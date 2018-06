Vamos ‘Despacito’: una visita al Viejo San Juan

Los boricuas están acostumbrados a las amenazas de huracanes en temporada. Cuando llegan las alertas, las familias compran los víveres necesarios para los días que deban estar en casa y pasan el tiempo mientras amainan los vientos. Y los vientos pasan.



En septiembre del 2017, sin embargo, la historia fue distinta: los huracanes Irma y María entraron a las islas del Caribe, entre ellas Puerto Rico, y causaron daños que dejaron sin electricidad ni agua a la población.

Diez meses han pasado desde entonces, y San Juan, la vibrante y colorida capital de Puerto Rico, está completamente recuperada. Algunas cifras que lo prueban: funcionan 180 atracciones, 16 casinos, más de 400 restaurantes, 195 agencias de viajes y más de 100 vuelos diarios. ¿Cómo puede un ciudadano de a pie ayudar a que siga este espíritu de recuperación? Vaya. Conozca la isla. Disfrútela.



A continuación compartimos una guía de planes destacados en este destino, no sin antes ofrecer un consejo: mientras descubre con nosotros San Juan, escuche Despacito, el megaéxito de Luis Fonsi y Daddy Yankee que se tomó el mundo entero. Es la mejor manera de ambientar un viaje a esta isla del Caribe.

La playa El Alambique

¿Es la primera vez que visita la isla? Pues bien, a solo 40 minutos del Viejo San Juan está la playa El Alambique, que tiene una particularidad: está justo al lado de la ciudad.



La playa está cerca del aeropuerto, en Isla Verde, y la rodean hoteles y restaurantes. La visitan tanto extranjeros como locales, y es común que en las tardes lleguen familias boricuas con una nevera llena de bebidas, música y algo de comida.



Si usted no es de los que llevan su propia comida, se recomienda el Alambique Beach Front Bar and Grill, un lugar en donde es posible tomar cervezas locales (como Medalla o X) y picar platos como pizza, sándwiches, carnes e, incluso, sus famosos pasteles de cangrejo.



Esta playa es ideal para tener el primer acercamiento con los puertorriqueños, mientras disfruta de un baño en las aguas tibias del Atlántico y el calor típico de la isla.



Dato: en Puerto Rico existen diez playas certificadas con bandera azul. Esto significa que cumplen las normas relacionadas con la calidad del agua, la seguridad, la prestación de servicios generales y el cuidado del medioambiente.

La playa El Alambique es ideal para tener el primer acercamiento con los puertorriqueños. Foto: Natalia Noguera

‘Paddle boarding’ y kayak

Además de nadar y tomar el sol, en Puerto Rico puede hacer deportes náuticos. No son necesariamente exigentes con el cuerpo: los hay tranquilos y aptos para todos.



Una de las actividades es el paddle boarding, que consiste en ponerse de pie sobre una tabla de surf y remar. La laguna del Condado, ubicada en San Juan, es un lugar perfecto para practicarlo. No se necesita ser un experto, pero sí ser paciente, usar mucho bloqueador y tener ganas de pasar una hora aprendiendo a remar. Una vez lo controle, no querrá bajarse de la tabla.



En esta misma zona es posible hacer kayak. Si lo prefiere, puede escoger uno para usted solo o remar con alguien más y recorrer durante una hora la laguna. Esta actividad es también apta para niños de 5 a 12 años.



La agencia VIP Adventures ofrece estas dos actividades. La práctica de kayak cuesta 15 dólares por persona, una hora, y para dos personas, 35 dólares. El paddle boarding tiene un costo de 20 dólares por persona, una hora. El precio de ambas actividades incluye una clase básica para principiantes, el equipamiento y chalecos salvavidas.



Informes: adventurespuertorico.com

Visita a la destilería de ron Bacardí

El ron es una bebida estrechamente ligada con el Caribe. En islas como Barbados se produce caña de azúcar, una de las materias primas para la fabricación del licor.



Aunque en Puerto Rico ya no quedan estos cultivos, sí está la destilería del ron de origen cubano Bacardí. Está ubicada en el pueblo de Cataño, a unos 30 minutos del Viejo San Juan, y tiene planes para los interesados en la historia de la familia Bacardí, en los que disfrutan las catas de rones de diversas variedades, así como para quienes quieren aprender a preparar algunos tragos.



En el tour histórico, que dura 45 minutos y tiene un costo de 15 dólares por persona, cuentan la historia de Facundo Bacardí Massó y Amalia Moreau, una pareja que se embarcó en el negocio del ron en 1862. Facundo preparó una mezcla con caña de azúcar que tenía un sabor diferente al del aguardiente que en ese entonces se bebía. Su esposa propuso que lo vendieran y creó el logo de un murciélago, que aún figura en las botellas de Bacardí. La destilería de Puerto Rico se inauguró en la década de los 30 y es una de las principales productoras del ron.



