Aumentan frecuencias aéreas entre Colombia y Argentina

En el marco de la edición 37 de la Vitrina de Anato, el evento más importante del año para las agencias de viajes en el país, el presidente Juan Manuel Santos anunció la firma de un convenio entre Colombia y Argentina, país que fue invitado de honor el año pasado.



“Ayer se firmó un convenio con Argentina para aumentar el número de frecuencias. El acuerdo cuadruplica el número de frecuencias entre los dos países”, dijo el presidente desde Corferias, luego de hacer un breve recorrido por los espacios de la Vitrina en compañía de la ministra de comercio, industria y turismo, María Lorena Gutiérrez; la viceministra de turismo, Sandra Howard; la presidenta de Anato, Paula Cortés Calle; el director de Fontur, Eduardo Osorio, y el presidente de ProColombia, Felipe Jaramillo.

El acuerdo busca estimular el intercambio de turistas entre los dos destinos y multiplicar el flujo de viajeros y, desde ya, se pondrá en marcha el trabajo de todas las instituciones y organismos involucrados para lograr hacerlo efectivo lo más pronto posible.



“Lo que eran 4 frecuencias semanales han pasado a ser 21. Además, con un agregado de 7 más que pueden unir destinos no troncales, es decir, del interior de los países”, dijo a EL TIEMPO el ministro de Argentina, Gustavo Santos. Recordó que el acuerdo bilateral más reciente firmado entre los dos países tenía 30 años.



“Estamos aumentando el número de frecuencias entre Buenos Aires y Bogotá, y buscamos que también se pueda conectar con otras ciudades. Esto da más opciones para que la gente pueda venir y que además puedan desde aquí a Miami o a otras ciudades”, dijo María Lorena Gutiérrez, ministra de comercio, industria y turismo. Se espera entonces que en el transcurso del año se logren 28 frecuencias semanales entre los dos países.



Todas las aerolíneas que vuelan entre los dos países hacen parte del convenio. El ministro de Argentina ha estado en conversaciones con Latam, Avianca, Viva Colombia y Copa Airlines: “Hemos conversado con todos y, de seguro, próximamente darán un aviso público para contar cómo tomarán estas rutas. En Argentina pasará lo mismo”, dijo el ministro argentino. Con esto, la pretensión es aumentar la oferta para los viajeros y lograr que más puedan viajar.



“En el transcurso de este año tendremos totalmente renovado el paradigma de relacionamiento comercial entre Colombia y Argentina”, concluyó el ministro. Este acuerdo es una acción más del Gobierno y las industrias del sector para continuar impulsando el turismo del país.



Durante su intervención, Santos indicó que Colombia tiene más de 1.100 frecuencias semanales, que conectan a ciudades del mundo con Colombia, y que eso ha permitido mayor ingreso de visitantes internacionales, no solo a Bogotá, sino a otros logares también: “La gente venía solo a Bogotá. Ahora, todo el territorio nacional es un destino turístico”, dijo.

Balance de la Vitrina

Ayer fue el último día de la edición 37 de la Vitrina Turística de Anato, que registró 37.000 ingresos durante tres días y contó con la participación de más de 36 destinos internacionales y 25 nuevos expositores.



La feria, que no está abierta al público, tiene como objetivo principal convertirse en un espacio para citas de negocios. En este sentido, esta edición tuvo un balance positivo, indicó Paula Cortés Calle, presidenta de la Asociación Colombiana de Viajes y Turismo (Anato).



“Independientemente de las cifras, lo más importante para nosotros es lo que vivieron los participantes durante estos tres días. Esto es, las necesidades satisfechas por parte de los agentes al haber cumplido con las citas de negocios que tenían programadas. Se cumplieron más de 4.000 entre mayoristas y agentes de viajes”, dijo Cortés Calle.



La Vitrina contó, por primera vez, con la participación de Honduras y Tahití. Tuvo a Curazao y a Medellín y Antioquia como destinos invitados de honor y sus representantes gubernamentales firmaron un acuerdo de entendimiento para estrechar lazos y estimular bilateralmente el desarrollo turístico y económico.



“Todo esto no habría sido posible si no hubiéramos tenido en los últimos años personas en el gobierno dedicadas al turismo, que le apuestan a que sea el primer renglón de la economía”, concluyó Cortés Calle.

Casi 847 mil nuevos viajeros llegarían al país

De manera paralela a la Vitrina se celebró ProColombia Travel Mart, una macrorrueda de negocios que reunió a 304 turoperadores colombianos con 283 mayoristas provenientes de 40 países. Se cumplieron en total 5.700 citas de negocios.



“Según los empresarios, las más de 5.700 citas de negocios podrán traducirse en 847 mil viajeros hacia Colombia”, afirmó Julián Guerrero, vicepresidente de turismo de ProColombia.



En este espacio, los empresarios colombianos mostraron sus productos turísticos relacionados con cultura, reuniones, naturaleza y aventura. Estados Unidos, México y Brasil fueron los países con la mayor participación, con 50, 20 y 25 empresas respectivamente.



