Programe sus vacaciones

COLOMBIA

Noches capitalinas

​

Duración: temporada mayo a julio de 2017.

Sitios de visita: hotel Best Western Plus 93 Park.

Precio: desde $ 220.000 por noche en acomodación sencilla o doble.

Incluye: alojamiento por habitación para una o dos personas, desayuno y wifi.

No incluye: excursiones, minibar ni demás costos no contratados con anticipación.

Informes: teléfono: +571 605 1414 www.hotelbewswesteren93.com

reservas@hotelbestwestern93.com



MEDELLÍN

​

Medellín se viste de flores

​

Duración: tres noches, cuatro días.

(en agosto de 2017).

Sitios de visita: Medellín.

Precio: desde $ 818.000.

Incluye: traslados, alojamiento, desayuno, city tour, jardín botánico, desfile de silleteros.

No incluye: tiquetes aéreos, gastos ni alimentación no especificados.

Informes: teléfono: 650 0400 Exts. 107,120, 128.

Uno de los grandes atractivos de Medellín son su ferias por la cantidad de silleteros que se visten de flores. Foto: Javier Nieto Álvarez

SANTA MARTA

​

Duración: de mayo a julio de 2017.

Sitios de visita: Santa Marta.

Precio: desde $ 227.000 por noche en habitación sencilla o doble.

traslado aeropuerto-hotel-aeropuerto: $ 33.000.

Incluye: alojamiento en Best Western Plus Santa Marta Hotel para una o dos personas, desayuno, uso ilimitado de las instalaciones, piscina y wifi.

No incluye: excursiones, minibar y demás costos no contratados con anticipación.

Informes: teléfono: (+57) 543 77000

www.bwsantamartahotel.com reservas@bwsantamartahotel.com



Caminando hacia la Ciudad Perdida



Duración: tres noches, cuatro días o cuatro noches y cinco días. Reservas con el 35 por ciento.

Sitios de visita: ciudad perdida, el mamey, caminatas por sitios sagrados de los Tayronas, ríos, piscinas naturales, Valle del río Buritaca, viviendas que conforman una villa de indígenas Kogui llamada Mutanshi y cascadas.

Precio: $ 849.000.

Incluye: transporte desde y hasta el hotel desde Santa Marta, alojamiento en hamacas o camas. Tres comidas diarias, snacks, seguro médico y guía permanente.

No incluye: tiquetes aéreos, alojamiento en santa marta, otros tours. (esos servicios son adicionales).

Informes: teléfonos: 315 510 8216 / 322 492 07 39, (4) 363 16 55

www.turismodenaturaleza.co



De playa en Santa Marta



Duración: salidas puntuales de junio a julio. Tres noches y servicio compartido.

sitios de visita: Playa Blanca con almuerzo incluido.

Precio: $ 817.000. Acomodación doble o múltiple en el Hotel Sansiraka, con desayuno y cena.

Incluye: tiquetes aéreos desde Bogotá o Cali-Santa Marta-Bogotá o Cali, con Avianca, impuestos, tasas o contribuciones (sujetos a cambio sin previo aviso).

No incluye: alimentación no estipulada, recargo por traslados nocturnos, dependiendo del itinerario aéreo, al momento de reservar entre las 20:00 y las 7:00 a. M. (horarios sujetos a cambio sin previo aviso).

Informes: Aviatur: teléfono: 382 1616.

El Parque Nacional Tayrona no solo se caracteriza por sus hermosas playas, sino por sus vestigios arqueológicos de una antigua ciudad. Foto: Guillermo Ossa

CARTAGENA



En la ciudad amurallada

​

Duración: cuatro noches, cinco días. Reservar hasta el 30 de junio para viajar el 31 de agosto de 2017.

Sitios de visita: Cartagena.

Precio: $ 1.759.000

Incluye: tiquete e impuestos en Latam, traslados, alojamiento hotel las américas, desayunos, impuestos hoteleros.

No incluye: excursiones, alimentación no descrita, cualquier otro cargo no especificado en el plan.

Informes: Viajes Chapinero L’alianxa, PBX: 744 3435

www.viajeschapinero.com



SAN ANDRÉS

​

San Andrés y Providencia

​

Duración: tres noches, cuatro días. Reserva con el

35 % en mayo.

Sitios de visita: isla de Providencia.

Precio: desde $ 990.000.

Incluye: tiquetes San Andrés - Providencia - San Andrés, desayuno y cena y tarjeta de asistencia.

No incluye: tiquete ciudad de origen a San Andrés e impuestos, traslados, tours, cualquier otro cargo adicional no especificado en el programa.

Informes: teléfonos: (4) 363 16 55 / 322 492 07 39

www.turismodenaturaleza.co



San Andrés de ensueño



Duración: cuatro días, tres noches.

Sitios de visita: isla de San Andrés.

Precio: desde $ 425.000 la noche en acomodación doble.

Incluye: estadía y en algunos hoteles, pensión completa.

No incluye: tiquetes aéreos, excursiones.Informes: www.despegar.com

Visita el mar de los siete colores. Foto: NLVL

Semana de receso en San Andrés



Duración: salida puntual del 12 al 16 de octubre del 2017.

Sitios de visita: San Andrés, visita al acuario y Johnny Cay y otros recorridos.

