Descanso, lujo y negocios en Ciudad de Panamá

No siempre es fácil encontrar un hospedaje que reúna buenas opciones para la diversión, el descanso y los negocios. Si tiene pensado viajar a Ciudad de Panamá, un destino estratégico para las finanzas y el turismo, el Best Western Plus Panama Zen Hotel es una alternativa que combina estas experiencias.



Más allá de la hospitalidad, el hotel cuenta con 90 habitaciones de estilo contemporáneo y amigables con el medioambiente.

Tiene, además, gimnasio, una piscina ubicada en la terraza del hotel con vista panorámica de la ciudad, un bar con agenda de eventos permanente, un restaurante con una amplia oferta según el día (comida caribeña, mediterránea, mexicana, entre otras) y desayuno bufé.



Y, obviamente, dispone de conexión wifi, tan importante para los huéspedes de negocios. Estos son algunos de los servicios de este hotel, que hace parte de la cadena Best Western.



El establecimiento, comprometido con el cuidado y preservación del medioambiente, tiene un sistema de ahorro de agua (hasta 30 por ciento menos de consumo en las habitaciones) y calefacción por paneles solares para el calentamiento del agua de la piscina y las duchas.



Por su ubicación estratégica en el distrito financiero de la ciudad, Best Western Plus Panama Zen Hotel está cerca de la estación del metro de panamá Vía España (200 metros); centros comerciales, outlets y restaurantes a los que se puede llegar caminando.



A solo 16 kilómetros está el Aeropuerto Internacional de Tocumén, y el Museo del Canal de Panamá, a 6 kilómetros.



El valor promedio de una habitación por noche por persona es de 80 dólares.



Informes: www.bwpanamazenhotel.com



VIAJAR