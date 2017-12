¿Aún no sabe cómo recibir el año nuevo? Tenga en cuenta estos planes

Cartagena

Hotel Capilla del Mar

Incluye: fiesta ‘Una noche de circo’, bufé, caldo, cotillones, uvas, rifas, recreación infantil, sexteto musical, DJ y vallenato.

Precios: $ 320.000, adultos y $ 135.000, niños de 4 a 11 años.

Reservas: (5) 650 1500, exts. 237 y 238. bodasyeventos@capilladelmar.com.



Sofitel Legend Santa Clara

Incluye: St. Tropez y una noche blanca, cena, brindis y uvas, juegos pirotécnicos en el patio del claustro, la presentación de El Son del Wachy y Nelson Gómez, DJ.

Precios: $ 1’200.000, adultos y $ 600.000, niños.

Reservas: (5) 650 4722.



Marea by Rausch

Incluye: coctel, menú de degustación maridado, brindis de media noche, cotillones y uvas, música en vivo.

Precio: $ 580.000 por persona.

Reservas: (5) 654 4205, (5) 654 4107.



Hotel Las Américas

Incluye: fiesta ‘Noche de estrellas San Silvestre 2017’ frente a las playas del hotel, presentaciones de Jorge Celedón, Andy Montañez, entre otros artistas. Juegos pirotécnicos.

Precio: desde $ 940.000, adultos y $ 381.000, niños en zona platino.

Reservas: (5) 672 3344, exts. 281, 387. fiesta@hotellasamericas.com.co.

Bogotá

Casa Dann Carlton

Incluye: bufé, cotillones, foto, orquesta Los Tupamaros, brindis, rifas y actividades y recreación infantil.

Precio: $ 395.000 por persona. Niños de 5 a 11 años, $ 120.000.

Reservas: 633 8777, extensiones 6061, 6066 o 71.



Marriott Bogotá

Incluye: bufé desde las 7 p. m. en el restaurante Pimento, música en vivo y DJ, cotillones, brindis con espumante, conteo regresivo y uvas de los deseos, guardería y entretenimiento infantil, pirotecnia de medianoche y globos de deseos. No incluye bebidas ni servicio voluntario.

Precio: $ 250.000 por persona. Niños menores de 5 años, entrada gratis, de 5 a 12 pagan 50 por ciento.

Reservas: 486 3888.



Hilton Bogotá

Incluye: bufé en La Ventana, música en vivo, copa de vino blanco o tinto, vino espumoso y uvas. Actividades para niños, jugos y refrescos.

Precio: $ 252.000, adultos y $ 149.000, niños de entre 5 y 12 años. Menores de 4 años no pagan.

Reservas: 600 6030 o en el correo maria.ospina@hilton.com.



Sheraton Bogotá

Incluye: presentación de orquesta La Banda, copa de vino, coctel de bienvenida, cotillón, bufé.

Precio: $ 310.000, adultos y $ 155.000, niños (hasta 10 años). $ 399.000 por persona con alojamiento.

Reservas: 210 5000, eventos@sheratonbogota.com.



Hotel Estelar La Fontana

Opción 1 incluye: cena y actividades para toda la familia en el restaurante Los Arcos y los salones Fontana, Cigarra y Florero, desde las 8 p. m. hasta las 4 a. m.

Precio: $ 417.000 para adultos y $200.000 para niños (hasta los 12 años).

Opción 2 incluye: bufé, menú infantil, cotillones, uvas, copa de vino espumoso, la presentación de la Orquesta Fascinación, DJ, actividades para niños, rifas y cenas Hoteles Estelar.

Precio: $ 438.000 para adultos y $ 212.000, niños.

Reservas: 615 4400. extensiones 1088, 1070 y 1077.



Hotel Lancaster House

Incluye: bufé, pasabocas, brindis, cotillones, uvas, DJ, orquesta, estacionamiento hasta completar cupo.

Precio: desde $ 240.000 por persona. Opción de alojamiento sumando $ 175.000.

Reservas: 629 1100 y 317 437 2564.



Four Point Capital

Incluye: bufé, copa de vino para brindis, música en vivo, rifas, uvas, cotillones.

Precio: $ 180.000 adultos y $ 95.000 niños.

Reservas: 618 6700. eventos@fourpointsbogota.com

Medellín

Hotel Estelar Milla de Oro

Incluye: bufé, copa de champán, uvas, cotillones, música en vivo, rifas de bonos de estadía en Hoteles Estelar, música en vivo. Festejo en restaurante Ocre y salón Estelar.

Precio: $ 199.000, adultos y $ 45.000, niños (hasta 10 años).

Reservas: (4) 369 63 00, opción 1, extensiones 3037 y 3074.



Four Points by Sheraton

Incluye: copa de champán, uvas, recreación infantil, cotillones, rifas, grupo musical.

Precio: $ 240.000, adultos y $ 110.000, niños.

Reservas: (4) 319 7400, extensiones 210, 211 y 213.

Barranquilla

Hilton Garden Inn Barranquilla

Incluye: cena (ceviches, ensaladas, pasta, carnes, pavo, langosta), champán, uvas, orquesta Los del Swing, Grupo de Millo, cotillones, rifas, caldo.

Precio: $ 199.000 adultos y $ 99.000 niños de 6 a 12 años.

Reservas: (5) 386 0111, ext. 2103 o en el correo dayana.jimenez@hilton.com.

Cali

Intercontinental Cali

Incluye: bufé, copa de vino, uvas, cotillones, guardería y bar abierto, menú para niños, karaoke y rifas. Orquestas Sin Reserva y Matecaña.

Precios: $ 409.000 adultos y $ 120.000 niños.

Reservas: (2) 882 3225 ext. 1081 y 1071.

Villavicencio

Estelar Villavicencio Hotel y Centro de Convenciones

Incluye: coctel, bufé, vino espumoso, uvas, cotillones, orquesta Tamarindo, caldo y rifas.

Precio: $ 216.000 adultos y $ 108.000 niños.

Reservas: (8) 663 1000, extensiones 1051 y 1030.



REDACCIÓN VIAJAR

EL TIEMPO

Twitter: @ViajarET