Proponen marihuana legal en Cancún y Los Cabos

Las fiestas en algunos de los principales destinos de playa de México podrían recibir un impulso, y posiblemente calmarse un poco, si llega a concretarse la idea de algunos funcionarios de legalizar la marihuana en lugares populares como Cancún y Los Cabos.



El secretario de Turismo, Enrique de la Madrid, generalmente considerado un tipo bastante abotonado, dijo esta semana que legalizar las ventas y el consumo podría ayudar a frenar la violencia relacionada con las drogas, que afectó a ambos destinos y provocó una caída temporal del número de visitantes. El turismo genera 20.000 millones de dólares anuales en México y se encuentra entre las tres principales fuentes de divisas.

Los turistas “ya la traen o la compran –dijo, según un informe del periódico ‘Milenio’–. Lo que no se justifica es que una persona vaya a dar a la cárcel porque consume marihuana. Lo que no se justifica es que sea víctima de extorsiones porque consume marihuana. Todo eso es absurdo”.



Por ahora, la propuesta de De la Madrid parece nada más que eso: no hay una legislación pendiente, y es improbable que el presidente, Enrique Peña Nieto, la presente antes de las elecciones generales de julio.



Sin embargo, la idea misma habla del dilema al cual se enfrentan los oficiales cuando intentan tomar medidas enérgicas contra las pandillas que operan en los puntos álgidos para los turistas, con batallas armadas que no solo espantan a los visitantes, sino que causan más violencia cuando la desaparición de un narcotraficante estimula la competencia por su territorio.



A medida que aumentan los tiroteos en los clubes nocturnos y aparecen cadáveres mutilados en las calles, el Departamento de Estado de Estados Unidos ha empezado a decirles a los ciudadanos que visitan Cancún o Los Cabos que actúen con precaución.



El año pasado, la ocupación hotelera en Cancún cayó 10 por ciento durante el tradicional período de vacaciones de primavera (‘spring break’), mientras que Los Cabos también registró una disminución en las reservas. La caída parece una anomalía en vista del crecimiento mundial del turismo y un peso mexicano relativamente débil, que normalmente atraería más visitantes.



“Deberíamos legalizar el uso de la marihuana, cuando menos en las zonas turísticas –dijo De la Madrid, según ‘Milenio’–. Yo creo que hacer legal no solo el consumo sino también la producción y venta de la marihuana contribuiría, junto con otras acciones, a tener destinos más seguros”.