Precio: $ 1.570.000 por persona. Acomodación triple, plan con desayuno y cena tipo bufé.

Incluye: tiquetes aéreos Bogotá – San Andrés – Bogotá vía Avianca e impuestos del tiquete, alojamiento.

No incluye: tarjeta de entrada a San Andrés

($ 105.000 por persona). No aplica para menores de siete años. Seguro hotelero.

Informes: Aviatur. Teléfono: 382 1616.



Disfruta la exótica Guajira



Duración: hasta el 31 de diciembre del 2017.

Sitio de visita: Riohacha, Cabo de la Vela, Manaure y sus minas de sal, Punta Gallinas, desierto guajiro, visita a artesanas Wayú, tarde de ranchería.

Precios: desde $ 790.000, tres días, dos noches por persona en acomodación doble. Impuestos, alojamiento en posadas Wayú.

Incluye: desayuno, almuerzo y cena, guías locales, traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto, vistas sitios turísticos.

No incluye: tiquetes aéreos ni cargos no especificados.

Informes: Andrés Delgado, teléfono: 311 429 6315 info@kaishitravel.com (preguntar por otras opciones).

La Guajira, otro de los destinos preferidos en temporada de vacaciones. Foto: Jose A. Mojica

La divina Providencia



Duración: hasta el 30 de junio del 2017.

Sitio de visita: cabañas agua dulce en la isla de Providencia.

Precio: desde $ 230.000, dos noches, tres días por persona en acomodación doble.

Incluye: desayuno.

No incluye: tiquetes aéreos ni cargos no especificados anteriormente.

Informes: Juanita Ángel Barítica. Tels. 311 445 9116 -310 58 5512



CALI



Hotel cosmos, tercera noche gratis



Duración: de mayo a julio en el Hotel Cosmos de Cali.

Precio: $ 140.000.

Incluye: una o dos personas con desayuno.

No incluye: tiquetes, impuestos ni otros consumos.

Informes: teléfono: Cali 57 (1) 646 4000. Www.cosmoscali.com



La capital de la salsa

​

Duración: una noche, dos días para dos personas en el Hotel Four Points by Sheraton Cali.

Sitios de visita: atracciones en áreas locales.

Precio: $ 490.000.

Incluye: habitación suite, lencería de lujo, decoración pétalos y velas, spa en pareja con copa de vino, cena romántica, desayuno en la habitación y parqueadero.

No incluye: gastos no especificados.

Informes: Hotel Four Points by Sheraton Cali, teléfono: (572) 486 6000, reservas.sheratoncali@ghlhoteles.com (preguntar por otras opciones).

Si busca planes relacionados con buena música y gastronomía, Cali es su ciudad. Foto: Geovanny Gutiérrez

AMAZONAS

​

Refugio en la selva

​

Duración: ocho días, siete noches en el amazonas.

Sitios de visita: Leticia, Puerto Nariño, comunidades indígenas, reservas naturales en Puerto Alegría (Perú).

Precio: desde $ 1.416.000 (el costo varía según número de integrantes de grupo).

Incluye: tres comidas diarias, traslados en lancha, recorridos, transportes, guía, alojamientos en Leticia y fuera de la ciudad según el plan.

No incluye: tiquetes, impuesto de ingreso a Leticia.

Informes: teléfono: (57 8) 592 4743

celular: (57) 312 542 5900 - 311 505 6875

www.hotelyurupary.com (preguntar por otras opciones).

Una travesía por la selva amazónica. Foto: NLVL

Explora el pulmón del mundo

​

Duración: tres días, dos noches.

Sitios de visita: La Chorrera–Amazonas, comunidad Huitotos, la Casa Arana, Cañón de Araracuara, Parque Nacional Chiribiquete.

Precio: $ 2.200.000 por persona (grupos de 5, 6 o 9 personas).

Incluye: vuelo chárter Bogotá – La Chorrera (Amazonas) – Bogotá, transportes terrestres, sobrevuelo al Chibiriquete y Cañón de Araracuara, desayuno, almuerzo, refrigerio, hidratación y cena, dos noches de hotel en la Chorrera – Amazonas con opción de camping, guías especializados en la Macarena, San José y Amazonas, seguro de asistencia médica, impuesto de ingreso a los municipios, entradas a todos los atractivos turísticos y kit xplora colombia.

No incluye: gastos personales ni gasto no especificados.

Informes: teléfono: (+57) 316 446 0453 info@xploracolombia.com



EJE CAFETERO

​

Mitad de año en la región cafetera

​

Duración: tres días, dos noches. Temporada mitad de año.

Sitios de visita: municipios de Pereira, la Virginia, Apía y Santuario.

Precio: desde $ 570.000.

Incluye: alimentación, hospedaje, traslados internos, seguro, actividades de naturaleza y cultura cafetera (canyoning, senderismo en reserva natural, avistamiento de fauna y flora, experiencia cafetera, jeep tour).

No incluye: transporte hasta o desde Pereira, ni gastos no especificados.

Informes: teléfono: 310 540 7327 visitpereira@retrociclas.com

www.visitpereira.com



Parque los Nevados

​

Duración: tres días, dos noches. Temporada mitad de año.

