La 'capilla Sixtina' de Róterdam, en Holanda

El Markthal de Róterdam (Holanda) es un gigantesco arco dentro del cual hay un atractivo y concurrido mercado con más de 90 puestos de venta, ocho restaurantes, 20 tiendas y 1.200 plazas de parqueo subterráneas que se mezclan a la perfección con 228 apartamentos ultramodernos. Un lugar que no deja indiferente a nadie, ni nacionales ni foráneos.

Algunos lo comparan con una catedral contemporánea, no solo por su arquitectura y dimensiones, sino también por su colosal espacio abierto interior y por la enorme y seductora obra de arte que cubre todo su elevadísimo techo, cual capilla Sixtina, pero de unas proporciones sencillamente descomunales. Aunque esta es una catedral laica, y más que laica, mundana: totalmente consagrada a la comida, las copas, el ocio, las compras y la buena calidad de vida.



Ubicado en la céntrica zona de Laurens Quarter, esta obra tiene 100.000 metros cuadrados, fue diseñada por el estudio MVRDV y se inauguró en el año 2014, tras una inversión de unos 200 millones de dólares. Se la considera un ejemplo mundial de recuperación urbana, pues revitalizó todo el sector que lo rodea, convirtiéndola en un lugar muy concurrido a todas horas del día.



Según MVRDV, los apartamentos de Markthal siguen las estrictas leyes holandesas con respecto a la luz natural: todas las habitaciones que requieren iluminación solar están situadas en el exterior, mientras que las cocinas, comedores y zonas de almacenaje se sitúan en el lado del mercado, estableciendo una forma de conexión con ese gran espacio cubierto dedicado a la restauración, la alimentación y el entretenimiento.



Las partes delantera y trasera del edificio están recubiertas con una fachada de vidrio suspendido flexible, lo que permite una transparencia máxima a la vez que una estructura mínima, la más grande de su tipo en Europa, según comentan desde MVRDV.



Su techo interno es uno de sus elementos más seductores. Sobre él, a 40 metros de altura, los artistas Arno Coenen e Iris Roskam han creado un cuadro multicolor denominado Horn of Plenty (‘Cuerno de la abundancia’, en castellano) que tiene una superficie total de 11.000 metros cuadrados y es una de las obras de arte más grandes del mundo.



En lo alto del mercado hay una enorme bóveda con una forma que recuerda a la capilla Sixtina del Vaticano. Para cubrir el interior de este techo arqueado, los artistas crearon una imagen digital que representa una vívida ‘naturaleza muerta’ con vegetales, frutas, peces, mariscos y otros animales, y detalles arquitectónicos realzados con efectos especiales en 3D, en cuyo desarrollo participó el estudio de animación Pixar.



Un gran sol, que flota en el centro de la obra de arte, reemplaza a los personajes bíblicos característicos de la bóveda vaticana, y los frutos hacen lo propio con los santos que aparecen en la famosa obra del Juicio final, del gran Miguel Ángel. La composición general incluye temas de la historia del arte revitalizados mediante gráficos generados por computador, explican Arno & Iris.

Este mercado, que se ha convertido en el principal ícono arquitectónico de Róterdam, es visitado cada semana por unas 150.000 personas, de las cuales un 33 por ciento son de Róterdam, un 20 por ciento del área metropolitana de la ciudad y el 47 por ciento restante de otros lugares de Holanda y el extranjero.



Su principal atractivo son los puestos que conforman el mercado, donde la calidad y la variedad de los productos ofrecidos puede seducir por largo tiempo a cualquier sibarita y amante de la buena mesa. El 37 por ciento de los visitantes acuden a sus puestos.



Su segundo atractivo son los restaurantes y el tercero, sus tiendas, de afiches, de vinos y licores, etc.



El 76 por ciento de los que lo pisan sacan su billetera para hacer alguna compra, según Strabo, una de las principales firmas holandesas especializadas en estudios de mercado y datos inmobiliarios. “Es uno de los mejores desarrollos de comercio minorista y vivienda que se haya visto. Incluso, me atrevo a decir que es el mejor centro comercial nuevo de este siglo”, señala Hans van Tellingen, director de Strabo.



De lo que no hay duda es que esta potente mezcla de arquitectura vanguardista, arte, mercado gourmet, buena oferta gastronómica y viviendas ultramodernas ha sido un rotundo éxito.

40 metros de altura

Esta es la distancia entre el piso y el techo interno, y en sus 11.000 metros cuadrados de extensión se despliega una de las obras de arte más grandes del mundo.



Ricardo Segura

Efe Reportajes

Twitter: @EFEnoticias