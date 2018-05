Planes viajeros para esta temporada

COLOMBIA

CARIBE

SANTA MARTA: BEST WESTERN PLUS SANTA MARTA HOTEL.

Duración: Hasta 06 Diciembre 2017

Sitios de visita: Santa Marta, La Perla de América. Visita y recorre el centro de la ciudad, la bahía y la marina.

Precio: Desde $ 227 mil pesos colombianos por noche en acomodación sencilla o doble previa confirmación de disponibilidad y reserva. Transfer aeropuerto hotel aeropuerto: $ 33.000 pesos una – 4 personas por recorrido.

Incluye: Alojamiento Best Western Plus Santa Marta Hotel para una o dos personas. Desayuno tipo bufé. Uso ilimitado de las instalaciones. Piscina. WiFi gratis

No incluye: Excursiones, minibar ni demás costos no contratados con anticipación.

Informes: www.bwsantamartahotel.com - Reservaciones: +5754377000 reservas@bwsantamartahotel.com

CARTAGENA: VACACIONES TODO EL AÑO

Duración: HASTA 23 DE DICIEMBRE

Precio: 273.000 por persona

Incluye: • Alojamiento para una o dos personas en una habitación estándar doble con vista al mary balcón, IVA del 19%, Desayuno tipo bufet para 1 o 2 personas,

Hasta dos niños gratis menores de 11 años que duerman en la misma habitación de los padres. (Deben cancelar $15.000 de desayuno por niño y por día y los seguros opcionales de 6.000). WiFi en todas las áreas del hotel. Uso de las zonas húmedas del Hotel (Sauna, Turco y Jacuzzis)

Préstamo de toallas en la piscina. Acceso al gimnasio.

No incluye: Seguros Hoteles

Informes: Hotel Corales de Indias, www.coralesdeindias.com, Tel: 6810500, whatsapp 3163399464.



EJE CAFETERO

PARQUE TEMÁTICO HACIENDA NÁPOLES (Doradal – Antioquia)

Duración: Hasta el 20 de diciembre de 2017. No válido para puentes festivos ni temporada alta.

Precio: desde $122.250 por persona, mínimo 2 personas por noche.

Incluye: 1 noche de alojamiento, desayuno, impuestos, seguro hotelero, ingreso al Parque Temático Hacienda Nápoles con pasaporte Safari, todas las atracciones (incluidas las acuáticas) del parque con ingreso ilimitado por el tiempo de su estadía, ingreso del vehículo sin costo.

No Incluye: gastos no especificados.

Informes: 018000 510 344. comercial@haciendanapoles.com



QUINDIO CAFÉ Y SABOR

Duración: Hasta el 10 de diciembre de 2017. No válido para puentes festivos.

Sitios de visita: Proceso del Café el Carriel – Parque del Café.

Precio: Desde $ 199.000 por persona. En habitación tipo suite incrementar $ 40.000 por persona.

Incluye: 2 noches 3 días en la Casa que Canta, desayuno y cena por noche de alojamiento, Proceso del Café el carriel, Parque del Café pasaporte Múltiple (20 atracciones ilimitadas – 6 atracciones limitadas a 1 sola vez) y tarjeta de asistencia médica.

No incluye: Traslados y gastos no especificados.

Informes: Teléfono: 3104283406-3167430208 www.portalesdelcafe.com



Plan fin de semana en Pereira- Hotel Ghl Abadia Plaza

Duración: Aplica en fin de semana, hasta Dic 3 de 2017 (viernes a Domingo o lunes festivo)

Precio: $ 180.000 impuestos incluidos

Incluye: alojamiento 2 personas, desayuno buffet, 2 cocteles de bienvenida, parqueadero, sauna, turco, gimnasio, impuestos

Informes: (6) 3358398 y reservas.abadiaplaza@ghlhoteles.com- 3128835491 Beatriz Arcila



CENTRO

Plan energizante

Duración: 1 noche / 2 días

Precio: $ 484.000 (IVA incluido)

Incluye: Cóctel de bienvenida, habitación King, amenidades especiales, acceso al Sheraton Fitness Center (piscina, jacuzzi, sauna, turco y gimnasio), batido de frutas, masaje energizante (50 minutos), ritual de pies (30 minutos), desayuno buffet, internet, parqueadero, traslado aeropuerto-hotel-aeropuerto y seguro hotelero.