Sitios de visita: nevado Santa Isabel y Laguna del Otún.

Precio: desde $ 620.000.

Incluye: alimentación, espacio en finca para hospedaje, traslados internos, seguro, alquiler de aislante y bastón para trekking, actividad de alta montaña (senderismo nivel medio/alto).

No incluye: transporte hasta o desde Pereira, ni demás gastos no especificados.

Informes: teléfono: 310 540 7327. Visitpereira@retrociclas.com

www.visitpereira.com



HUILA

​

Desierto de la Tatacoa

​

Duración: tres días, dos noches.

Sitios de visita: desierto la Tatacoa, municipio de Yaguará.

Precio: desde $ 550.000.

Incluye: alimentación, hospedaje, traslados internos, seguro, actividades de naturaleza y aventura (canyoning, exploración de cuevas, senderismo y kayaking).

No incluye: transporte hasta o desde neiva, y demás no especificados.

Informes: teléfono: 310 540 7327, info@retrociclas.com

En el Desierto la Tatacoa encontrará cielos estrellados y un clima desértico. Foto: Mauricio Moreno

META

​

El mágico Caño Cristales

​

Duración: tres días, dos noches, saliendo desde Bogotá. (también hay salidas desde Villavicencio).

Sitios de visita: La Macarena, Caño Cristales, río Guayabero, el Raudal, el mirador, Ciudad Pérdida, Cristalitos.

Precio: $ 1.550.000 por persona.

Incluye: vuelo Bogotá–La Macarena–Bogotá, tasas aeroportuarias, transportes terrestres y fluviales en la Macarena, dos noches de hotel en acomodación doble o sencilla, desayuno, almuerzo, snacks, cena e hidratación, guías especializados, seguro de asistencia médica, impuesto de ingreso a la macarena, entrada al parque caño cristales, kit xplora colombia.

No incluye: gastos personales, gastos no especificados.

Informes: teléfono: (+57) 316 446 0453 info@xploracolombia.com (preguntar por otras opciones).



El río de los cinco colores

​

Duración: programa recomendado de junio a noviembre del 2017.

Precio: $ 1’495,000 dos noches, tres días. Reserva con el 35 % en el mes de mayo.

Incluye: tiquetes aéreos Bogotá-La Macarena- Bogotá, traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto, alimentación todo incluido, caminata ecológica a Caño Cristalitos y Caño Piedra, guía, transportes internos, trámite de permiso de ingreso y visita al parque temático Velloussea, tarjeta de asistencia médica.

No incluye: cargos no especificados anteriormente, impuesto de entrada al municipio de la macarena.

Informes: 315 510 8216 - 322 492 0739 Medellín: (034) 363 1655 www.turismodenaturaleza.co

Caño Cristales se ha consolidado como uno de los destinos preferidos de los colombianos. Foto: NLVL

VICHADA



Explora Tuparro

​

Duración: seis días, cinco noches.

Sitios de visita: Puerto Carreño, Parque Nacional Natural el Tuparro, río Orinoco, Raudal Maipures, Caño Lapa, Escudo Guayanés, El Balancín, río Meta y río Bita (avistamiento de delfines rosados).

Precio: $ 1.850.000 por persona (desde 4 personas).

Incluye: transportes terrestres y fluviales, dos noches de hotel en Puerto Carreño en acomodación doble o sencilla, tres noches en hotel frente al Parque Nacional el Tuparro, desayuno, almuerzo, snacks, cena e hidratación, guías especializados, seguro de asistencia médica, entrada al parque el Tuparro y kit xplora colombia.

No incluye: vuelo Bogotá–Puerto Carreño–Bogotá (lo incluiremos vía Satena a solicitud), gastos no especificados.

Informes: info@xploracolombia.com teléfono: (+57) 316 446 0453 (preguntar por otras opciones).



GUAVIARE



Puebliando en el Guaviare

​

Duración: cuatro días, tres noches.

Sitios de visita: San José, serranía de la Lindosa, Puerta de Orión, laguna negra, puentes naturales, laguna del Nare (avistamiento de delfines rosados), piscinas naturales.

Precio: $ 1.600.000 por persona (desde 4 personas).

Incluye: transportes terrestres y fluviales en todo el recorrido, tres noches de hotel en San José del Guaviare en acomodación doble, las tres comidas, guías especializados, seguro de asistencia médica, impuesto de ingreso a los municipios, entradas a todos los atractivos turísticos y kit xplora colombia.

No incluye: vuelos nacionales (se incluirá a solicitud) ni gasto no especificados.

Informes: info@xploracolombia.com teléfono: (+57) 316 446 0453.



CASANARE

​

Yopal y sus encantos

​

Duración: fines de semana y festivos, vigente hasta el 31 de diciembre del 2017.

Sitios de visita: Yopal.

Precio: una noche por $ 154.700 o dos noches por $ 297.500 en el GHL Style Yopal.

Incluye: alojamiento para dos, impuestos, cóctel de bienvenida, desayuno bufé, wifi y parqueadero.

No incluye: otros servicios no mencionados.

Informes: Hotel GHL Style Yopal, teléfono: 57 (8) 634 5999 reservas.yopal@ghlhoteles.com con la clave revistaviajar.



