Lo que no se pueden perder de la feria Buró, en Bogotá

Lo mejor del diseño colombiano se puede encontrar en la feria Buró, que llega a su novena edición y que se extenderá hasta el domingo 15 de julio, en el Gimnasio Moderno de Bogotá.



Cerca de 370 expositores colombianos presentan sus productos en campos como la moda, joyería, marroquinería, diseño de interiores, arte, fotografía y gastronomía, principalmente.



Estos emprendedores y sus marcas llegan de Cali, Medellín, Barranquilla, Pereira, Cartagena y Manizales, que se suman a los de Bogotá.



Les presentamos las propuestas de varios creadores, que no se pueden perder.

Alexandra Mola

La barranquillera Alexandra Mola intentó con la administración de empresas, pero definitivamente el arte y el gusto por la moda se impusieron.



Cinco semestres de la primera y los cinco que lleva en Artes visuales con énfasis gráfico y plástico ya dieron resultado: esta emprendedora de 22 años diseña sobres (carteras) que ilustra con un trazo muy pop y colorido.



“Me gusta jugar con lo femenino, con mujeres rebeldes, empoderadas, que pueden expresarse y vivir libremente”. Ellas aparecen en espacios que Alexandra inventa y extrae de su mundo personal. “Está lo tropical y la Costa, por mi origen; lo urbano, por donde vivo”.

Alexandra Mola y sus sobres. Foto: Carlos Ortega / EL TIEMPO

Print Stile, diseño, moda y decoración

Crear mundos es algo que le encanta hacer a Silvia Ramírez. Luego los estampa en seda, lona, terciopelo, chifones, popelinas y hace pañoletas, blazers, delantales, sillas, lámparas, manteles…



La moda y la decoración la apasionan, tanto como el diseño gráfico. “Hace seis años comenzamos estampado y diseñando telas a emprendedores que necesitaban unos metros sin que saliera costoso. Eso seguimos haciendo, pero ahora tenemos nuestra propia marca y productos”, cuenta esta diseñadora de modas de La Salle College.



Figuras surrealistas hacen parte de uno de esos mundos; ranas y guacamayas, de otro.

MAM, ropa infantil

Lidiar con su hija a la hora de vestirla hizo pensar a la diseñadora gráfica Paola Garrido en diseñar una prenda fácil de poner, cómoda y a la vez divertida.



“Es terrible, hay que perseguirla, por eso pensé en algo que nos diera paz a los papás en ese momento”. Así nació MAM (My Awesome Monster, como le dice a la pequeña).



“Es una prenda de una sola prenda, sin broches ni botones, que la subes como si fuera un pantalón y ya”. Además, diseña los coloridos estampados "para que sean los niños más cool de Colombia y la mayoría son unisex”, aunque tiene unos en blanco y negro.

MAM y la idea de Paola Garrido. Foto: Carlos Ortega / EL TIEMPO

Fidelina, ropa interior

Lina Rendón, directora creativa, dice: “Queremos que cuando las mujeres se miren en el espejo les guste lo que ven en él; que deje de autocriticarse, de compararse, de verse los imperfectos. Eso pueden hacer nuestros pantis”.



Esta es la promesa de valor que ofrece Fidelina, la marca paisa de ropa interior que crearon hace dos años un diseñador de modas, uno gráfico -que es ilustrador- y una administradora.



Y para lograrlo buscan que sus prendas no se marquen, no tallen, no saquen gorditos. No recurren al encaje, prefieren hacer un guiño divertido con las ilustraciones que estampan sobre microfibra con refuerzo de algodón.

A modo mío, chaquetas

Francesca Sesana utiliza chaquetas para hacer ‘statement pieces’, prendas que dicen que en Colombia hay muchas cosas lindas y buenas.



“Cuando viajamos siempre están las cosas negativas que marcan a los colombianos. Nosotros queremos volverlas positivas”. La chaqueta en camuflado bordada con pájaros y flores “representa nuestro conflicto y posconflicto, a través de mensajes positivos”, dice esta diseñadora industrial de la Javeriana.



Son 18 mujeres las que trabajan con ella desde sus casas para cuidar a su familia, y se encargan de confeccionar y bordar diseños “para mujeres dispuestas a arriesgarse, que se sienten libres”, dice.

Corporación Mundial de la Mujer

Pacífico Dual muestra la riqueza de la región Pacífica en fauna y flora presentada en diseños de ballenas, tortugas, corales y algas, con una gama tonal determinada por los atardeceres.



También el proceso de extracción del oro y separación de metales pesados dan una textura marmolada con toques dorados. 26 artesanos de la región trabajaron con la asesoría del diseñador Juan Pablo Socarrás para crear manteles, caminos de mesa, servilletas, individuales, servilleteros, bandejas, cuencos werregue y bandejas werregue, así como accesorios y objetos de papelería.

El trabajo de la Corporación Mundial de la Mujer. Foto: Carlos Ortega / EL TIEMPO

VIDA