No incluye: Plan únicamente disponible en fin de semana y festivos.

Informes: reservas@sheratonbogota.com



Plan sol y luna

Duración: 1 noche en fin de semana, válido hasta 31 dic 2017

Precio: $350.000

Incluye: habitación estándar, desayuno a la habitación, decoración especial, tabla de fresas con chocolate, pétalos de rosa, dcto 10% en alimentos y bebidas.

No incluye: servicios no especificados.

Informes: 6585500 – www.sonestabogota.com



Navidad - Cena Buffet en el Hilton Bogotá

Duración: 24 de diciembre de 8:30 pm a 12:30 am

Precio: $219.000 Impuesto y servicio incluido – $120.000 niños entre 5 a 12 años

Incluye: Cena buffet, música en vivo, actividades para los niños (entre 5 a 12 años), bebidas, jugos o gaseosas y una copa vino espumante demi- Sec.

No incluye: Otras bebidas alcohólicas.

Informes: 6006030 - gabriela.ferro@hilton.com



31 de diciembre - Cena Buffet en La Ventana

Duración: 31 de diciembre de 8:30 pm a 12:30 am

Precio: $252.000 Impuesto y servicio incluido – $149.000 niños entre 5 a 12 años

Incluye: Cena bufé, música en vivo, actividades para los niños (entre 5 a 12 años), bebidas: Jugos o Gaseosas + Copa de vino blanco o tinto de la casa + Copa espumoso para brindis + 12 Uvas de la Suerte

No incluye: Otras bebidas alcohólicas.

Informes: 6006030 - gabriela.ferro@hilton.com



Guasca: Fiesta de fin de Año.

Duración: hasta el 17 de Diciembre

Precios: $245.000

Incluye: Masaje de relajación de una hora para la pareja, decoración de pétalos y velas sorpresa y botella de vino en la habitación o a la mesa.

No incluye: Alimentación.

Informes: reservas@cafelahuerta.com



ANTIOQUIA

Guatapé y ruta manantial

Duración: Hasta el 16 de diciembre de 2017

Sitio de visita: Guatapé, Ruta de los Manantiales y Réplica del Viejo Peñol.

Precio: Desde $720.000 por persona en suite sencilla, mínimo dos personas.

Incluye: Traslado hotel – aeropuerto, alojamiento, coctel de bienvenida, alimentación tipo bufé, caminata ecológica a la Reserva Natural con guía de hidratación, cabalgata, 1 sesión de masaje, zonas húmedas, seguro hotelero.

No incluye: Gastos no especificados.

Informes: hotel@manantialesdelcampo.com Tel. 3207904615



PACÍFICO

DESCANSO EN BAHÍA SOLANO (CHOCÓ)

Vigencia: Hasta diciembre 15.

Tarifa: día por persona $130.000. Desde diciembre 16 a enero 15: día por persona $170.000

Incluye: alojamiento en el hotel Kipará, en el corregimiento de El Valle de Bahía Solano, Chocó. Traslado hotel-aeropuerto, aeropuerto-hotel, tres comidas diarias, seguro hotelero. Paseos adicionales Ensenada de Utría, Cascada del Tigre, río Tundó, caminatas.

No incluye: tiquetes aéreos ni gastos no especificados.

Informes: www.hotelkipara.com



SAN ANDRÉS Y PROVIDENCIA

La divina providencia

Duración: 20 de octubre al 15 de diciembre 2017

Sitio de visita: Cabañas Agua Dulce

Precio: Desde $230.000 pesos, 2 noches 3 días por persona.

Incluye: desayuno.

No incluye: Tiquetes aéreos y cargos no especificados anteriormente.

Informes: 3114459116



VALLE DEL CAUCA

Cali: Plan Relax De Amor

Duración: (1) Noche dos días dos personas

Sitios de visita: www.fourpointscali.com

Precio: $490.000.

Incluye: Habitación Suite, Lencería de lujo, Decoración pétalos y velas, Spa en pareja masaje relajante con copa de vino (1), sauna, jacuzzi, piscina Cena Romántica Restaurante Cooks, Desayuno en la Habitación, parqueadero. Descuento en tarifa de alojamiento tomando noches adicionales al plan.

