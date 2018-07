El Rastro que debe seguir en el centro de Madrid

Es un sitio muy auténtico de Madrid. Allí se consiguen artículos de colección, antigüedades, objetos curiosos, ropa de segunda mano, libros antiguos, muebles, cacharros, cómics… y todo lo que puede ofrecer uno de los mejores mercados de pulgas del mundo. En compañía de Juan Valo, recorrimos esta divertida escena y los restaurantes y bares de la zona, que tiene la esencia de la comunidad madrileña.

El plan es escoger, regatear y negociar entre los puestos llenos de recuerdos y añoranzas. “Artículos de coleccionismo, muebles, objetos de los años 30, 40 y 50, juguetes de colección, discos, pelis y mucho más se encuentran en El Rastro”, dice Valo… Los ojos no descansan… No sabemos qué mirar entre tanta oferta. La clave: tomarse el tiempo para elegir bien lo que se quiere comprar, luego regatear con el vendedor, y seguro todos quedarán satisfechos. Recomendación: no tocar los objetos sin pedir antes permiso.



El mercado se extiende entre los barrios La Latina y Lavapiés, en torno a la plaza de Cascorro. “En el siglo XV, en esta zona estaban los mataderos; por eso, la palabra ‘rastro’ hace referencia a los restos de sangre que dejaban en la calle las reses, ya muertas, cuando salían del matadero”, cuenta Valo.



En las calles aledañas a la plaza se encuentran locales que son la continuación de El Rastro y otros que se están tomando los diseñadores de avanzada para ofrecer propuestas realmente innovadoras o muebles antiguos y piezas invaluables. De no perderse @IKB191, una tienda de antigüedades con larga tradición con piezas de diseño del siglo XX de toda Europa. Piezas icónicas y de diseño contemporáneo y exposiciones de arte y eventos se realizan en este local y estudio de interiorismo.



Antigüedades Bernabeu, con cuadros antiguos y elementos de decoración. Comic Hunter con los libros y cómics más buscados por los coleccionistas. El Transformista, con propuestas muy interesantes de diseño, y el constructor de guitarras F. Manzanero, quien no vacilará en darle toda una clase sobre estos maravillosos instrumentos y sus secretos.



Cientos de tiendas, miles de objetos y un río de personas se cruzan en El Rastro, sin falta, todos los domingos. Vale la pena dedicar mínimo medio día a recorrer estas calles y vivir este mundo de comercio, trueque y curiosidades.