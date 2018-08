On Vacation, la más nominada en los premios #LatamDigital

La empresa colombiana de turismo On Vacation recibió cuatro nominaciones en los premios #LatamDigital, convirtiéndose por primera vez en la compañía con máyor número de nominaciones. Estos galardones son entregados por Interlat, la Escuela Latinoamericana de Negocios en Internet, y tienen como objetivo principal premiar las campañas e iniciativas digitales más representativas y destacadas de la región.



“En menos de un año hemos logrado hacer una estrategia con contenidos de valor que nos han dado visibilidad y han validado que somos una de las mejores empresas de turismo en Latinoamérica", dice Carlos Londoño, Fundador y Presidente de On Vacation.

On Vacation está nominada en las categorías de mejor estrategia digital 360, mejor estrategia de marketing digital de turismo, mejor empresa de turismo con presencia digital y mejor iniciativa de turismo digital. Las tres primeras nominaciones se las debe a la campaña #ViajaMas, que buscaba mostrar a los colombianos los destinos en donde tienen operación hotelera. La estrategia buscaba mostrar la experiencia de viaje, más que una imagen del destino, a través de distintos contenidos difundidos en redes sociales. Además, se apoyaron en influenciadores.



"Hemos hecho una apuesta grande donde queremos que los colombianos conozcan esos lugares mágicos como los son el Amazonas, la Guajira, San Andrés, el Eje Cafetero y algunos lugares de Latinoamerica. Esto lo hemos venido logrando gracias a nuestros contenidos digitales que son los primeros que incitan a que nuestros clientes se decidan a 'Viajar Más' con On Vacation”, agrega Londoño.



La nominación de mejor iniciativa de turismo digital se la debe a la estrategia 'Viaje a San Andrés por dos mil pesos'. Con esto, entregaron cincuenta viajes dobles a San Andrés pagando solo $ 2.000 y buscaban mayor posicionamiento de marca, así como crecimiento en páginas vistas y seguidores en redes sociales.



Los ganadores de #Latam serán elegido por el público, quien podrá votar hasta el 12 de agosto por su favorito en el sitio web http://interlat.co/premios2018/. Los ganadores se conocerán el 24 de agosto.



“Esperamos contar con el apoyo de toda la comunidad colombiana. Es gratificante contar con este reconocimiento a nuestro esfuerzo por brindar un excelente servicio a nuestros clientes y responder a sus nuevas tendencias que cada vez se ubican más en el mundo digital”, dice David Zorro, gerente de mercadeo digital de On Vacation.