No incluye: Gastos no especificados en la descripción del Plan

Informes: HOTEL FOUR POINTS BY SHERATON CALI.Reservas.sheratoncali@ghlhoteles.com



Cali: La sucursal del cielo

Duración: 2 noches, tres días. Del 28 al 31 de diciembre.

Sitios de visita: City tour por Cali

Precio: 680.000 por persona en acomodación doble

Incluye: Alojamiento en Hotel El Peñón, desayuno, tours, asistencia médica.

No incluye: Tiquetes aéreos, almuerzos y cenas.

Informes: Onmitours.com.co



Tour del Valle

Duración: 3 noches, 4 días. 28 al 31 de diciembre.

Sitios de visita: Tour a Buga, city tour por Cali, tour por Popayán.

Precio: 1.145.000 por persona en acomodación doble.

Incluye: Alojamiento en Hotel El Peñón, desayuno, tours, asistencia médica.

No incluye: Tiquetes aéreos, almuerzos y cenas.

Informes: Onmitours.com.co





LLANOS ORIENTALES

ESCAPADA A LOS LLANOS

Duración: Vigencia 31/dic/2017

Precio: $ 178.500

Incluye: Una noche de alojamiento para dos adultos en habitación estándar King o Twin, desayuno buffet, cóctel de bienvenida, WIFI, Parqueadero.

No incluye: Servicios no especificados en la tarifa.

Informes: www.ghlhotelyopal.com





SANTANDER

BARICHARA, EN EL COGOLLO SE ESCUCHA EL SILENCIO.

Duración: Temporada alta (Diciembre 15 a enero 15 y Semana santa)

Precio: $240.000 por persona

Incluye: Incluye alojamiento + desayuno americano + almuerzo + cena + habitaciones con terraza privada + agua caliente + ducha a cielo abierto + piscina. Una noche y dos días para 2 personas

No incluye: bebidas y gastos no especificados.

Informes: www.baricharacogollo.co



PLAN PARQUES

Duración: 4 noches, 5 días Según el Hotel seleccionado a partir de acomodación BDL.

Sitios de visita: City tour con extensión eco parque cerro el Santísimo. Parque Nacional del Chicamocha: Ingreso al parque por la mesa de los santos. Traslado doble trayecto en el 3er teleférico más largo del mundo. Recorrido turístico por la Mesa de Los Santos, mercado campesino etc. Recorrido San Gil, Barichara ‘pueblito patrimonio’ Guane.

Precio: Desde $ 1.300.000 por persona en habitación doble

Incluye: Alojamiento, 4 desayunos, 2 almuerzos, recorridos, traslados, transportes y tarjeta de asistencia médica.

No incluye: Tiquetes aéreos, gastos nos especificados y cenas.

Informes: reservas@univeliersuagencia.com



SANTANDER Y SU MEJOR CAFÉ

Duración: Dos noches y tres días.

Sitios de visita: Mesa de los santos, citytour, parque cerro el Santísimo, día en parque Nacional del Chicamocha.

Precio: $ 1.320.000 por persona

Incluye: Alojamiento, traslado doble en teleférico, un almuerzo, tres desayunos, recorridos turísticos, tarjeta de asistencia médica.

No incluye: Gastos no especificados en el plan.

Informes: reservas@unibeliersuagencia.com





NARIÑO

NARIÑO DE ENSUEÑO

Duración: 3 noches, 4 días en temporada baja (antes del 15 de diciembre)

Sitios de visita: Pasto, Santuario de Nuestra Señora de Las Lajas, La Cocha “Refugio del Sol”,

Precio: Desde $ 1.400.000 por persona

Incluye: Alojamiento, alimentación, traslados aeropuerto – hotel, transporte terrestre, visita cultural, paseos, seguro y asistencia integral, guía turístico, seguro e impuestos hoteleros.

No incluye: Tiquete aéreo, alimentación en el programa, gastos personales, actividades no especificadas.

Informes: Turinco.co



HOTELES

Bogotá: Best Western Plus 93 Park Hotel.

Duración: Hasta 15 de Diciembre 2017

Sitios de visita: Una escapada de fin de semana por la capital colombiana en pleno parque de la 93

Precio: Desde $ 220 mil pesos colombianos por noche en acomodación sencilla o doble previa confirmación de disponibilidad y reserva.

Incluye: Alojamiento por habitación para una o dos personas. Desayuno tipo buffet. WiFi en todas las instalaciones.

No incluye: Excursiones, minibar ni demás costos no contratados con anticipación.

