo y al observatorio del Rockefeller Center. Cuesta 52 dólares, unos $ 150.000. El museo, de seis pisos, tiene algunas de las piezas más importantes del mundo como La noche estrellada, de Van Gogh; La persistencia de la memoria, de Dalí; Las señoritas de Avignon, de Picasso, y las Latas Campbell, de Warhol.



El techo de cristal del ascensor del edificio Rockefeller permite ver cómo se eleva 66 pisos en 30 segundos. La foto histórica de los trabajadores que almuerzan sobre una viga a cientos de metros del suelo fue tomada allí. Desde Top of the Rock se tiene una vista en 360 grados de la parte norte, sur y céntrica de Manhattan.



3 p. m. En la zona norte de la Quinta Avenida se alzan algunas de las tiendas más exclusivas del mundo. Allí, el verde se sobrepone al concreto. Poco a poco, el parque Central se hace dueño del territorio. Los cuatro kilómetros de largo y 800 metros de ancho reciben 30 millones de visitantes al año.

Cuatro de sus atractivos son: el zoológico, abierto todos los días; Imagine, el monumento a John Lennon, construido en uno de los lugares favoritos del cantante, que fue asesinado en el edificio Dakota en 1980; el Museo Metropolitano de Arte, hogar de más de dos millones de obras, y el Museo de Historia Natural, reconocido por la película Una noche en el museo y que tiene 45 salas que abarcan la historia del planeta. Cada uno requiere, como mínimo, cuatro horas para recorrerlo.

8 p. m. La noche empieza a caer en la ciudad y una de las opciones para despedirse de ella es ver destellar sus edificios. La mejor forma es desde alguna de las terrazas-bar. En Columbus Circle el recomendado es el hotel Empire. En Times Square, el Sky Room-Bar, a 102 metros de altura en la terraza del hotel Marriott. Hacen falta más de 48 horas para arañar la superficie de Nueva York. Esta maratón lo hará querer volver. Bájese del bus de dos pisos, olvídese de los tours acartonados y atrévase a caminar, a usar el transporte público y sorpréndase con la Gran Manzana.

Si usted va...

No olvide que para entrar a EE. UU. necesita visa vigente, puede consultar sus inquietudes en co.usembassy.gov/es/visas-es.



Julio y agosto son los meses más calurosos, la media es 25 °C. Abril y octubre son más templados con 16 °C. De noviembre a marzo, la media es 5 °C. Si planea moverse en metro, la Metrocard tiene un costo de un dólar y cada trayecto de US$ 2,75 o el plan ilimitado semanal de US$ 35. Más información en www.mta.info.



ANDRÉS MONTENEGRO

Redactor de EL TIEMPO