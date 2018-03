Belfast, una joya irlandesa

La capital de Irlanda del Norte es una ciudad amable para el viajero. Una buena opción para los recién llegados a Belfast es comenzar su viaje por el Ayuntamiento, en donde hay una exposición sobre la historia de la ciudad. Hay visitas guiadas varias veces al día, que cuestan una libra, o recorridos con audioguía, disponible en castellano, que valen tres libras y media.

En este punto también arrancan los tours gratuitos en español para conocer Belfast. Estas visitas guiadas, en las que el viajero decide el precio según su nivel de satisfacción, pasan por lugares emblemáticos del centro de la ciudad, como el Albert Memorial Clock –hermano del Big Ben londinense–, antes de dirigirse al puerto para conocer el lugar de construcción del transatlántico más famoso de la historia: el RMS Titanic.



Si llueve, otra opción para un primer vistazo de la ciudad es el autobús turístico. La zona central de Belfast se puede recorrer a pie sin problema, pero, en días de buen tiempo, una opción interesante es hacerlo en bicicleta. La ciudad dispone de un sistema de estaciones de bicicletas (www.belfastbikes.co.uk), con un costo de 5 libras por tres días, repartidas por 30 estaciones.

La Calzada del Gigante es un sitio natural que está a horas de Belfast por tierra, aproximadamente. Foto: 123rf

Titanic Belfast

En cualquier caso, y sin importar cómo se decida el viajero a conocer la ciudad, es seguro que pasará por terrenos de los astilleros Harland and Wolff, donde se construyó el Titanic. Los astilleros cerraron hace años, pero en su lugar se ha levantado el Titanic Belfast, uno de los edificios icónicos de la ciudad. Este centro ofrece la experiencia más completa sobre el barco, en un recorrido de unas dos horas, muy didáctico, visual y entretenido.



El edificio tiene la altura del famoso transatlántico, y su aforo es aproximadamente el mismo, unas 3.000 personas. El año pasado fue una de las atracciones turísticas más visitadas del mundo. La entrada cuesta 15,5 libras e incluye audioguía en español, y la entrada da derecho a visitar el SS Nomadic, embarcación de cabotaje que llevaba a los pasajeros desde el puerto hasta el Titanic.



Justo a su lado se acaba de abrir el Titanic Hotel, en lo que fueron las antiguas oficinas del astillero donde trabajaron los ingenieros que diseñaron el barco. Hoy, como suele ser habitual, estas oficinas son una café y restaurante abierto al público. En el barrio también están los estudios donde se rodó la última temporada de la serie Game of Thrones. Este espacio, sin embargo, es imposible de visitar.



Lo que sí pueden contemplar los fanáticos de la serie es un enorme tapiz tejido que reúne la historia de la serie en hilo. Está en el Museo del Ulster, junto a la Queen’s University y los jardines botánicos. La entrada a los tres edificios es gratuita e ideal para día de lluvia o domingos por la mañana, cuando el resto de la ciudad aún se despereza.



Además del tapiz de Game of Thrones, el Museo del Ulster ofrece exposiciones que explican la historia de la región, desde la geología hasta la política.



Otro punto de la ciudad que no se debe dejar de visitar es la zona de los muros que separaban las zonas católicas de las protestantes en época de los troubles, la más dura de los conflictos en Irlanda del Norte. Este muro está recubierto de murales, grafitis y firmas. Un taxista puede llevarlo al lugar y explicarle un poco la historia por 15 o 20 libras.

Saint George

Después de un día de paseo y visitas, se recomienda recuperar fuerzas con una cerveza en el barrio del Lino, donde se encuentran algunas de las tabernas populares de la ciudad, como The Perch, ubicada en lo alto de una antiguo almacén, o The Crown Bar, uno de los máximos exponentes de los pubs victorianos, al punto de que es patrimonio público. Otra zona con mucha vida nocturna es el barrio de la Catedral, con recoletas calles peatonales, llenas de pubs y restaurantes. Los sábados se llenan hasta la bandera, y en algunos locales suele haber música en directo.



Durante el día, una opción es acercarse al mercado de St. George, que abre de viernes a domingo y donde, además de curiosear y conocer los productos de la gastronomía local (como el alga llamada dulse, que se come cruda), se puede matar el hambre en algún puesto de comida mientras se escucha música en directo.

La calzada del Gigante

Para visitantes que estén más de dos noches en Belfast, hay alternativas para conocer sus alrededores. Quizás la más popular sea la calzada de los Gigantes. El paisaje, formado por columnas de basalto originadas por el enfriamiento de la lava volcánica, forma un entorno único.El tour, ofrecido por Civitatis en español, cuesta 34 euros e incluye una visita a la destilería de whisky Bushmills y la posibilidad de visitar el puente colgante de Carrick-a-Rede.

Si usted va

Los precios están desde 100 euros por noche para dos personas en hoteles de 3 a 4 estrellas, según Trabber.



Belfast no está en la zona Schengen de Europa. Los colombianos necesitan visa para entrar. La moneda es la libra esterlina, pero los billetes de Irlanda del Norte tienen diseño diferente a los de las libras esterlinas de Inglaterra. Aunque son equivalentes, los billetes de libras ‘norirlandesas’ son difíciles de cambiar fuera del Reino Unido.



IGOR GALO

PARA EL TIEMPO @ViajarET