Informes: www.hotelbewswesteren93.com Tel: +5716051414 reservas@hotelbestwestern93.com



PLAN FAMILIAR - TERCERA NOCHE GRATIS EN MOVICH HOTELS*

Duración: 3 noches (aplica únicamente de viernes a lunes para estadías hasta el 15 de diciembre del 2017).

Sitios de visita: Cartagena de Indias, Rionegro, Barranquilla, Pereira o Medellín, según ubicación del hotel.

Precios:

Hotel Movich Cartagena de Indias: $ 2.031.324

Hotel Movich Las Lomas Rionegro: $ 1.130.042

Hotel InterContinental Medellín: $ 1.361.466

Hotel Movich Buró 51 – Barranquilla: $ 763.574

Hotel Movich Pereira: $ 897.258

Incluye: Alojamiento 3 noches para dos adultos y dos niños menores de 10 años. Acceso a piscina y zonas húmedas. Desayunos. 2 cocteles de bienvenida. 2 copas de helado. Late Check-Out

No incluye: Únicamente una noche de cortesía de habitación por estadía. La tercera noche debe ser redimida en la misma fecha de la reserva adquirida, no aplica para redenciones en fechas distintas. El plan aplica únicamente en los siguientes hoteles: Movich Cartagena de Indias en habitación Luxury, Movich Las Lomas/Rionegro en habitación Estándar, Movich Buró 51/Barranquilla en habitación Superior, Movich Pereira en habitación Junior suite, InterContinental Medellín en habitación Junior suite. Sujeto a disponibilidad de habitaciones al momento de realizar la reserva. El plan no aplica para temporada alta. No acumulable con otras promociones. No reembolsable. Para cancelación de reservas efectuarla con 48 horas de anticipación al Check- In (3:00 p.m.), de lo contrario aplica una penalidad del 100% en la primera noche.

Informes: reservas@movichhotels.com - (1) 521 5050



DISFRUTA TODO INCLUIDO EN CARTAGENA

Duración: Desde una noche. Compra hasta el 30 de noviembre de 2017 para estadías hasta el 31 de enero de 2018. Sujeto a disponibilidad, cupos limitados (10 por noche).

Precio: $547.000 por noche para 2 personas

Incluye: Alojamiento en Habitación Estándar para 2 personas, Plan Todo Incluido (Desayuno, Almuerzo, Cena, Snacks, Bebidas Nacionales) Impuestos.

No incluye: Otros consumos no especificados en el plan.

Informes: Central de reservas Hoteles Estelar. Bogotá: 6088080 – 5931900. Línea Nacional: 018000 97 8000





NOMBRE DEL PLAN: Girls Night Out

Precio: $ 1.350.000

Incluye: Alojamiento en habitación Suite para máximo dos adultos. Alojamiento en habitación contigua para máximo dos adultos. Recogida en Van (del Hotel) en un solo punto de la ciudad. Desayuno Buffet en Restaurante La Ventana para cuatro adultos. bebida de bienvenida para 4 adultos. Un kit de celebración (Incluye regalo sorpresa y bonos de descuento. Bar abierto (2 Horas) en la habitación principal. Barra de Snacks (2 Horas) en la habitación principal. Late check out hasta las 4:00 pm (sujeto a disponibilidad). Internet, acceso a la piscina y gimnasio.

No incluye: Gastos no especificados.

Informes: 4824444 - gabriela.ferro@hilton.com / Reservas: deben realizarse con 48h de antelación, solo aplica para fines de semana.



BOGOTÁ

Plan aniversario

Duración: 1 noche / 2 días

Precio: $ 451.000 (IVA incluido)

Incluye: Habitación King, ambientación con boquete y velas LED, media botella de vino, brochetas de fresas, chocolate y masmelos, amenidades, cena en Restaurante Chimenea (menú pre-establecido), desayuno a la habitación, acceso al Sheraton Fitness Center, internet, parqueadero, traslado aeropuerto-hotel-aeropuerto, seguro hotelero.

No incluye: Plan únicamente disponible en fin de semana y festivos.

