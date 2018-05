Las playas top del Caribe

2. Grace Bay (Turcos y Caicos)

Una bahía de coral protege esta playa de las olas. Ubicada al sur de Bahamas, no tiene ni rocas ni algas. Para muchos es la más linda de las 40 islas del archipiélago del Atlántico. Tiene una amplia oferta de hoteles y espacio para actividades acuáticas. Un visitante la describió así: “En todas las playas de las islas el agua es supercristalina, pero como el color de Grace Bay no hay en otro lado, es bien turquesa”.

Foto: Archivo particular.