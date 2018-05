Colombianos necesitarían permiso de entrada para territorio Schengen

Desde noviembre del 2017, y con el antecedente de los atentados terroristas en París, Bruselas y Barcelona, la Unión Europea tramita una legislación que exigirá a países exentos de visa para entrar a zona Schengen un permiso de entrada.



Se trata del Sistema Europeo de Información y Autorización de Viajes (SEIAV), creado con el fin de controlar a los viajeros que entren a este territorio “para mejorar la seguridad interior, prevenir la inmigración ilegal, proteger la salud pública y reducir los retrasos en las fronteras”, según comunicación oficial del Consejo Europeo.

No se trata de una visa sino de un trámite más rápido, ha indicado el Consejo. Esta autorización tendrá que ser tramitada por ciudadanos exentos de visa para entrar a territorio Shengen, en viajes de turismo o negocios no superiores a 90 días. En este momento, la lista es de 62 países e incluye a Colombia, Estados Unidos, Canadá, Australia, Andorra, Brasil, México y Argentina (entre otros). El Consejo asegura que en el proceso de aprobación podrían anexarse más países.



Los interesados deberán solicitar en internet una autorización para viajar, mediante un proceso que tardará un tiempo aproximado de 20 minutos. El costo será de 7 euros (23.700 pesos, aproximadamente) y se prevé que el permiso sea efectivo en cuestión de minutos. Los menores de edad no deberán pagar. Cuando exista alguna irregularidad, la solicitud será procesada manualmente y el tiempo de espera de aprobación se extenderá desde 4 días hasta un plazo máximo de 2 semanas.



Entre la información que deberá suministrar el viajero están sus datos básicos de identificación, ciudadanía, el primer país de la Unión Europea a visitar, los antecedentes penales, condición médica, viajes a países en guerra y casos en los que les ha sido negada una visa. Los datos serán contrastados con las bases de datos de la Unión Europea “y otras bases de datos pertinentes de Interpol a fin de determinar si existen motivos para denegar la autorización de viaje”, indica el Consejo Europeo.



El permiso tendrá una validez de tres años o hasta el vencimiento del pasaporte y será exigido obligatoriamente por transportistas aéreos y marítimos migratorias antes de embarcar. El acuerdo ha sido confirmado en nombre del Consejo por los representantes permanentes de la Unión Europea. Ahora, se remitirá al Parlamento Europeo para su votación en primera lectura y luego al Consejo para su adopción. Se cree que la medida entraría en vigencia a partir de finales del 2020 o principios del 2021.



REDACCIÓN VIAJAR

@ViajarET