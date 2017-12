En las entrañas de la cultura zenú; entre sol, playa y verdes sabanas

La felicidad son 6 niños que sonríen desorbitados mientras resbalan por un par de rodaderos amarillos que desembocan en las aguas azul turquesa del mar Caribe.



Como telón de fondo, un atardecer color rosado que forma un lienzo de poesía. Estamos en Coveñas, departamento de Sucre.



Una numerosa familia que emprendió un largo viaje por carretera desde el interior del país, para aprovechar los últimos días de la temporada baja en las apetecidas playas caribeñas, disfruta de una docena de cervezas frías en el bar La Rochela, a orillas del mar.

La banda sonora de esta tarde de vacaciones familiares la ofrece un porro sabanero, aire musical típico caribeño.



En este rincón apacible del golfo de Morrosquillo inicia la ruta del Sombrero Vueltiao, que no solo cuenta con escenarios paradisiacos de mar y playa en los municipios de Tolú y Coveñas, sino que tiene una rica propuesta de turismo cultural y ecológico sabanas adentro.



Aquí no más, en Coveñas, es imperdible el recorrido romántico en chalupa por los manglares de la ciénaga de Caimanera, donde el visitante aprecia y escucha el canto hermoso de una amplia variedad de aves exóticas.



Coveñas cuenta con más de 15 kilómetros de playas paradisiacas, divididas en tres ensenadas, para la práctica de deportes y el descanso.



Para los más aventureros están las vecinas islas del archipiélago de San Bernardo, que pertenecen al departamento de Bolívar, pero ubicadas frente a Tolú, y a las cuales se accede en lancha.



A lo largo de la avenida principal del municipio hay una amplia oferta de hoteles y restaurantes para todos los bolsillos.



¡Arriésguese!, ¡haga maletas y conozca esta hermosa región!



La aventura apenas comienza. Para conocer la esencia de la ruta del Sombrero Vueltiao hay que ascender hasta el municipio de San Andrés de Sotavento, cuna de la cultura zenú. El pueblo es una mezcla de arquitectura prehispánica y colonial, y acaba de celebrar 417 años de historia. “Para evitar las inundaciones, que eran comunes en la sabana, los primeros habitantes encontraron en las partes altas un lugar ideal para asentarse y cultivar la tierra”, cuenta José Fernández, alcalde del pueblo.



San Andrés de Sotavento rinde tributo en todas sus plazas al sombrero vueltiao y tiene en José Dolores Paternina a su mejor anfitrión. Paternina, de 94 años, es el creador del museo de la Cultura Zenú, el cual abre gratis en su propia casa. A lo largo de su vida, este viejo sabio ha recuperado vasijas, jarrones, sombreros, trajes típicos, utensilios cotidianos, armas y esculturas hechas en barro, que dan fe de la creatividad de la civilización zenú (200 a. C. a 1.600 d. C.).



“El pueblo zenú era dueño de una sapiencia inmensa, propia de las más grandes civilizaciones. Por ejemplo, manejaban tres tipos de territorios: Pan Zenú, era el lugar donde se cultivaba la tierra para producir los alimentos; Fin Zenú, era el sitio donde estaban los gobernantes y los orfebres, y Zenú Fana eran las regiones donde se extraía el oro”, relata Paternina, un hombre orgulloso de sus raíces indígenas.

Tuchín y la caña flecha

Pero el origen de la artesanía más famosa y símbolo nacional está a 10 minutos. Carretera abajo, por una serpiente de asfalto, le da la bienvenida al viajero un viejo aviso que reza: ‘Bienvenido a Tuchín, centro artesanal y cultural del resguardo indígena zenú’.



Entonces, a lado y lado de la carretera se amontonan un puñado de casitas de adobe con techo de paja que transportan al viajero a la época prehispánica.



La mayoría de estos hogares indígenas tienen talleres para el trabajo de artesanías con caña flecha: la materia prima del sombrero más amado de Colombia y que inspiró el nombre de esta ruta: el Sombreo Vueltiao.



En el corazón de Tuchín, pueblo auténticamente aborigen, a media cuadra de la populosa plaza de mercado, está el hogar de Reinel Mendoza, el artesano más representativo de la etnia chinú.



“El secreto del sombrero vueltiao y de todas las artesanías de la región es uno solo: la caña flecha. La planta que una vez secada al sol y tinturada, con tintes hechos con plantas naturales, es tejida a mano por la mayoría de familias del pueblo, para dar origen al sombrero vueltiao”, señala Mendoza desde su taller, en el cual trabaja con toda su familia en la confección de bolsos, billeteras, sandalias, vestidos, colares, tapetes y, por su puesto, sombreros. Todo a base de fibra de caña flecha.

El porro tiene su festival

El último fin de semana de junio, desde hace 50 años, San Pelayo es el escenario del maravilloso Festival del Porro, el aire musical por excelencia de Córdoba.



El festival comienza con el desfile de La Aguadora, cuando las carrozas multicolores y comparsas parten desde la Bonga de la Encañada, en la parte alta de San Pelayo. Durante cinco horas el desfile se toma las calles de la población y va a terminar en la tarima del porro, donde más de 30 bandas compiten en el ya tradicional Festival del Porro.

Datos de servicio

Temperatura



La temperatura promedio es de 32 grados centígrados, con 28 y 30 grados en San Andrés de Sotavento.



Qué llevar



Su cámara de fotografía es lo primero que debe empacar. Mucha agua, traje de baño y sus medicamentos.



Peajes



De Coveñas a Montería son 95 kilómetros por la vía a Lorica. Hay dos peajes: La Caimanera y Los Garzones.



Hoteles



En la región hay hoteles para todos los bolsillos y gustos, con precios entre 150.000 y 40.000 pesos la noche.



Restaurantes



En Montería, La Bonga del Sinú es el lugar para ir a almorzar. Recomendado el róbalo a la brasa y la caldereta de langostinos.

Otros sitios para visitar

Lorica



En Santa Cruz de Lorica, ciudad patrimonio, la plaza de mercado está dentro el centro histórico, una apuesta de urbanismo incluyente para locales y una oportunidad para que el viajero se interne en la cultura popular y la rica gastronomía del puerto.



Sincelejo



La plaza de Majagual, en el centro de Sincelejo, es el escenario democrático por excelencia de esta ruta caribeña. Como si se tratara del ágora griega, en las noches, niños, jóvenes, familias y enamorados copan la gran plaza y las gradas.



Navegue por el río Sinú



Córdoba prepara la navegación turística por el río Sinú con una ruta que tendrá puertos de desembarque, partiendo de Montería, seguido de San Pelayo, Lorica, San Bernardo del Viento y San Antero. Este viaje macondiano finaliza en el mar.



Montería



La pujante capital ganadera de Colombia es una ciudad progresista que hay que visitar. Entre el 18 y el 22 de junio celebra su feria nacional ganadera, agroindustrial y reinado internacional. El gran potencial de toda la región es su gente amable.



Sampués



El municipio artesanal de Colombia, Sampués, Córdoba, da la bienvenida a miles de turistas que todo el año llegan en busca de las artesanías elaboradas por las manos de indígenas zenú en madera, telares y caña flecha.



JOHN MONTAÑO

Enviado especial de EL TIEMPO

@PilotodeCometas