PACÍFICO



La belleza de Isla Gorgona

​

Duración: dos noche por persona. Reserva con el

35 % en el mes de mayo, tarifa hasta el 15 de diciembre.

Precio: desde $ 799,000, noche adicional

$ 299.000.

Incluye: traslados en lancha Guapi-Isla Gorgona-Guapi, alimentación todo incluido, experiencias en la bella y mística isla gorgona, playa palmeras y recorrido a antiguo penal e impuestos hoteleros incluidos.

No incluye: cargos no especificados anteriormente. (vuelos: le ayudamos con la consecución de los tiquetes desde su ciudad de origen).

Informes: 315 510 8216 - 322 492 0739 Medellín: (034) 363 1655.

La isla Gorgona fue declarada Patrimonio de la Humanidad en 1984. Foto: Juan Pablo Rueda

Nuquí, selva y mar

​

Duración: programa todo incluido para temporada de ballenas, entre junio y octubre del 2017.

Precio: desde $ 1.550.000, tres noches, cuatro días por persona, a partir de dos personas. Reserva con el 35 por ciento en mayo.

Incluye: tiquetes aéreos Medellín-Nuquí-Medellín, traslados en lancha a Nuquí–hotel-Nuquí, alimentación todo incluido, visita en las mejores playas del Pacífico, avistamiento de ballenas jorobadas, excursiones.

No incluye: impuesto de turismo ($ 8.000), ingreso a los termales naturales ($ 12.000) ni cargos no especificados anteriormente. (vuelo directo desde Bogotá sumar

$ 380.000 al precio del plan).

Informes: teléfonos: 315 510 82 16 - 322 492 07 39 Medellín: (034) 363 1655 info@turismodenaturaleza.co



Bahía Solano

​

Duración: temporada de ballenas junio a octubre de 2017.

Precio: desde $ 1.395.000 tres noches, cuatro días por persona a partir de dos personas.

Incluye: tiquetes aéreos Medellín–Bahía Solano–Medellín, transporte aeropuerto-hotel–aeropuerto, refresco de bienvenida, alojamiento en cabaña, alimentación todo incluido, caminata ecológica, salida de avistamiento de ballenas en lancha, paseo a la cascada del tigre e impuestos hoteleros incluidos.

No incluye: cargos no especificados anteriormente. (vuelos todos los días).

Informes: 315 510 8216 - 322 492 0739 Medellín: (034) 363 1655. Www.turismodenaturaleza.co

Utría, salacuna de ballenas

​

Duración: programa para temporada de ballenas hasta mediados de octubre del 2017.

Precio: reserva con el 35 por ciento en el mes de mayo. $ 1.195.000 dos noches, tres días por persona a partir de dos personas, todos los días.

Incluye: traslados en lancha a Nuquí o Bahía Solano- Parque Natural Utría-Nuquí o Bahía Solano, alimentación todo incluido, descanso en las mejores playas del pacífico, avistamiento de ballenas y otros recorridos.

No incluye: cargos no especificados (vuelos: ayudamos en la consecución de sus tiquetes desde Bogotá o Medellín). Preguntar por visitas a resguardos indígenas.

Informes: teléfonos: 315 510 82 16 - 322 492 07 39 Medellín: (034) 3631655

www.turismodenaturaleza.co



Hotel Cosmos en Buenaventura

​

Duración: de mayo a agosto.

Precio: $ 200.000.

Incluye: una o dos personas, niños gratis en la misma habitación de los padres (menores de 12 años); desayuno.

No incluye: impuestos ni consumos adicionales.

Informes: teléfono: + 57 (1) 646 4000 Cosmos Pacifico www.cosmospacificohotel.com



Pacífico salvaje

​

Duración: siete días, seis noches.

Sitios de visita: Nuquí, Tribugá, termales, Jurubirá, PNN Utría, el Valle.

Precio: $ 2.700.000 por persona (desde 4 personas).

Incluye: transportes terrestres y fluviales, dos noches de hotel en Nuquí en acomodación doble o sencilla, una noche en Guachalito, dos noches de hotel en el Parque Nacional Utría, una noche en el valle, tres comidas, guías, seguro de asistencia, ingreso a Utría, entradas a todos los atractivos turísticos.

No incluye: vuelos nacionales (se incluyen a solicitud) ni gastos no especificados.

Informes: info@xploracolombia.com teléfono: (+57) 316 446 0453.



Playa y descanso en Capurganá



Duración: programa para todo el 2017. Reserva con el 35 por ciento en mayo.

Sitios de visita: Capurganá y Sapzurro (Chocó), la miel (frontera con panamá)

Precio: desde $ 1.290.000.

Incluye: tiquetes desde Medellín, traslados, alojamiento tres noches, desayuno y cena, paseos en lancha a Sapzurro y la miel y tarjeta de asistencia.

No incluye: gastos no especificados.

Informes: teléfonos: 315 510 8216 - 322 492 0739, (4) 363 1655

Capurganá es un destino de ensueño del Caribe colombiano. Foto: Juan Uribe

Ladrilleros en Bahía Málaga



Duración: programa para temporada de ballenas hasta finales de octubre del 2017. Tres noches, cuatro días por persona a partir de dos personas, todos los días.

Precio: $ 795.000.

