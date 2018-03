Cotelco premia al Hotel Capilla del Mar de Cartagena

Durante la 64.ª asamblea anual de afiliados de Cotelco, celebrada en Neiva, la agremiación entregó al hotel Capilla del Mar de Cartagena el premio a la calidad, gracias a sus esfuerzos “por aplicar estándares que mejoran su competitividad”, según destacó la organización en el evento.

En presencia de la ministra de Comercio, Industria y Turismo, María Lorena Gutiérrez; el presidente de Cotelco, Gustavo Toro; el gobernador de Huila, Carlos Julio González, y el alcalde de Neiva, Rodrigo Lara Sánchez, se entregó el premio a Martha Lucía Noguera, gerente general del hotel, quien destacó la labor de sus empleados y el esfuerzo que han hecho por certificarse en normas de sostenibilidad.



¿Por qué reciben este premio?

El hotel ha sido pionero en ejercer actividades para contribuir al cuidado del medioambiente y, en este sentido, acogerse a las certificaciones que existen en el mercado. Tan pronto salió la norma que regula las estrellas para los hoteles, nos certificamos. Fuimos los primeros en certificarnos en sostenibilidad en la ciudad.



El hotel tiene 41 años en el mercado, pero quisimos buscar la forma de mitigar los impactos en el medioambiente. Tomamos acciones, como cambiar todas las luces del hotel por led. Así, buscamos la manera de reducir consumos de agua, gas y electricidad. También, donamos tapas plásticas a Fundevida, que las usa para reunir recursos para niños con cáncer.



Ganamos un premio con la campaña ‘La muralla soy yo’, la cual promueve la protección de los niños y niñas de Cartagena para combatir el turismo sexual. Estas son las actividades más destacadas del hotel. Ahora, cambiaremos el sistema de los aires acondicionados por uno más eficiente que utiliza químicos que no atentan contra el medioambiente.



¿Qué significa este reconocimiento?



Es un motivo de orgullo porque he visto el compromiso de los empleados con la sostenibilidad. Este premio es para mis casi 190 colaboradores que son quienes ejecutan las políticas y están detrás del cumplimiento de los requerimientos. Este es un tema voluntario, de compromiso ético con el mundo. Nuestro personal está comprometido. Dos veces a la semana tenemos charlas sobre la historia de Cartagena, que la dicta un empleado del hotel e invita a los huéspedes a que protejan los recursos naturales de la ciudad.



¿Cuáles son los retos?



Lo más difícil siempre es sostenerse. Cuando uno se certifica en una norma, no ha llegado a ningún lado, solo arrancó. Y que, cada vez que veamos una oportunidad para que la empresa se una a iniciativas que beneficien a comunidades locales y al medioambiente, acompañarlas. El gran reto de nosotros está en ese ámbito, en que después de certificarnos, no perdamos el espíritu de estar atentos a las actividades locales para manifestar nuestro compromiso.



¿Cuáles son las novedades?



Acabamos de introducir unas charlas sobre café. Un 50 por ciento de nuestros huéspedes son extranjeros y queremos que conozcan la historia del café colombiano: los orígenes, el sabor y perfume del café. Este año queremos introducir catas de café. Además, ofrecemos clases de cocina para que los huéspedes preparen alimentos locales y se vayan con una experiencia muy colombiana.



