Nuevo procedimiento de seguridad en viajes a Estados Unidos

Un nuevo procedimiento de seguridad deberán cumplir los viajeros que de Colombia van a Estados Unidos. A partir de este sábado 30 de junio y por solicitud de la Administración de Seguridad del Transporte del país del norte se restringirá el traslado de sustancias en polvo mayores a 12 onzas o 340 gramos.

Las aerolíneas, en coordinación con las autoridades, han preparado un plan operativo para poner en marcha el tema sin traumatismo, justo en esta temporada de vacaciones de medio año.



La Administración de Seguridad del Transporte explica que los artículos en polvo hacen referencia, entre otros a café molido, azúcar, harina, especias, leche en polvo y cosméticos.



Y las recomendaciones que estipula la autoridad de transporte aéreo norteamericana son los siguientes: El equipaje de mano de los viajeros será sometido a revisiones adicionales en caso de que transporten sustancias en polvo. Si el material no puede ser identificado por los oficiales de seguridad, no serán admitidos en la cabina de la aeronave.



Así mismo, si los viajeros adquieren sustancias en polvo en los Duty Free de los aeropuertos y estos superan las 12 onzas (340 gr) deberán estar selladas en una bolsa de seguridad tipo Secure Tamper Evident bag (Steb).

Para reducir la posibilidad de que las autoridades de seguridad de aviación requieran desechar las sustancias en polvo de más de 12 onzas/350 ml en los puntos de seguridad y/o en la sala de embarque, las aerolíneas recomiendan a los clientes que pongan estos artículos en sus equipajes registrado en bodega.



Han informado las autoridades igualmente que ciertas sustancias en polvo serán exoneradas de revisiones adicionales, incluyendo fórmulas para bebés, polvos medicinales y restos humanos.



Básicamente la recomendación a los viajeros es que se abstengan de trasladar artículos en polvo que se salgan de los parámetros y cantidad establecida, ya que al ser detectados por los filtros de seguridad en las salas de abordaje no podrán ser transportados ni en el equipaje de mano ni en la bodega.



ELTIEMPO.COM