Incluye: traslados en lancha desde Buenaventura-Juanchaco-Buenaventura, traslado terrestre Juanchaco-Ladrilleros-Juanchaco, alimentación todo incluido, alojamiento, avistamiento de ballenas, algunas excursiones.

No incluye: tiquetes aéreo o terrestres a Buenaventura, otros tours (se gestionan los vuelos desde Bogotá o Medellín).

Informes: teléfonos: 315 510 82 16 – 317 574 76 34 - 322 492 07 39 Medellín: (034) 363 1655 www.turismodenaturaleza.co



HOTELES EN COLOMBIA



Cadena Estelar

​

Duración: tres noches, cuatro días en los hoteles de la cadena Estelar. Por cada dos noches, la tercera será gratis.

Incluye: alojamiento, hasta dos niños gratis compartiendo habitación con sus padres; la alimentación de niños de 0 a 10 años es gratis siempre y cuando sus padres realicen consumos como mínimo de $ 30.000 en los restaurantes de los hoteles. Las tarifas dependen del hotel y de los servicios. Aplican restricciones.

No incluye: IVA (19 %).

Informes: www.hotelesestelar.com

Teléfono en Bogotá: 608 8080 / 593 1900

Línea gratuita en Colombia: 01 8000 97 8000.



Romance en hoteles Dann

​

Duración: aplica desde el 15 de febrero hasta el 31 de julio del 2017.

Precio: desde $ 255.000 incluidos impuestos.

Incluye: alojamiento en habitación suite para dos personas, desayuno bufé en el restaurante a la habitación, una botella de vino de la casa, picada especial, cena para dos personas. Parqueadero, wifi, seguros hoteleros, IVA (19 %). Las tarifas dependen del hotel y de los servicios. Aplican restricciones

No incluye: gastos no especificados.

Informes: teléfono: 646 1888 (preguntar por otras opciones). Www.hotelesdann.com

Uno de los lugares más turísticos de Bogotá es el cerro de Monserrate. Foto: Hector Fabio Zamora

Bogotá Plaza

​

Duración: todos los días.

Precio: $ 479.000 habitación ejecutiva o $529.000 suite.

Incluye: alojamiento para dos personas, circuito hídrico, cena, masaje y desayuno bufé, IVA.

No incluye: seguro hotelero de $9.000 noche por persona. Preguntar por más planes.

Informes: teléfono: 635 00 70, www.bogotaplazahotel.com



Hotel Club el Puente, Girardot

​

Duración: vigencia hasta el 20 de diciembre del 2017.

Sitios de visita: GHL relax Hotel Club El Puente – Girardot (Cundinamarca).

Precio: $ 375.000.

Incluye: noche de alojamiento en acomodación doble para dos personas, seguro hotelero, decoración de cumpleaños, torta para dos personas, bebida refrescante de bienvenida, desayuno americano, cortesía de fresas y chocolates, botella de vino de la casa, masaje en pareja durante 30 minutos e impuestos de ley.

No incluye: gastos no especificados. No aplica en temporada alta ni puentes festivos.

Informes: teléfono: 057 1 83 66565

www.ghlclubelpuente.com (preguntar por otras opciones).



Sheraton Bogotá

​

Duración: válido hasta el 31 de diciembre del 2017 en el Hotel Sheraton Bogotá.

Precio: habitación king, de lunes a jueves

$ 485.000; de viernes a domingo $ 325.000. Suite, de lunes a jueves $ 565.000; de viernes a domingo $ 435.000.

Incluye: habitación en acomodación sencilla o doble decorada, torta y velas de cumpleaños, botella de vino de la casa tinto o blanco, obsequio, impuestos por alojamiento. Preguntar por otros planes.

No incluye: seguro hotelero (opcional).

Informes: teléfono 618 6700 reservas@fourpointsbogota.com



Irotama Resort

​

Duración: desde el 16 de junio hasta el 22 de agosto del 2017.

Sitios de visita: Irotama Resort (Santa Marta).

Precio: desde $ 194.000 por persona la noche, a partir de acomodación doble.

Incluye: alojamiento, desayuno, traslado aeropuerto–hotel–aeropuerto. Hasta dos niños menores de 12 años, gratis, compartiendo habitación con los padres. Desayunos.

No incluye: IVA, otros gastos no especificados. Aplica condiciones.

Informes: teléfono: (5) 438 0600 y (1) 326 4300, www.irotama.com (preguntar por otras opciones).



Hotel GHL 93 Bogotá

​

Duración: todos los fines de semana del 2017.

Sitios de visita: www.hotelghl93.com

Precio: $ 245.000.

Incluye: impuestos, alojamiento para dos personas, habitación con tina, dos cócteles en terraza Queen Victoria, desayuno y late check out.

No incluye: seguro hotelero.

Informes: teléfono: 316 321 23 61 - 745 7924 (preguntar por otras opciones).

Además de sus playas, visitar la ciudad amurallada es uno de los más bellos atractivos de Cartagena. Foto: Yomaira Grandett

Anandá, Cartagena de Indias

​

Duración: de mayo a diciembre.

Precio: $ 900.000.

Incluye: una noche de alojamiento en habitación de lujo en el Hotel Boutique Anandá, desayuno, decoración romántica con flores, vino espumoso e IVA.

