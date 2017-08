Huila: imperio de estrellas, montañas y brujas

Magia. Esta es una de las palabras que más repiten los huilenses al tratar de explicar qué tiene para ofrecer su tierra. Quienes tienen la fortuna de recorrer este departamento se encuentran con uno de los mejores lugares de todo el continente para ver las estrellas, con piezas arqueológicas en perfecto estado, con el río Magdalena reducido a 2,20 metros de ancho y hasta con un pueblo donde abundan historias de brujas.



Otra característica que hace del Huila un territorio extraordinario es la variedad climática que se experimenta desde el desierto hasta el nevado. Por tal razón, vale la pena ir preparado para el calor extremo, pero también para ese frío que cala en los huesos durante la noche.



Este no es un paseo para quienes no estén dispuestos a desconectarse de la tecnología y a conectarse con la tierra, la historia y los paisajes completamente alejados de la vida citadina. Tampoco para quienes no quieran ensuciarse las manos y coger de los árboles frutas que no se ven en supermercados, ni entender de dónde sale la taza de café servida en la mesa.



Emprendemos esta travesía con Luxury Huila, una iniciativa de la Cámara de Comercio de Neiva y un grupo de empresarios con el apoyo de la Gobernación, para atraer a nacionales y extranjeros a este paraíso que comienza a descubrirse.