Informes: reservas@sheratonbogota.com





PLAN ESCAPADA ROMÁNTICA - TERCERA NOCHE GRATIS EN MOVICH HOTELS*

Duración: 3 noches

Precios: Cartagena de Indias: $ 1.874.705,60; Las Lomas Rionegro: $ 952.518; InterContinental Medellín: $ 858.297; Movich Buró 51 – Barranquilla: $ 637.712; Hotel Movich Casa del Alférez – Cali: $ 737.503

Hotel Movich Pereira: $ 897.258

Hotel Movich Buró 26 – Bogotá: $ 793.768

Hotel Movich Chicó 97 – Bogotá: $ 803.554

Incluye: Alojamiento 3 noches para dos adultos. Cena con Copa de Vino para dos. Descuento en el Spa. Acceso a piscina y zonas húmedas. Desayunos. Late Check-Out.

No incluye: Aplica únicamente de viernes a lunes para estadías hasta el 15 de diciembre del 2017. Únicamente una noche de cortesía de habitación por estadía. La tercera noche debe ser redimida en la misma fecha de la reserva adquirida, no aplica para redenciones en fechas distintas. El descuento de spa aplica únicamente para los hoteles: Movich Cartagena de Indias, Movich Las Lomas/Rionegro, Movich Buró 51/Barranquilla, Movich Pereira, InterContinental Medellín, Movich Buró 26/Bogotá. El acceso a la piscina aplica únicamente para los hoteles: Movich Cartagena de Indias, Movich Las Lomas/Rionegro, Movich Buró 51/Barranquilla, Movich Pereira, InterContinental Medellín. Sujeto a disponibilidad de habitaciones al momento de realizar la reserva. El plan no aplica para temporada alta. No acumulable con otras promociones. No reembolsable. Para cancelación de reservas efectuarla con 48 horas de anticipación al Check- In (3:00 p.m.), de lo contrario aplica una penalidad del 100% en la primera noche.

Informes: reservas@movichhotels.com - (1) 521 5050





PLAN ANIVERSARIO EN LA SUCURSAL DEL CIELO

Duración: Una Noche y dos días dos personas.

Precio: $ 370.000

Incluye: Habitación suite con Tina, lencería de lujo, Decoración pétalos y velas, fresas achocolatadas, desayuno buffet, Cena Romántica con copa de Vino, mesa decorada, acceso a la piscina, sauna, turco, jacuzzi, parqueadero. Descuento en tarifa de alojamiento tomando noches adicionales al plan

No incluye: Gastos no especificados en el plan.

Informes: HOTEL FOUR POINTS BY SHERATON CALI. Reservas.sheratoncali@ghlhoteles.com. Calle 18 Norte No. 4N-08. Tel (572) 4866000





YOPAL: Velada Romántica

Duración: Vigencia 31/dic/2017

Precio: $240.000

Incluye: Una noche de alojamiento en habitación King con lencería especial, decoración romántica, buquet floral, desayuno en la habitación, cortesía especial, cena romántica con 2 copas de vino, parqueadero, Impuestos. Sólo fines de semana.

No incluye: Servicios no especificados en la tarifa.

Informes: www.ghlhotelyopal.com





BARICHARA: En el cogollo se escucha el silencio.

Duración: Temporada BAJA (todo el año excepto Diciembre 15 al 15 de Enero y Semana Santa Precio.

Precio: $120.000

Incluye: Alojamiento + desayuno continental + habitaciones con terraza privada + agua caliente + ducha a cielo abierto + piscina.

Incluye: 1 noche 2 días para 2 personas No incluye: bebidas y gastos no especificados.

Informes: www.baricharacogollo.co





INTERNACIONALES



ESTADOS UNIDOS



VACACIONES EN EL CARIBE – BARCO REGAL PRINCESS – 10 DE DICIEMBRE 2017

Duración: 8 Días.

Sitios de visita: Ft. Lauderdale, Florida - Princess Cays, Bahamas - St. Thomas, Virgin Islands - St. Maarten - Ft. Lauderdale, Florida.

Precio: US$ 273 precio por persona, cabina interior cuádruple.

Incluye: Todas las comidas y actividades en el barco.

No incluye: Impuestos, tiquetes aéreos, propinas y gastos no especificados en el programa

Informes: Cruceros Selectos Internacionales Tels: 622 0130 – 300 4916179 www.crucerosinternacionales.com





MIAMI DE COMPRAS

Duración: compras hasta el 30/11/17

Sitios de visita: Miami.

Precio: US$ 509.

