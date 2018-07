Claves para el desarrollo del turismo, según las agencias de viajes

Paula Cortés Calle lleva 8 años al frente de la Asociación colombiana de agencias de viajes y turismo (Anato), una entidad que busca el crecimiento del turismo a través de los agentes de viajes, principales dinamizadores de la oferta de destinos.



En este momento coyuntural del país, ad portas de un nuevo Gobierno, la presidenta de la asociación plantea los objetivos y peticiones para potenciar este sector económico y lograr un desarrollo que pueda catapultar al turismo como el primer generador de divisas del país.

De cara al nuevo gobierno, ¿cómo ve el futuro del sector turístico?

Estamos esperando el nombramiento de quienes estarán al frente del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, del viceministerio de Turismo y de Procolombina, pero estamos seguros de que vienen oportunidades para el sector con este nuevo Gobierno. Iván Duque ha conocido nuestro trabajo y la importancia que trae el turismo para el desarrollo de la economía del país.



¿Cuáles han sido los mayores logros de Anato desde su creación?



El orgullo más grande es la Vitrina turística, que cumplirá 38 años en 2019, como el evento número uno del sector de Colombia. Allí se reúnen todos los miembros de la cadena del sector y es la oportunidad para mostrar lo mejor del país. Además, la Vitrina permite la promoción y venta de servicios turísticos de los países participantes.



Tenemos el Congreso nacional de agencias de viajes, que celebrará su versión número 13 el 30 y 31 de agosto en Bucaramanga y es un referente de formación nacional e internacional.



La tarifa administrativa es otro de los grandes logros. En el 2006 logramos que el sector de las agencias de viajes no desapareciera, de la mano con el gremio de las aerolíneas y el gobierno. Con ellos, se buscó una concertación para mejorar las condiciones para las aerolíneas y lograr la supervivencia del sector.



¿Qué papel ha cumplido Anato en el turismo del país?

Hemos logrado el crecimiento de los paquetes turísticos en Colombia a través de Anato. Pero nuestro último gran logro fue la eliminación del IVA de los cruceros. Ese va a ser un hit turístico y esperamos que durante el próximo gobierno se incentive aún más la eliminación del IVA, para viajar más a menor precio.



También acompañamos a las agencias de viajes a ferias internacionales, apoyadas económicamente por el Fontur y por Anato. Así mismo, somos líderes del sector. Cada vez se tiene más en cuenta a Anato como un gremio económico y hemos fortalecido las estadísticas. Somos referentes para el sector y el gobierno.



Capacitamos a más de 1.200 personas año a año. Llevamos la tecnología a las agencias. Incluimos a las agencias de viaje online a Anato. Antes, no pertenecían al gremio. Esto nos permite tener hoy la correlación entre la agencias de viajes presencial y online.



¿Cuáles son sus objetivos para los próximos años?



Hemos definido tres pilares. El primero es institucional: queremos dar más relevancia al turismo e insistimos en la creación del Ministerio de Turismo. Sin embargo, pese a que el presidente electo ya comunicó que no se haría, tenemos la certeza y la tranquilidad de que él dará la importancia a esta industria. En nuestra Asamblea general Ordinaria pasada, él aseguró que se establecerá un importante organismo para su manejo. Por otro lado, necesitamos también recursos para el sector para invertir a infraestructura y demás temas turísticos.



En cuanto a legislación, necesitamos disminuir cargas tributarias. Tenemos un aumento del IVA del 19 por ciento, pero si dejamos esto de lado, tenemos el sistema de seguridad social en el trabajo. Creemos que esto genera más cargas para una empresa que beneficios y que esto debe ser eliminado o reformado en su magnitud.

También, estamos trabajando el tema de cargas tributarias. Esto es, poder contratar personas temporales y no tener que pagar la salud por 30 días, sino por el tiempo que la persona trabaje. Podemos contratar a guías y demás empleados del sector sin costos adicionales. Pedimos también incentivos tributarios para la formación y capacitación, para la tecnología y estímulos.



El último pilar tiene que ver con competitividad y conectividad. Pedimos más apoyo para la creación de infraestructura, así podremos llegar a destinos turísticos diferentes a los tradicionales. Necesitamos más rutas turísticas, más frecuencias, más vuelos directos. Tenemos que llegar a destinos del país donde no llegamos y abrir, así, alternativas de viaje para turistas nacionales e internacionales y a nuestras agencias, para el diseño de paquetes turísticos en estos destinos.



¿Qué otros llamados le hace al gobierno?



Necesitamos incentivos para la tecnología para que pequeñas y medianas empresas del sector puedan modernizarse. Para eso, proponemos un trabajo mancomunado con el MinCIT y establecer medidas que permitan a estas compañías acceder a recursos para el desarrollo de plataformas tecnológicas y competitivas.



Necesitamos también incentivos para la calidad y la formación de las Agencias para que a través de capacitaciones, éstas cuenten con herramientas suficientes que les permitan satisfacer las necesidades del sector.



Por último, en materia de informalidad solicitamos que le sea otorgada la posibilidad al Ministerio regulador y orientador del sector, de sancionar eficaz y eficientemente a prestadoras irregulares que no cumplan con los deberes propios del empresario.



REDACCIÓN VIAJAR