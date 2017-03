Siete planes turísticos para Semana Santa

¿Aún sin plan para la semana del 9 al 16 de abril? Cartagena, Cancún y Alaska son algunos de los destinos promocionados por las agencias de viaje de Colombia.

A continuación, algunos recomendados:

Cartagena

Duración: cuatro noches, cinco días.

Sitios de visita: Cartagena

Precio: $1.355.000

Incluye: Tiquete e impuestos vía Avianca, traslados, alojamiento en Hotel Dorado Plaza todo Incluido, impuestos hoteleros.

No incluye: Excursiones, cualquier otro cargo adicional no especificado en el programa.

Informes: Viajes Chapinero, L’alianxa. PBX 7443435

www.viajeschapinero.com



Crucero por el Mediterráneo en Regent Seven Seas Voyager

Duración: siete noches.

Sitios de visita: Montecarlo, Florencia, Roma, Sorrento, Provenza, Sanary Sur Mer, Barcelona.

Precio: Suite Exterior Balcón desde $4.080 dólares por persona.

Incluye: plan todo incluido, todas las comidas y bebidas licores prémium, excursiones en puerto, propinas, restaurantes especializados.

No incluye: tiquete aéreo, gastos no especificados.

Informes: Deluxe Reps. Tel. (1) 616 6199

www.crucerodeluxereps.com



La Sagrada Familia, en Barcelona, es el atractivo turístico más visitado en España. Foto: CEET

Alaska con Oceania Cruises

Duración: siete noches.

Sitios de visita: Seattle, Ketchikan, Sitka, Prince Rupert, Seattle.

Precio: Cabina Exterior desde 2.219 dólares por persona.

Incluye: todas las comidas y bebidas no alcohólicas, restaurantes especializados, impuestos de puerto.

No incluye: tiquete aéreo, gastos no especificados, propinas.

Informes: Deluxe Reps. Tel. (1) 616 6199 (Bogotá)

www.crucerodeluxereps.com



Barrancabermeja Radisson

Duración: Fines de semana (Viernes a Domingo)

Sitios de visita: Park Inn Radisson Barrancabermeja.

Precio: $130.000, acomodación sencilla o doble por noche

Incluye: Coctel de bienvenida, desayuno americano, jacuzzi y gimnasio.

No incluye: IVA y gastos no especificados.

Informes: (7) 6972533

www.ghlhoteles.com



Sonesta Cartagena

Precio: $450.000 más impuestos.

Incluye: alojamiento, desayuno bufé, almuerzo o cena.

No incluye: Impuestos.

http://www.sonestacartagena.com/planes/

Teléfono (57 + 5) 653 5656



Cancún

Duración: siete días

Sitios de visita: Hotel Occidental Costa Cancún.

Precio: 1.520 dólares por persona en acomodación doble, sujeto a disponibilidad.

Incluye: Tiquetes aéreos e impuestos desde Bogotá, alojamiento seis noches, asistencia médica, plan alimentación todo incluido.

No incluye: Excursiones, gastos personales, otros gastos no estipulados.

Informes: Alvaro Velez y Cia SAS Tel. (1) 6181010. Cel 3106668462

www.alvelez.com.co



Los cenotes son una maravilla acuática para disfrutar en la Riviera Maya. Foto: Archivo particular

Punta Cana

Duración: ocho días

Sitios de visita: Hotel Occidental Punta Cana

Precio: USD 1550 por persona en acomodación doble, sujeto a disponibilidad

Incluye: Tiquetes aéreos e impuestos desde Bogotá, alojamiento 07 noches, asistencia médica, plan alimentación todo incluido

No incluye: Excursiones, gastos personales, otros gastos no estipulados

Informes: Alvaro Velez y Cia SAS pbx 6181010 cel 3106668462

www.alvelez.com.co