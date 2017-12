Jungla, delfines y fauna exótica en la paz de Puerto Nariño

Usted se sentará en la lancha, esta apagará su motor en medio del lago Tarapoto, y se verá rodeado de árboles. El silencio penetrará sus oídos. Cuando la paz comience a embargar su espíritu, tendrá un regalo vivo: el delfín rosado saltará del agua y caerá en un chapuzón que lo dejará con la boca abierta. Podrá quedarse una hora, o más si lo desea, contemplando este espectáculo de la naturaleza.

Es el show que a diario, y en su estado de libertad ofrece esta especie en el remanso del río Loretoyacu, municipio de Puerto Nariño, denominado pesebre ecológico del departamento de Amazonas. Si le gusta nadar, podrá hacerlo sin riesgo en estas aguas, cuya temperatura es ideal para que hasta un bebé se sienta a gusto.

Para llegar hasta la población, en donde no circulan carros ni motos y la consigna de la comunidad es mantener cada espacio limpio, basta tomar una lancha exprés (que le costará 30.000 pesos por trayecto) y en hora y media lo llevará desde Leticia, remontando el cauce del río Amazonas. La navegación, de 86 kilómetros sin sobresaltos y en embarcaciones adecuadas para niños, adultos y ancianos, es un deleite para los ojos.

Si no tiene afán, lo mejor es comprar un tour de día completo en una de las diversas agencias turísticas de Leticia (rondan los 140.000 pesos, con almuerzo incluido), que empezará a las 8 de la mañana y, antes de dejarlo en Puerto Nariño para almorzar y pernoctar, lo paseará por varias reservas ecológicas. En ese periplo interactuará con animales en su estado natural (guacamayas y micos incluidos) y apreciará la flora auténtica de la región.

Después del mediodía se dirigirá al hotel u hostal de su preferencia (hay opciones desde 50.000 hasta 120.000 pesos), caminando por calles y callejas impecables donde se hará una idea de los lugareños: ticunas, yaguas y cocamas conforman el grueso de la población indígena, que por décadas se ha mezclado con colonos que se han integrado a la comunidad. Será un buen momento para apreciar las vías peatonales que suben y bajan hasta la colina que domina el lugar.

Justo en lo alto del pueblo, que por su colorido y arquitecturas con madera es perfecto para tomar fotos del recuerdo, podrá acceder al mirador, una construcción en guadua desde la que contemplará la planicie selvática.

A las 3 de la tarde, desde el puerto, arrancan las navegaciones que lo llevarán a saludar los delfines (cuestan entre 40.000 y 50.000 pesos). Estas incluyen paradas y caminatas de no más de diez minutos, en islas. Conocerá el árbol de los 500 años: su majestuosa presencia lo dejará impresionado.

Al regreso, tras cenar, no olvide contratar con los lugareños una caminata nocturna por la selva (desde $ 40.000): verá culebras, arañas, micos y hasta plantas que alumbran en la oscuridad. Al final de su paseo, ya nunca podrá olvidar el Amazonas.

Datos de servicio

Temperatura

El clima en esta zona del Amazonas es cálido, entre 26 °C y 30 °C. Como suele llover, se recomienda tener a la mano un impermeable.



Qué llevar

Debe contar con un buen repelente de mosquitos, bloqueador solar, ropa fresca (evite el jean) y zapatos que pueda ensuciar en las caminatas.



Hoteles

Puerto Nariño cuenta con variedad de opciones para hospedaje. El hotel Wayra y el hostal Ayahuasca son dos de los mejores calificados en el lugar.



Cómo llegar

Para llegar a Leticia es necesario ir en avión. Una vez allí, la mayor parte de recorridos, incluido Puerto Nariño, se hacen en lancha; hay varias ofertas.

Otros lugares para visitar

Isla de los micos

En la ruta a Puerto Nariño se puede acceder a este lugar. La mayoría de los tours incluyen este sitio, donde micos ardilla se posan sobre las personas

si les ofrecen banano



Dormir en los árboles

La Reserva Natural Tinamboca, a 20 minutos de Leticia (en carro), ofrece cabañas para dormir en lo alto de los árboles. Vale 125.000 pesos por noche, incluye caminata.



Victoria amazónica

Si le gustan las plantas, la Reserva Natural Victoria Regia es su lugar. Allí verá la victoria amazónica (lirio de agua) en su hábitat natural, con sus flores blancas o escarlatas.

FELIPE MOTOA FRANCO

Enviado especial de EL TIEMPO