Informes: www.visitcasabacardi.com

La destilería del ron de origen cubano Bacardí está ubicada en el pueblo de Cataño, a unos 30 minutos del Viejo San Juan. Foto: Natalia Noguera La destilería del ron de origen cubano Bacardí está ubicada en el pueblo de Cataño, a unos 30 minutos del Viejo San Juan. Foto: Natalia Noguera

La Factoría

Si ha estado en este planeta durante los últimos tres años, ha escuchado Despacito, canción que mezcla reguetón y pop latino, interpretada por los boricuas Luis Fonsi y Daddy Yankee. Desde su lanzamiento en enero del 2017 se convirtió en un éxito en todo el mundo. Es el video más visto en la historia de YouTube, con más de 5.000 millones de vistas, y es protagonizado por la también boricua Zuleyka Rivera, miss Universo 2006. Fue grabado en el barrio La Perla de Puerto Rico y el bar local, La Factoría.



Gracias a la fama del videoclip, este último lugar es concurrido por turistas y locales. En el 2016 se coló en la lista de los 50 mejores bares del mundo, en la cual ocupó el puesto número 31. Es ideal para los amantes de los cocteles. Preparan un delicioso lavender mule (trago hecho con vodka, cerveza de jengibre y lavanda) y ofrecen también una variedad de cerveza local e internacional.



El bar tiene cuatro ambientes, y uno –tal vez el preferido por muchos turistas– está dedicado a la salsa. Hay presentaciones de bandas en vivo, y el salón se llena de parejas listas para darlo todo



Dato: Se baila salsa al estilo puertorriqueño, y si no tiene pareja, lo más probable es que allí encuentre. No existe la timidez. Los cocteles están entre los 10 y los 15 dólares.

Recorrido a pie

Si conoce Cartagena, el Viejo San Juan le resultará familiar. Como la Heroica, es una ciudad amurallada con arquitectura colonial española que ha resistido el paso de los siglos. Por esto es muy recomendable hacer un tour a pie y conocer su historia.



La plaza de la Catedral puede ser su punto de partida. Se erige en esta zona la catedral de San Juan Bautista, la primera del hemisferio. Fue construida en 1521 y, luego de una tormenta que la destruyó, reconstruida en 1529. Después de esta visita se recomienda ir por el camino paralelo al paseo del Morro.

La construcción del castillo San Felipe del Morro fue iniciada en el siglo XVI por los españoles y se extendió a lo largo de 250 años. Foto: Natalia Noguera

En este recorrido está la Casa Blanca, construida en 1521 para el conquistador español Ponce de León, quien nunca llegó a vivir allí. Además, en el camino está Save a Gato, la sede del programa de recuperación de los gatos que viven en este sector. Los felinos se acercan para recibir comida o un cariño.



El atractivo principal es el castillo San Felipe del Morro, cuya construcción fue iniciada en el siglo XVI por los españoles y se extendió a lo largo de 250 años. El objetivo principal era defender a la población. Por solo 7 dólares, los turistas pueden conocer la historia de esta isla, que recibió ataques de ingleses, holandeses y, finalmente, de los estadounidenses, quienes lograron desplazar a los españoles. Hoy, Puerto Rico es un territorio no incorporado de Estados Unidos.



Además del Morro, puede darse un paseo por el cementerio Santa María Magdalena de Pazzi, levantado junto al mar y fuera de las murallas. Es también de la era colonial, y allí reposan los restos de figuras prominentes de la isla como el ganador del premio Óscar José Ferrer.

Cementerio Santa María Magdalena de Pazzi, levantado junto al mar y fuera de las murallas. Foto: Natalia Noguera

Se aconseja una parada en La Vergüenza, bar ubicado frente a La Perla, para recargarse con una bebida y algo de comer.



Dato: Private Tours of Old San Juan es una empresa dedicada a tours por el Viejo San Juan. El guía Javier Ruiz es bilingüe y está certificado, así que tiene un vasto conocimiento de su lugar de origen.

Informes: www.walksanjuan.com

La comida

Las opciones gastronómicas de San Juan son muy variadas. Existe además cocina local, pero también se encuentran restaurantes de comida internacional.



Un restaurante para visitar es Cocina Abierta, cuyo menú combina lo más tradicional con técnicas de vanguardia. El brunch incluye carpaccio de plátano maduro y mofongo de apio (adaptación de un plato típico de Puerto Rico). Ideal para almuerzo o cena.



A la hora del desayuno, Waffle-era es el lugar. Ofrece los típicos panqueques norteamericanos con diferentes combinaciones dulces, que incluyen frutas, helados y mermeladas, o saladas, con verduras y carnes.



El L’Osteria Decanter es un restaurante italiano, hecho a la medida de los fanáticos de la pasta. Recomendados: burrata bañado en aceite de oliva y vinagre balsámico y el branzino a la parrilla, pulpo y vieiras.

NATALIA NOGUERA ÁLVAREZ

Enviada Especial EL TIEMPO

​Invitación de Compañía de Turismo de Puerto Rico