No incluye: consumos adicionales.

Informes: teléfono: + 57 (1) 646 4000

www.anandahotelboutique.com

​

Larga estadía Cabrera Imperial

​

Duración: de mayo a diciembre en el Hotel Cabrera Imperial en Bogotá.

Precio: $ 400.000.

Incluye: 15 noches consecutivas, desayuno bufé, internet, cena ligera diaria, llamadas locales, cinco prendas de lavado diario, acceso al gimnasio y turco.

No incluye: consumos adicionales e impuestos.

Informes: teléfono: + 57 (1) 646 4000.

Www.hotelcabrerabogota.com (preguntar por otras opciones).



Plan romántico Cosmos 100

​

Duración: de mayo a diciembre en el hotel cosmos 100 en Bogotá.

Precio: $ 319.000.

Incluye: habitación junior, suite con tina, decoración romántica; botella de vino, cortesía de bienvenida, desayuno bufé, sauna, turco y piscina, late check out, iva de alojamiento.

No incluye: consumos adicionales, seguros hoteleros, parqueadero.

Informes: teléfono: + 57 (1) 646 4000

www.cosmos100.com



Doubletree by Hilton – Bogotá Parque 93

​

Duración: de mayo a diciembre.

Precio: $ 399.000.

Incluye: habitación de lujo con jacuzzi, decoración con velas, aromatizantes y sales; botella de vino espumoso, fresas con chocolate, desayuno bufé, parqueadero.

No incluye: consumos adicionales, impuestos ni seguros hoteleros.

Informes: teléfono: + 57 (1) 646 4010 www.bogotaparque93.doubletree.com (preguntar por otras opciones).



Four Points Medellín



Precio: $ 400.000.

Incluye: alojamiento en junior suite, desayuno americano en la habitación, lencería especial, botella de vino, tabla de quesos y frutas.

No incluye: gastos no especificados. Preguntar por fechas y otros planes.

Informes: (574) 319 7400. Www.fourpointsmedellin.com (preguntar por otras opciones).

Gozar en Barranquilla

​

Duración: viernes a domingos y lunes festivos.

Precio: por noche $ 202.300 incluye impuestos en el Four Points by Sheraton Barranquilla.

Incluye: alojamiento, desayuno bufé, acceso a zonas húmedas, acomodación doble; dos niños menores de doce años gratis en la misma habitación de los adultos, dos entradas de cortesía al museo del caribe.

No incluye: seguros hoteleros, gastos no especificados.

Informes: teléfono: (5) 367 9777 –

Cuzco se ha consolidado como uno de los destinos preferidos a nivel internacional. Foto: NLVL

INTERNACIONAL



PERÚ

​

Cusco y Machu Picchu

​

Duración: cuatro días.

Sitios de visita: Cusco y Machu Picchu.

Precio: desde us$ 585 por persona.

Incluye: alojamiento, desayunos, traslados, visita medio día cusco y sacsayhuamán, excursión a machu picchu con almuerzo.

No incluye: tiquete aéreo, servicios no estipulados.

Informes: teléfono: 592 0559 www.tusproximasvacaciones.com

ESTADOS UNIDOS

​

Orlando básico Bluetours

​

Duración: cuatro noches, cinco días.

Sitios de visita: Orlando.

Precio: desde us$ 477 en acomodación triple.

Incluye: cuatro noches de alojamiento, desayuno e impuestos hoteleros, admisión a dos parques Disney, traslado a un centro comercial para compras, traslados aeropuerto-hotel–aeropuerto, tarjeta de asistencia médica y traslados mencionados en servicio privado de lujo.

No incluye: excursiones y cualquier otro cargo adicional.

Informes: Bluetours mayorista – teléfono: 587 5172

www.bluetours.com.co (preguntar por otras opciones).



Miami de regalo Bluetours

​

Duración: cuatro noches, cinco días.

Sitios de visita: Miami.

Precio: desde us$ 380 en acomodación triple.

Incluye: cuatro noches de alojamiento, impuestos hoteleros, traslado a un centro comercial para compras, traslados aeropuerto-hotel–aeropuerto, tarjeta de asistencia médica y traslados mencionados en servicio privado de lujo.

No incluye: excursiones ni gastos no mencionados, cualquier otro cargo adicional.

Informes: Bluetours mayorista, teléfono: 587 5172.

Visite los parques de diversión en Orlando, Florida y reencuéntrese con los dibujos animados más antiguos de la historia. Foto: NLVL

CRUCEROS POR EL CARIBE Y EL ATLÁNTICO

​

Crucero Antillas y Caribe Sur

​

Duración: siete noches, ocho días. Siete de octubre del 2017 a bordo del crucero Zenith.

Sitios de visita: Cartagena, Curazao, Bonaire, Aruba, Colón y Cartagena.

Precio: desde us$ 376 precio por persona, cabina exterior cuádruple.

Incluye: todas las comidas, bebidas y actividades en el barco.

No incluye: impuestos, tiquetes aéreos, propinas ni gastos no especificados.

Informes: cruceros selectos internacionales. Teléfonos: 622 0130 – 300 491 6179 www.crucerosinternacionales.com



Navegando por el Caribe

​

Duración: siete noches, ocho días. Vigente para viajar de julio a octubre del 2017.