Incluye: traslado Aeropuerto - Hotel – Aeropuerto, 4 noches en Best Western Atlantic Beach, tour de compras al Aventura Mall y Dolphin Mall, cupones de descuento y Asistencia Médica

No incluye: tiquetes aéreos y desayuno.

Informes: Call Center 5186310





ENCHATMENT OF THE SEAS

Duración: Saliendo el 14 de Diciembre. 4 noches Bahamas.

Sitios de visita: Miami, Key West Florida, Cocobay Bahamas, Nassau Bahamas, Miami Florida.

Precio: US$ 420,00 por personas ocupación doble.

Incluye: Alimentación, snacks, bebidas de dispensador, shows y entretenimiento a bordo.

No incluye: Excursiones en tierra, bebidas con alcohol.

Informes: 6203515- www.discover.com.co





INDEPENDENCE OF THE SEAS

Duración: Saliendo el 7 de Diciembre. 4 noches.

Sitios de visita: Fort Lauderdale, Florida, Cruising Cozumel, Mexico, Cruising, Fort Lauderdale

Precio: US$ 390,00 por persona ocupación doble.

Incluye: Alimentación, snacks, bebidas de dispensador, shows y entretenimiento a bordo.

No incluye: Excursiones en tierra, bebidas con alcohol.

Informes: 6203515- www.discover.com.co





ALLURE OF THE SEAS 03 DE DICIEMBRE

Duración: 7 Noches

Sitios de visita: Fort Lauderdale, Florida, Cruising, Labadee, Haiti, Falmouth Jamaica, Cruising, Conzumel Mexico, Cruising, Fort Lauderdale.

Precio: US$ 750,00 por persona ocupación doble.

Incluye: Alimentación, snacks, bebidas de dispensador, shows y entretenimiento a bordo.

No incluye: Excursiones en tierra, bebidas con alcohol.

Informes: 6203515- www.discover.com.co





MIS 15 VIAJANDO POR LA FLORIDA + CRUCERO

Duración: 14 días (salida, Noviembre 30 / 2017)

Sitios de visita: Parques de Disney, Universal Studios, Busch Garden, Circo del Sol y Universal´s Volcano Bay.

Precio: Por solo US$ 3.550 por persona

Incluye: Tiquete aéreo. • Hoteles Marriott. • Desayunos, almuerzos y cenas. • Cenas especiales en: HARD ROCK CAFÉ, NASCAR, PLANET HOLLYWOOD y CAMILAS RESTAURANT. • Crucero de Lujo de la ROYAL CARIBBEAN por las Bahamas. • GRAN FIESTA DE GALA EN EL HOTEL CASA DANN CARLTON.

No incluye: Impuestos del tiquete y Crucero. • Trámite de Visa Americana. • Gastos bancarios.

Informes: www.turismoalvuelo.com





CARIBE



HARMONY OF THE SEAS

Duración: Partiendo el 09 de Diciembre. 7 noches.

Sitios de visita: Fort Lauderdale, Florida, Cruising, Cruising,Philipsburg, St. Maarten, San Juan, Puerto Rico, Labadee, Haiti, Cruising ,Fort Lauderdale

Precio: US$ 890,00 por persona ocupación doble.

Incluye: Alimentación, snacks, bebidas de dispensador, shows y entretenimiento a bordo.

No incluye: Excursiones en tierra, bebidas con alcohol.

Informes: 6203515- www.discover.com.co



FREEDOM OF THE SEAS

Duración: Partiendo el 03 de Diciembre. 6 noches.

Sitios de visita: Fort Lauderdale, Florida, Cruising, George Town, Grand Cayman, Puerto Costa Maya, Mexico, Cozumel, Mexico, Cruising, Fort Lauderdale.

Precio: US$ 690,00 por persona ocupación doble.

Incluye: Alimentación, snacks, bebidas de dispensador, shows y entretenimientos a bordo.

No incluye: Excursiones en tierra, bebidas con alcohol.

Informes: 6203515- www.discover.com.co



A celebrar en Punta Cana

Duración: 8 días, salida: Diciembre 28 / 2017

Sitios de visita: Punta Cana

Precio: Desde US$ 1.020 por persona en habitación triple.

Incluye: Traslados. • Hotel categoría Primera. • 7 noches de alojamiento con Plan de alimentación TODO INCLUIDO. • Impuestos hoteleros. • Tarjeta de asistencia médica.

