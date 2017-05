Buscador de hoteles Booking recibe multa millonaria del Gobierno

El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo multó a la sociedad de servicios turísticos Booking.com Colombia por operar en el territorio nacional sin la inscripción previa en el Registro Nacional de Turismo e infringir normas vigentes en el país.



La investigación contra esta empresa empezó en 2014 y dio como resultado una sanción monetaria de 50 Salarios Mínimos Legales Vigentes (aproximadamente 36 millones de pesos). Según el Ministerio, esta es la máxima multa que puede imponerse en estos casos según la normativa colombiana.



La medida fue tomada por medio de la resolución 011 del 17 de abril de 2017 después de que el Ministerio comprobara la condición de informalidad de las actividades turísticas que venía desarrollando Booking.com.

Según explicó la entidad, Booking Colombia capta prestadores de servicios turísticos en favor de Booking Holanda, por lo cual suscribe acuerdos de colaboración a cambio de una comisión por la venta de camas y otros servicios del sector.



Esta actividad la realiza captando masivamente turistas nacionales y extranjeros y representando a los prestadores de servicios turísticos nacionales a quienes les cobran comisiones que en algunos casos pueden ser superiores al 10 por ciento por cada servicio prestado en el territorio nacional y sobre quienes pueden existir abusos de posición dominante, según el Ministerio.



Las anteriores actividades las hace sin el cumplimiento de la normatividad turística nacional, constató la cartera.



Esta es la primera sanción que impone el Ministerio a este tipo de prestadores de servicio turístico. “Queremos sentar un precedente y notificar a las micro, pequeñas y medianas empresas que no se han legalizado o lo han hecho a medias, que les llegó la hora de jugar con todas las de la ley”, dijo la ministra de Comercio, Industria y Turismo, María Claudia Lacouture.



El Ministerio precisó que la actividad realizada por el portal como plataforma electrónica no es la sancionada en la investigación dado que no se consideró ningún tipo de restricción respecto del portal mencionado.



“La incorporación de desarrollos tecnológicos, innovación y nuevas tecnologías en el sector turístico son consideradas beneficiosas y aliadas para este sector; no obstante, las sociedades que utilicen estos medios no están exentas del cumplimiento de sus deberes como prestadores de servicios turísticos”, explicó Lacouture.



Sin embargo, el Ministerio ha dado traslado a la Superintendencia de Sociedades para que revise el tema de la situación de control y una posible declaración de Grupo Empresarial en lo relacionado con el contrato y la unidad de propósito en la actividad desarrollada por las sociedades Booking.



También al Fondo Nacional de Turismo para que determine el valor de las contribuciones parafiscales que ha dejado de presentar la sociedad Booking.Com Colombia S.A.S. y a la Dirección de Impuesto y Adunas Nacionales (Dian), para lo de su competencia (impuestos).



Igualmente, a la Superintendencia de Industria y Comercio para que investigue si amerita otras posibles sanciones como competencia desleal, publicidad engañosa, posición dominante, unidad de propósito en la captación de prestadores de servicios turísticos nacionales y turistas, además del incumplimiento de las normas que regulan la actividad turística y las demás que se puedan desprender de la actividad comercial desarrollada por la sociedad Booking.com Colombia S.A.S en asocio con Booking Holanda.



La empresa sancionada, aclaró el Ministerio, tiene derecho a los recursos legales que permite la legislación colombiana.



“Si nos unimos vamos a lograr que más empresas hagan las cosas conforme a la leyes de Colombia. Para lograrlo es importante reportar casos como este y fomentar la cultura de la formalización en el turismo de todo el territorio nacional”, indicó la ministra Lacouture.



REDACCIÓN VIAJAR