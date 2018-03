¿Todavía no sabe a dónde ir en Semana Santa?

1. Buenos Aires e Iguazú

Duración: 8 días.

Salidas el 24 de marzo.

Visita: Buenos Aires e Iguazú.

Desde: $ 6’615.000 en acomodación triple.

Incluye: tiquetes aéreos con impuestos, traslados, alojamiento, desayunos diarios, visita a las cataratas del lado brasileño con entradas incluidas al Parque Nacional de Iguazú, al lado argentino con entradas incluidas, visita de mediodía en Buenos Aires, cena y show en la casa de tangos La Ventana, con traslados, tarjeta de asistencia y seguro de cancelación, impuestos hoteleros.

No incluye: gastos y servicios no especificados.

Informes: All reps, tel. (1) 7434113. www.allreps.com.

2. Florida Fantástica

Duración: 7 días. Salidas el 25 de marzo.

Desde: $ 6’108.000 en acomodación cuádruple.

Incluye: tiquetes aéreos con impuestos, traslados aeropuerto-hotel en Miami, Miami-Orlando en bus, Orlando al aeropuerto de Miami en bus, alojamiento, desayunos diarios, visita de Miami + paseo en barco por la bahía, traslados hotel -parques-hotel, un pasaporte por persona de Disney 2 días Magic Kingdom y Animal Kingdom, un pasaporte por persona de Universal (2 días): Universal Studios e islas de la Aventura, tour de compras en Orlando, tarjeta de asistencia y seguro de cancelación, impuestos hoteleros.

No incluye: gastos y servicios no expecificados.

Informes: All reps, tel. (1) 7434113. www.allreps.com¦

3. Punta Cana para dos

Duración: 28 de marzo al primero de abril.

Precio: $ 5’795.000 por pareja.

Incluye: tiquete aéreo desde Bogotá vía Wingo, alimentación todo incluido, deportes acuáticos no motorizados, impuestos hoteleros, tarjeta de asistencia médica, equipaje de mano, servicio impresión de pase de abordar en el aeropuerto, asignación de silla, impuestos de tiquete aéreo, fee bancario.

No incluye: extras en los hoteles como servicio telefónico o lavandería, tarjeta de turismo, cualquier gasto no especificado en el programa.

Informes: Viajesmrtrip.co, tel. 321 413 6478.

4. Perú Mágico

Fecha: del 27 de marzo al primero de abril.

Precio: desde 572 dólares por persona.

Incluye: alojamiento, desayuno, excursiones y visitas descritas en el itinerario, excursión a Machu Picchu, tren Expedition o Inca Rail, entradas a los circuitos turísticos, traslados, tarjeta de asistencia médica por seis días.

No incluye: trámite administrativo de divisas del 2 por ciento sobre el valor del plan, tiquetes aéreos e impuestos, recargo por traslados nocturnos, gastos personales y servicios adicionales.

Informes: Aviatur, tel. (1) 382 1616.

5. México y sus tesoros coloniales

Duración: 24 de marzo al primero de abril.

Precio: desde 1.872 por persona.

Incluye: tiquete aéreo, impuestos, alojamiento, desayunos diarios, alimentación, visitas indicadas en el programa, entradas a las pirámides de Teotihuacán, Tequila, Cerro de las Campanas, guía, impuestos hoteleros, traslados aeropuerto- hotel, tarjeta de asistencia.

No incluye: comidas no especificadas, tiquetes aéreos desde otras ciudades de Colombia, propinas a maleteros, guías, conductores y en restaurantes; gastos personales, alimentos no incluidos; 2 por ciento fee bancario sobre el valor de los servicios terrestres.

Informes: Viajes Chapinero, www.vchapinero.com, tel. (1) 744 3434.

6. La Habana y Varadero

Duración: 25 de marzo al primero de abril.

Precio: desde 1.059 dólares por persona en acomodación doble.

Incluye: tiquetes aéreos Bogotá-La Habana e impuestos, traslados aeropuerto a hotel, alojamiento, city tour, tarjeta de turismo, tarjeta de asistencia médica.

No incluye: servicios no especificados en el programa; 2 por ciento del fee bancario.

Informes: Solways, www.solways.co.