No incluye: Tiquete e impuestos. Aplican condiciones y restricciones.

Informes: Turismo al Vuelo – 217 4555, (Bogotá) www.turismoalvuelo.com



Fin de Año en Cuba

Duración: 8 días, salida el 28 de diciembre.

Sitios de visita: La Habana y Varadero

Precio: Desde US$ 1.140 por persona en habitación Triple.

Incluye: Traslados. • Hoteles Turista Superior. • 3 noches en La Habana con desayunos y cenas. • City tour panorámico por La Habana vieja y moderna. • 4 noches en Varadero con Plan de alimentación TODO INCLUIDO. • Impuestos hoteleros. • Tarjeta de asistencia médica.

No incluye: Tiquete e impuestos. Aplican condiciones y restricciones.

Informes: Turismo al Vuelo – 217 4555, (Bogotá) www.turismoalvuelo.com



EUROPA



ISLAS GRIEGAS – BARCO HORIZON

Duración: 8 Días, desde el 23 de abril del 2018

Sitios de visita: Atenas, Grecia – Mykonos - Volos, Grecia - Chania, Grecia – Santorini – Nauplion - Atenas, Grecia.

Precio: US$ 549 precio por persona, cabina exterior doble.

Incluye: Todas las comidas, bebidas y actividades en el barco.

No incluye: Impuestos, tiquetes aéreos, propinas y gastos no especificados en el programa.

Informes: Cruceros Selectos Internacionales Tels: 622 0130 – 300 4916179 www.crucerosinternacionales.com





MADRID PARÍS

Duración: compras hasta el 30/11/17

Sitios de visita: Madrid, Burdeos, París.

Precio: USD 589.

Incluye: traslado de llegada, alojamiento 2 noches en Madrid, 1 noche en Burdeos, 3 noches en París con desayuno buffet diario, autocar, visita con guía en Madrid, París, tasas municipales en Francia y Asistencia Médica con cobertura de USD 50,000.

No incluye: tiquetes aéreos y traslado de salida.

Informes: Call Center 5186310.



MIS 15 VIAJANDO POR DUBAI

Duración: 33 días, salida: Junio 16 / 2018.

Sitios de visita: España, Dubái, Abu Dhabi, Italia, Islas Griegas, Suiza, Liechtenstein, Austria, República Checa, Alemania, Inglaterra, Francia.

Precio: €6.000 por persona.

Incluye: Traslados. • Hoteles categoría Primera. • Desayunos y cenas diarias. • 3 días conociendo los Emiratos Árabes. • Crucero de Lujo de 8 días de la ROYAL CARIBBEAN • Entrada al espectáculo del MOLINO ROJO. • Visitas y excursiones programadas. • Gran Cena de despedida HARD ROCK CAFÉ. • GRAN FIESTA DE GALA EN EL HOTEL CASA DANN CARLTON.

No incluye: Tiquete e impuestos. Trámite de Visas. Aplican condiciones y restricciones.

Informes: Turismo al Vuelo – 217 4555, (Bogotá) www.turismoalvuelo.com



FIN DE AÑO EN EUROPA

Duración: 17 días (Salidas confirmadas: Diciembre 20 y 27 / 2017)

Sitios de visita: París, Frankfurt, Innsbruck, Verona, Venecia, Pisa, Florencia, Roma, Costa Azul, Barcelona, Zaragoza, Madrid.

Precio: Desde $ 8´800.000 por persona en hab. Doble.

Incluye: Tiquete aéreo con impuestos. Hoteles Primera. Desayunos diarios y una espectacular cena de Fin de Año. Paris Iluminado. Visitas panorámicas. Guía profesional.

No incluye: Tarjeta de asistencia al viajero. Aplican condiciones y restricciones.

Informes: Turismo al Vuelo – 217 4555, (Bogotá) www.turismoalvuelo.com





ÁFRICA



RAÍCES DE KENIA

Duración: 6 días / 5 noches

Sitios de visita: Kenia

Precio: Desde US $ 1.380

Incluye: Todos los traslados, 1 noche de alojamiento con desayuno en Nairobi, Cena en el Restaurante Carnivore, safaris en minivan con ventana garantizada por Amboseli, Lago Naivasha y Reserva Masai Mara, entradas, guía/conductor de habla hispana, evacuación aérea en caso de emergencia, agua mineral en el vehículo de safari.

