Agencias de viajes se preparan para los nuevos retos

10 de agosto 2017 , 12:16 a.m.

10 de agosto 2017 , 12:16 a.m.

La firma de los acuerdos de paz marca una era para la industria de viajes en Colombia. Los nuevos destinos (ocultos por la violencia) están en el radar de viajeros colombianos y extranjeros, y las más recientes cifras dan muestra del crecimiento: entre enero y junio, el país recibió a 2’921.818 turistas, un incremento del 46,3 por ciento con respecto al mismo periodo del año anterior.

Con la esperanza puesta en este alentador panorama, las agencias de viajes enfrentan varios retos. Entre ellos, aumentar el número de usuarios de aerolíneas y las tasas de ocupación hotelera, que para junio estaban en 53,52 por ciento, según la Asociación Hotelera y Turística de Colombia (Cotelco). Esto representa una disminución de 1,51 puntos respecto al mismo mes del 2016.



Jean Claude Bessudo, presidente del grupo Aviatur, cree que hay una gran oportunidad para las agencias, y asegura: “Tanto a los hoteles como a las aerolíneas tenemos que demostrarles que generamos tráfico, que somos capaces de llenar ese 50 por ciento y que les hacemos la vida más fácil. Que lo nuestro no es una intermediación costosa, ruidosa e inútil, sino que somos un inmenso valor agregado”.



Y es que las agencias de viajes aún representan más de la mitad en ventas de tiquetes aéreos y un buen porcentaje en prestación de servicios turísticos, dice Paula Cortés Calle, presidenta de la Asociación Nacional de Agencias de Viajes de Colombia (Anato). Sin embargo, con la consolidación de las ventas por internet, ha sido necesaria la adaptación de este modelo de negocios.



“Trabajamos para estar a la vanguardia en prestación de servicios. La tecnología es un gran reto que varias agencias de viajes vienen implementando para optimizar la experiencia con el turista”, subraya Cortés. Por eso, otra meta importante para esta industria es demostrar que ofrecen pluralidad de ofertas, asesorías y que no solo lo hacen a través de canales presenciales o telefónicos, sino también en línea.

Nuevas experiencias

Muchos colombianos quieren “viajar y conocer lugares exóticos”, concluyó el más reciente estudio TGI realizado por Kantar Ibope Media para América Latina. Este es un indicador de la tendencia mundial, que dicta que los viajeros no buscan solo economía, sino experiencias.



El mismo estudio encontró que los colombianos que salen de vacaciones son 10 por ciento más propensos a compartirlo en sus redes.



Esta búsqueda ha dado lugar a la creación de mercados específicos, como el turismo verde, de compras, el arqueológico o el avistamiento de aves, que son “el futuro de nuestro turismo en Colombia”, dice Bessudo.



En este sentido, agencias como Almundo.com –una multicanal que ofrece servicios web, por call center y presencial– se han sintonizado con los viajeros, pues entienden que “ya no buscan las vacaciones típicas de antes. Ahora, la gente vive de tener momentos diferentes como viajar solo”, explica la gerente María Oriani.



Ahora la labor de la agencias está en demostrar que, bien sea en páginas en línea o en presencia física, “los viajeros encuentran la pluralidad de la oferta”, siguió Bessudo.



El mundo evidencia una tendencia de crecimiento en el sector turístico. La Organización Mundial del Turismo (OMT) estimaba un aumento del orden del 4 por ciento, que hoy la industria ha superado.



Colombia está alineada. Con las más recientes cifras compartidas por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, la meta de lograr 6 millones de visitantes para el 2018 parece estar cerca. El reto es que las agencias consoliden ofertas sólidas y logren establecerse no solo como intermediarias, sino como asesoras y acompañantes de los viajeros. Este jueves y viernes, Barranquilla recibirá el XXII Congreso Nacional de Agencias de Viajes.



REDACCIÓN VIAJAR