Sitios de visita: crucero desde Cartagena, Curazao, Bonaire, Aruba y Colón.

Precio: us$ 999.

Incluye: plan todo incluido, impuestos de puerto y propinas.

No incluye: tiquete, impuestos de salida de Colombia, excursiones en puerto, cualquier otro cargo no especificado en el plan.

Informes: Viajes Chapinero L’alianxa, PBX: 744 3435,

www.viajeschapinero.com



REPÚBLICA DOMINICANA



Amigos, rumba y playa

​

Duración: tres noches, cuatro días.

Sitios de visita: Punta Cana (República Dominicana).

Precio: desde us$ 269.

Incluye: traslados, alojamiento, alimentación todo incluido, entrada una noche a coco bongo y asistencia.

No incluye: tiquetes aéreos, gastos ni gastos no especificados.

Informes: teléfono: 650 0400, Exts. 107, 120, 128 panamericana de viajes.



Relax en Punta Cana

​

Duración: tres noches, cuatro días. Vigencia: hasta el 31 de octubre del 2017.

Sitios de visita: Punta Cana.

Precio: us$ 250 por persona.

Incluye: alojamiento Hotel Occidental Caribe, acomodación doble con todas las comidas y traslados.

No incluye: tiquetes aéreos e impuestos, gastos médicos ni personales, excursiones, etc.

Informes: Álvaro Vélez y cía. Teléfonos: 618 1010, 310 324 4633- alvarovelez.com.co

Otro plan es bailar bachata en una de las paradisíacas playas de República Dominicana. Foto: NLVL

Al estilo dominicano

​

Duración: cuatro días, tres noches.

Sitios de visita: Punta Cana.

Precio: desde $ 450.000 a $ 800.000 la noche en acomodación doble.

Incluye: estadía y en la mayoría de casos pensión todo incluido.

No incluye: visitas guiadas, cursos de buceo, tiquetes aéreos.

Informes: www.despegar.com



Crucero por las Bahamas

​

Duración: salida 15, 22 y 29 de septiembre del 2017 (tres noches y cuatro días) a bordo del Norwegian Sky.

Sitios de visita: Miami; Nassau, Bahamas; Great Stirrup Cay, Isla Privada de Norwegian en Bahamas; Miami.

Precio: cabina interior desde $ 379 dólares por persona.

Incluye: bar abierto a bordo y en la isla privada, comidas principales y refrigerios, espectáculos, refrescos y licores ilimitados, entretenimiento y actividades a bordo.

No incluye: impuestos de gobierno, propinas, tiquetes aéreos, porciones terrestres y excursiones en los puertos, restaurantes de especialidad, servicios personalizados.

Informes: Mundial de Cruceros: teléfono: (1) 620 6210. Servicioalcliente@mundialdecruceros.com

Las Bahamas es uno de los lugares favoritos de las parejas para pasar su luna de miel. Foto: NLVL

Caribe occidental

​

Duración: siete noches, ocho días en el Regal Princess. Salida: siete de noviembre.

Sitios de visita: ft. Lauderdale, Isla Princess Cays, Jamaica, Gran Caimán, Cozumel y ft. Lauderdale.

Precio: us$ 514 por persona, cabina balcón cuádruple.

Incluye: todas las comidas y actividades en el barco.

No incluye: impuestos, tiquetes aéreos, propinas ni gastos no especificados en el programa.

Informes: Cruceros Selectos Internacionales. Teléfonos: 622 0130 – 300 4916179 www.crucerosinternacionales.com

​

Islas Vírgenes y Caribe

​

Duración: siete noches, ocho días en el Norwegian Escape. Salida: siete de octubre del 2017.

Sitios de visita: Miami, fl., st. Thomas, is. Vírgenes ee. Uu.; Tortola, Islas Vírgenes br; Nassau, las Bahamas; Miami, fl.

Precio: cabina interior us$ 709 por persona.

Incluye: comidas principales y refrigerios, espectáculos, bebidas de dispensador, entretenimiento y actividades a bordo. Preguntar por promociones.

No incluye: impuestos de gobierno, propinas, tiquetes aéreos, porciones terrestres ni excursiones en los puertos, restaurantes de especialidad, servicios personalizados.

Informes: mundial de cruceros: teléfono: (1) 620 6210.

Servicioalcliente@mundialdecruceros.com



Crucero Norwegian

​

Duración: siete noches, ocho días a bordo del Norwegian Epic. Salida: 14 de octubre del 2017.

Sitios de visita: Miami, fl.; Islas Roatán, Honduras; Harvest Cay, Isla Privada de Norwegian en Belice; Costa Maya, México; Cozumel, México; Miami, fl.

Precio: cabina interior us$ 609 por persona.

Incluye: comidas principales y refrigerios, espectáculos, bebidas de dispensador, entretenimiento y actividades a bordo.

No incluye: impuestos de gobierno, propinas, tiquetes aéreos, porciones terrestres y excursiones en los puertos, restaurantes de especialidad, ni servicios personalizados como masajes, estética, apuestas en el casino, etc.

Informes: Mundial de Cruceros: teléfono: (1) 620 6210.