No incluye: vuelos, tarjeta de asistencia, visados, propinas, bebidas, lavandería, servicios no especificados.

Informes: erika.mendez@kiboko.com.co, (1) 629 5465 o al 314 3220805.



ÁFRICA TOTAL

Duración: 16 días / 15 noches

Sitios de visita: Kenia, Tanzania, Sudáfrica y Zambia

Precio: Desde US $ 5.014

Incluye: Todos los traslados, alojamiento con desayuno en Nairobi, Cataratas Victoria, Johannesburgo y Ciudad del Cabo, 2 almuerzos en Arusha, alojamiento con todas las comidas durante el safari, safaris en 4x4 en Tarangire o Lago Manyara, Serengeti y Cráter Ngorongoro, safaris en minivan en Parque Amboseli, entradas, excursiones en español en Ciudad del Cabo y Johannesburgo, excursiones en inglés en Cataratas Victoria y crucero al atardecer.

No incluye: vuelos, tarjeta de asistencia, entrada al Parque Nacional Mosi O Tunya (US $10 por persona), visados, propinas, bebidas, lavandería, servicios no especificados.

Informes: erika.mendez@kiboko.com.co, (1) 629 5465 o al 314 3220805.



SUDÁFRICA ESPECTACULAR

Duración: 8 días / 7 noches

Sitios de visita: Sudáfrica

Precio: Desde US $ 1.616

Incluye: Traslados, entradas al Parque Kruger, 3 safaris en 4x4, alojamiento y desayuno en Johannesburgo y Ciudad del Cabo, visitas panorámicas en Mpumalanga, excursión por Ciudad del Cabo y por la Península del Cabo con almuerzo, todas las comidas durante el safari, guía de habla hispana.

No incluye: vuelos, tarjeta de asistencia, visados, propinas, bebidas, lavandería, servicios no especificados.

Informes: erika.mendez@kiboko.com.co, (1) 629 5465 o al 314 3220805.



ASIA



ESENCIAS DE TAILANDIA

Duración: 7 días / 6 noches

Sitios de visita: Tailandia

Precio: Desde US $ 829

Incluye: Alojamiento con desayuno en Bangkok, Chiang Mai y Chiang Rai, guía de habla hispana, entradas, city tour de Bangkok, incluyendo el Gran Palacio, visitas al Mercado flotante, 3 almuerzos, visita del Río Mekong y el Templo Blanco, visita al campamento de elefantes con safari e interacción.

No incluye: vuelos, tarjeta de asistencia, visados, propinas, bebidas, lavandería, servicios no especificados.

Informes: erika.mendez@kiboko.com.co, (1) 629 5465 o al 314 3220805.



Fin de Año en TURQUÍA Y DUBÁI

Duración: 14 días, salidas: Diciembre 27 / 2017 y Enero 3 / 2018. Cupos limitados.

Sitios de visita: 9 ciudades de Turquía: Estambul • Canakkale • (Troya) • Pérgamo • Kusadasi • (Efeso) • Pamukkale • Capadocia • 5 noches Dubái y Abu Dhabi.

Precio: $7´950.000 por persona en habitación doble.

Incluye: Tiquete aéreo con impuestos. • Hoteles Turista Superior y Primera. • Desayunos y 6 cenas. • Guía de habla hispana. • Visita Dubái clásico y Moderno. • Excursión safari 4x4 con cena show.

No incluye: Tarjeta de asistencia médica. Trámite de visa. Aplican condiciones y restricciones.

Informes: Turismo al Vuelo – 217 4555, (Bogotá) www.turismoalvuelo.com



INDIA CLÁSICA

Duración: 9 noches / 10 días

Sitios de visita: Nueva Delhi, Jaipur, Agra, Khajuraho, Varanasi.

Precio: Desde US $ 1523

Incluye: alojamiento con desayuno, todos los tradlaso, visitas con guía de habla hispana: paseo en rickshaw en Delhi, película de Bollywood en cinema Raj Mandir, paseo en elefante, barco por el Río Ganges, tiquetes de tren Agra – Jhansi, clase de yoga en Varanasi, todas las entradas a monumentos.

No incluye: vuelos, tarjeta de asistencia, visados, propinas, bebidas, lavandería, servicios no especificados.

Informes: erika.mendez@kiboko.com.co, (1) 629 5465 o al 314 3220805.