La nueva atracción del Parque Universal es de ‘Rápidos y Furiosos’

El Parque Universal Orlando anunció la apertura de la atracción ‘Fast & Furious – Supercharged’, una atracción inspirada en las taquilleras películas Rápidos y furiosos. Los visitantes podrán vivir la emoción que se vive en la pantalla grande en esta atracción.



La atracción se centra en una persecución de alta velocidad para salvarse de Shaw. En la atracción se podrán ver los autos más famosos de la saga como verás el Dodge Charger de Dom que estará estacionado en la entrada.



Las canciones emblemáticas de las películas sonarán en la atracción mientras pasan las escenas más memorables de la saga. Así mismo, la atracción contará con espacios inspirados en las películas, como la sala de estar con fotos de la “familia Fast” y por el centro de operaciones de alta tecnología de Tej.



El Parque Universal Orlando lleva más de 25 años en la industria del entretenimiento familiar. No es la primera vez que Universal se inspira en famosas películas, The Wizarding World of Harry Potter es una de sus atracciones más visitadas y exitosas.