Servicioalcliente@mundialdecruceros.com



Crucero Riviera Mexicana



Duración: siete noches, ocho días en el Emerald Princess. Del primero al 17 de octubre del 2017.

Sitios de visita: los Ángeles, Puerto Vallarta, Mazatlán, Cabo San Lucas y los Ángeles.

Precio: us$ 824 por persona, cabina interior doble.

Incluye: todas las comidas y actividades en el barco.

No incluye: impuestos, tiquetes aéreos, propinas ni gastos no especificados en el programa.

Informes: cruceros selectos internacionales. Teléfonos: 622 0130 – 300 491 6179 www.crucerosinternacionales.com

La plaza del Zócalo o plaza de la constitución en D.F. México. Foto: NLVL

MÉXICO

​

Ciudad de México

​

Duración: seis noches.

Sitios de visita: México, Cuernavaca, Taxco, Puebla, Cholula.

Precio: us$ 565 por persona en doble; niños, us$ 380.

Incluye: traslados, alojamiento, desayunos, visitas a todas las ciudades e impuestos.

No incluye: tiquete aéreo ni fee bancario.

Informes: Pelicanos Tours. Teléfono: 57 (1) 214 7370

www.pelicanostours.com



Diversión en Cancún

​

Duración: seis noches, siete días. Saliendo el 16 de junio del 2017.

Sitios de visita: Cancún.

Precio: us$ 1060 por persona.

Incluye: todo incluido en acomodación doble. Hotel occidental costa Cancún vía Interjet desde Bogotá.

No incluye: gastos médicos, personales, excursiones, etc.

Informes: Álvaro Vélez y cía. SAS. Teléfonos: 618 1010 – 310 324 4633 alvarovelez.com.co



Cancún en oferta

​

Duración: cuatro noches.

Sitios de visita: Cancún.

Precio: us$ 354 por persona en doble; niños, us$ 15.

Incluye: traslados, alojamiento, todo incluido, wifi, impuestos.

No incluye: tiquete aéreo, fee bancario.

Informes: Pelicanos Tours. Teléfonos: 57 (1) 214 7370www.pelicanostours.com

Cancún es el lugar más reconocido y popular del Caribe mexicano por sus playas paradisíacas. Foto: Juan Diego Buitrago

EUROPA

​

Crucero por Europa

​

Duración: siete noches, ocho días en el Norwegian Epic. Salida: 22 de octubre del 2017.

Sitios de visita: Barcelona, Palma de Mayorca, España; Civitavecchia, Roma, Livorno, Pisa, Florencia (Italia); Cannes, la Provenza (Francia); Barcelona, España.

Precio: cabina interior us$ 599 por persona.

Incluye: comidas principales y refrigerios, espectáculos, bebidas de dispensador, entretenimiento y actividades a bordo. Programa: elige tu promoción.

No incluye: impuestos de gobierno, propinas, tiquetes aéreos, porciones terrestres y excursiones en los puertos, restaurantes de especialidad, servicios personalizados.

Informes: Mundial de Cruceros: teléfono: (1) 620 6210.

Servicioalcliente@mundialdecruceros.com



Navegar el Mediterráneo



Duración: siete noches.

Sitios de visita: Barcelona, Mahón (Menorca), Provenza (Marsella), Saint-Tropez, Florencia (Livorno), Roma (Civitavecchia), Portofino, Montecarlo.

Precio: suite balcón de lujo 4.759 euros por persona.

Incluye: plan todo incluido, todas las comidas y bebidas, licores premium, excursiones en puerto, propinas, restaurantes especializados.

No incluye: tiquete aéreo, seguro de cancelación ni gastos no especificados.

Informes: Deluxe Reps, S.A.S teléfono: (1) 616 6199 gerenciaregent@deluxerepscolombia.com (preguntar por otras opciones).



Promoción Europa

​

Duración: 18 días.

Sitios de visita: Madrid, Burdeos, París, Heidelberg, Innsbruck, Venecia,Florencia, Roma, Niza, Barcelona.

Precio: desde us$ 1.364 por persona.

Incluye: alojamiento, desayuno, visitas, recorrido en bus de lujo con guía y tarjeta de asistencia médica.

No incluye: tiquete aéreo, servicios no estipulados.

Informes: teléfono: 592 0559. Www.tusproximasvacaciones.com

Roma es la ciudad más poblada de Italia y la cuarta más habitada de la Unión Europea. Foto: EFE

500 años de la reforma martín lutero, ‘audiencia papal privada’



Sitios de visita: Madrid, Berlín, Wittenberga, Leipzig, Eisleben, Erfurt, Eisenach, Erfurt, Coburg, Bamberg, Múnich, Oberammergau, Linderhof, Innsbruck, Venecia, Florencia y Roma.

Duración: doce días, once noches. 29 de octubre a 9 de noviembre del 2017.

Precio: us$ 4.500.

Incluye: tiquete aéreo ida y regreso, impuestos del tiquete, alojamiento en hoteles, desayunos y cenas.

No incluye: almuerzos, servicio de maleteros, gastos particulares de los turistas, propinas para los guías y conductores de autocar.

Informes: mony90@hotmail.com enrique.gomez@neptuno.org

teléfono: 519 0278. Www.neptuno.org