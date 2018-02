Los cinco hoteles de lujo más raros del mundo, según Booking.com

Desde Malasia hasta Canadá, pasando por Suiza, Holanda y Estados Unidos, hay hoteles que se caracterizan por su originalidad. El sitio web Booking.com hizo una búsqueda y estos fueron sus elegidos entre los alojamientos no pensados para viajeros tradicionales.

Kameha Grand Zürich

Zúrich (Suiza)



Es un hotel nuevo y exclusivo ubicado en el centro de la ciudad. Sus habitaciones tienen diseños variados e increíbles. La Princess Suite, de temática floral, tiene un espejo para maquillarse iluminado, cual estrella de cine. Cuesta alrededor de 1,3 millones de pesos la noche. Si su perfil es más lúdico, la suya sería la Fair Play Suite, que cuenta con un futbolín, juegos de mesa y una bolsa de boxeo. Y para una experiencia de otro mundo, la recomendada es la Space Suite, diseñada para que el huésped sienta que es un astronauta. Tiene techos y piso con diseño galáctico, cuadros con imágenes del espacio y una cama flotante.

Hotel Not Hotel

Ámsterdam (Holanda)



La recepción de este hospedaje parece una galería o una biblioteca: está repleta de obras de arte y de libros. Las habitaciones son otro capítulo. Por ejemplo, la Crisis Free Zone (zona libre de crisis) tiene un arco de calaveras y corazones tallados. También hay un viejo tranvía convertido en habitación y hasta un crow’s nest (nido del cuervo) elevado. Todas las habitaciones son diferentes entre sí. Si quiere un lugar tranquilo para leer, puede meterse en una de las cinco habitaciones ocultas detrás de unos estantes de libros, o buscarse una mesa cómoda en el bar Kevin Bacon.

Fantasyland Hotel

Edmonton (Canadá)



Las habitaciones temáticas de este hotel transportan a los huéspedes a eras pasadas y rincones lejanos. Se puede relajar una noche en los hidromasajes de las Roman Suites y escaparse a las islas polinesias (otra habitación) la noche siguiente. Si fue con chicos, tiene la habitación Luxury Western, con ambientación del lejano Oeste, incluida la cárcel del condado. También está la suite Iglú, ideal para una aventura ártica. Si las habitaciones no le parecen lo suficiente, Fantasyland también tiene acceso directo a West Edmonton Mall, uno de los centros comerciales más grandes de Canadá, que cuenta con dos parques, uno de diversiones y otro acuático.

Madonna Inn

San Luis Obispo (EE. UU.)



En este caso, las habitaciones son bastante extravagantes y recargadas, con un estilo del lejano Oeste. Está la suite Yahoo, con inspiración ‘cowboy’, y la cavernosa Rock Bottom, cuidadosamente tallada y con un toque místico. Puede darse un chapuzón en la piscina, admirar la costa de California y después ir a comer al pintoresco Alex Madonna’s Gold Rush Steakhouse, todo de color rosa.

Fantasy Hotel

Melaka (Malasia)



Ideal para liberar a la niña que las mujeres llevan dentro o para ir con los más chicos de la familia. Las habitaciones están ambientadas con motivos infantiles que van desde Winnie the Pooh y The Avengers hasta Hello Kitty y Doraemon (el Gato Cósmico), el famoso personaje de manga japonés. Hay también una habitación dedicada a los cupcakes y los helados.



LA NACIÓN (Argentina) - GDA

En Twitter: @LANACION