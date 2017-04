Sevilla, la ciudad donde podrá celebrar con fervor la Semana Santa

Sevilla tiene todo lo que necesita una ciudad para poner a cualquier turista a sus pies: grandiosos monumentos, música, baile, arquitectura, olores, colores, sabores y un sinfín de lugares para conocer.



La agrupación musical Los del Río lo ha pregonado con el más pegadizo ritmo andaluz:

Sevilla tiene un color especial, Sevilla sigue teniendo su duende, me sigue oliendo a azahar, me gusta estar con su gente. Y también tiene su Semana Santa, una de las más famosas del mundo, en la que no solo celebra su fervor católico. Las Fiestas Mayores del Ayuntamiento de Sevilla se caracterizan por sus espectaculares y masivas procesiones, donde sesenta hermandades –con elegantes y suntuosas vestimentas– desfilan con comparsas e imágenes que recrean la pasión, muerte y resurrección de Cristo.



Pero en cualquier época del año vale la pena ir a la capital andaluza. Sus calles están llenas de bares, gente amable en movimiento y multitud de tiendas para comprar suvenires.



Hay que inhalar y exhalar una y otra vez el olor a azahar que, con los típicos azulejos multicolores que adornan sus fachadas, crean un entorno mágico. Lo que no se pueden perder en la bella Sevilla.

El tranquilo río Guadalquivir

En él es posible navegar a bordo de preciosos barcos adaptados para los más exquisitos gustos. Con una longitud de 657 kilómetros, el que fuera llamado Baetis por los romanos y Wad al-Kibir por los árabes, pasa prácticamente por toda Andalucía.



La navegación, que por lo general dura una hora, sale desde el muelle de cruceros turísticos situado en el Paseo de Colón, en pleno centro histórico; el paseo cuesta aproximadamente 15 euros por persona y contempla una visita a la Sevilla clásica y a la Sevilla moderna, con explicaciones en español, inglés, francés, alemán, italiano y portugués.



Hay quienes prefieren no subir a los cruceros y optan por caminar por las orillas del río mientras contemplan sus aguas, la impactante Torre del Oro o la plaza de toros La Maestranza.

La Torre del Oro

Imponente, silente y dueña de una larga historia, la Torre del Oro es un monumento histórico y artístico cuya construcción inicial data del año 1220. Tiene una altura de 36 metros y, debido a la composición de los materiales con que está revestida, refleja un brillo dorado sobre el río Guadalquivir, dejando a un lado la hipótesis de que su nombre proviene del descubrimiento de América, época en la que, según la leyenda, era utilizada como almacén de oro y plata. Ha sido utilizada como punto de defensa por los musulmanes y como capilla por los cristianos, y ahora es un museo naval en el que se halla una interesante variedad de materiales históricos como instrumentos de navegación. Está abierta al público todos los días, excepto festivos. La entrada cuesta tres euros.

La plaza de España

Enorme, especial para hacer preciosas fotografías. La plaza España de Sevilla fue construida en 1929 y es el edificio más grande de la arquitectura regionalista andaluza. Hay que recorrerla de punta a punta para apreciar los coloridos murales que exponen los mapas de las provincias de España, ordenadas alfabéticamente, empezando en Álava y terminando en Zamora.

La plaza España de Sevilla es una de las más grandes del país. Su superficie es de 50.000 metros. 123RF Foto: 123rf



Subir a sus balcones completará la visita a este lugar, ofreciendo una vista general de su suelo empedrado, de su exuberante fuente y de los tupidos jardines del parque de María Luisa que la rodean.

La catedral y la Giralda

Viene recopilando historia desde 1148, cuando se inició su construcción. La Giralda, que en sus inicios fue una mezquita árabe, es hoy el gran campanario de la gótica catedral de Santa María de la Sede. Una impresionante obra arquitectónica de líneas rectas terminada con un Giraldillo en la punta, que merece la pena ver tanto de día como de noche. Mide 101 metros de altura, es desde el año 1928 Patrimonio Nacional y Patrimonio de la Humanidad desde 1987. Y es también la catedral gótica cristiana con mayor superficie del mundo, con sus 15.000 metros de superficie.



Toda una joya arquitectónica y religiosa que vale la pena contemplar y recorrer por dentro y por fuera.

El parque de María Luisa

A pie o en carreta, la gente puede entrar y salir todas las veces que quiera de este precioso pulmón vegetal, que posee un conjunto de elementos fascinantes: sus naranjos y flores, caballos galopando, enamorados tomando un helado, la isleta de los pájaros con sus cisnes, la estatua de la infanta María Luisa Fernanda de Borbón -quien donó estos espacios a la ciudad en 1893-, así como la del poeta y narrador español Gustavo Adolfo Bécquer.



En las inmediaciones de este jardín también se encuentra la plaza de América, el Museo de Arte y Costumbres Populares, el Museo Arqueológico y el Pabellón Real.

Museo del Flamenco y otros lugares imperdibles

Nadie puede marcharse de Sevilla sin haber puesto un show flamenco en su vida. Una de las alternativas más recomendables es sin duda el Museo del Baile Flamenco Cristina Hoyos, situado en pleno corazón de la ciudad y que ofrece un cartel del más alto nivel artístico.



Sus bailaores, cantaores y guitarristas flamencos ofrecen todas las tardes y noches maravillosas puestas en escena sobre un imponente tablao, cuyo eco paraliza a cualquiera tras cada zapateo.



Además, en el lugar funciona una escuela de baile flamenco y se pueden apreciar exposiciones artísticas que muestran la evolución del arte andaluz.



Si el plan de viaje lo permite, es importante visitar el Archivo de Indias, el Ayuntamiento, la Casa Pilatos, el Hospital de la Caridad, el Palacio de San Telmo, la Maestranza y, por supuesto, los Reales Alcázares. Sevilla, al igual que otras imponentes ciudades andaluzas como Córdoba y Granada, cuenta con una amplia gama de restaurantes y bares donde es típico comer sus deliciosas tapas, acompañadas de un buen vino o una cerveza fría.



Sevilla, una ciudad que se vive y se goza de principio a fin.

Si usted va...

Los colombianos no necesitan visa para ingresar a España, pero deben cumplir los requisitos exigidos por las autoridades migratorias, establecidos en la Cancillería.

www.cancilleria.gov.co

Información sobre la Semana Santa sevillana en la página:

www.semana-santa.org/



CÉSAR PARADAS MONTESINOS

Especial para EL TIEMPO