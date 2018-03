Planes para esta Semana Santa, que empieza el 25 de marzo

1. Semana de descanso en Cancún

Duración: 24 de marzo al primero de abril.

Precio: desde 1.849 dólares por persona.

Incluye: tiquetes aéreos e impuestos, alojamiento, alimentación, snacks, bebidas ilimitados, deportes acuáticos no motorizados, traslados, tarjeta de asistencia medica, 2 por ciento de tasa bancaria, propinas e impuestos hoteleros.

No incluye: gastos no mencionados.

Información: Viajes Horizonte, tel. 312 483 0838. infoviajeshorizonte@gmail.com.

2. Un recorrido de lujo por Kenia y Tanzania

Duración: 8 días, salidas hasta octubre del 2018.

Precio: desde 3.651 dólares por persona.

Incluye: traslados privados, guía de habla hispana, comidas y alojamiento, entradas a parques, vuelos internos con impuestos.

No incluye: tiquetes aéreos, tarjeta de asistencia o seguro de cancelación, cargos bancarios, visados, propinas, bebidas y gastos personales y servicios no especificados.



Información: Kiboko Vogayes, www.kiboko.com.co.

3. Europa: desde París hasta el Vaticano

Duración: 21 de marzo al primero de abril.

Sitios de visita: París, el Rin, Fráncfurt, Rotemburgo, Fussen, Innsbruck, Verona, Venecia, Florencia, Roma y el Vaticano.

Precio: $ 7’550.000.

Incluye: tiquete aéreo, impuestos, alojamiento, desayuno, traslados del aeropuerto al hotel, guía en español, bolsa de viaje y seguro turístico.

No incluye: gastos no especificados, tarjeta de asistencia médica, excursiones adicionales.



Información: Turismo al Vuelo, www.turismoalvuelo.com, tel. 313 2387604.

4. Nueva York, Nueva York

Duración: 5 días

Precio: 420 dólares por persona.

Incluye: Alojamiento, recorrido por Manhattan,

impuestos hoteleros, traslados, servicios en compartido.

No incluye: trámite administrativo de divisas del 2 por ciento sobre el valor del plan, pasajes aéreos e impuestos, trámite de visas, recargo por traslados nocturnos, gastos personales y servicios adicionales. Gastos o servicios no detallados.



Información: Aviatur, tel. (1) 587 9640.

5. Punta Cana, al son del merengue

Duración: 6 días, saliendo el 25 de marzo.

Sitios de visita: Punta Cana.

Precio: 708 dólares por persona.

Incluye: alojamiento, plan alimentario todo incluido en el hotel, traslados hotel-aeropuerto, tarjeta de asistencia médica Assist Card por 6 días.

No incluye: trámite administrativo de divisas del 2 por ciento sobre el valor del plan, tiquetes aéreos e impuestos, trámite de visas, recargo por traslados nocturnos, propinas, servicios adicionales, servicios no detallados.



Información: Aviatur, tel. (1) 587 9640.

6. Perú, con la magia del Valle Sagrado

Duración: 6 días de viaje, saliendo el 26 de marzo.

Sitios de visita: Lima, Cusco, Valle Sagrado y Machu Picchu.

Incluye: tiquete aéreo, impuestos, alojamiento, desayunos, almuerzo en el restaurante Muña en Valle Sagrado, visita a Machu Picchu en Tren Expedition Ollanta, almuerzo, excursiones en privado con guía bilingüe, entradas a los circuitos turísticos mencionados, traslados, tarjeta de asistencia médica.

No incluye: comidas no especificadas, gastos de índole personal como lavandería, llamadas telefónicas, etc., tiquetes aéreos desde otras ciudades de Colombia, propinas a maleteros, guías, conductores y en restaurantes, 2 por ciento de tasa bancaria.

Precio: desde 1.376 dólares por persona en acomodación doble.



Información: Viajes Chapinero, tel. (1) 744 3435.



