Experiencias de lujo antes y durante los vuelos

El aeropuerto internacional de Atlanta Hartsfield-Jackson es uno de los más transitados en el mundo: cada año circulan más de 90 millones de pasajeros. Solo en un fin de semana puede recibir y despachar a más de 1’500.000 viajeros. Es un espacio que puede resultar abrumador, sobre todo si debe hacer una conexión y esperar un par de horas al vuelo de conexión.

Entre tanto movimiento, se levantan nueve oasis de tranquilidad, calma y comodidad. Se trata de los Sky Clubs, las exclusivas salas que la aerolínea Delta ha construido para sus clientes más exclusivos. Todos los salones tienen red de wifi, conexiones para recargar equipos y algún tipo de snacks. Incluso, algunos ofrecen servicio de restaurante. Además, los salones ubicados en el terminal F y el E tienen ducha.



En el terminal B está el salón más reciente de Delta. Se inauguró en el 2016 y tiene capacidad para 500 personas. Ofrece cómodas sillas, mesas de trabajo y comedores. Hay una barra de comidas que nunca está vacía y en donde pueden encontrarse bagels, panecillos, ensaladas, pastas e incluso sopas. Tal vez el bar es el espacio más destacado. Además de ofrecer distintos tipos de licores, tras la barra está un experto en vinos, dispuesto a ofrecer recomendaciones para amantes de esta bebida.



Los interesados en ingresar al club pueden escoger entre dos membresías. La ejecutiva, que incluye acceso ilimitado al club para el socio y hasta dos invitados por visita. La tarifa anual es de 745 dólares o 70.000 millas. La otra es una membresía individual que cubre acceso ilimitado al club para el socio y la tarifa anual es de 495 dólares o 47.000 millas.

Primera clase

En el vuelo que conecta a Bogotá con Atlanta hay, por lo general, una tripulación bilingüe. Mientras los pasajeros de la primera clase se acomodan, dos tripulantes ofrecen bebidas que van desde agua, pasando por jugos, hasta llegar a champán. Lo primero que encuentran los viajeros sobre los asientos es el kit: un antifaz para dormir, un par de medias, cepillo de dientes, crema dental, enjuague bucal. Todo guardado cuidadosamente en un estuche. También tienen a su disposición el menú especialmente diseñado para esta. Los viajeros pueden pedir las bebidas que deseen, incluyendo las alcohólicas.



El sistema de entretenimiento de la primera clase de Delta es destacable. La pantalla, más amplia que lo que otras aerolíneas ofrecen, está incrustada detrás de los asientos, lo que permite la comodidad del viajero. A bordo se ofrecen varias series que se están transmitiendo actualment,e como The Handmaid’s tale, así como películas clásicas y más contemporáneas, documentales y algunos musicales.



Y tal vez lo más llamativo: Delta ofrece servicio de wifi gratuito para enviar mensajes. Por un cargo adicional, los interesados pueden navegar en internet. Es decir, los viajeros de Delta están conectados todo el tiempo.

‘Viajeros, no dejen de venir a Guatemala’

“El mayor apoyo que pueden darle ahora a Guatemala es visitarnos y disfrutar de nuestros atractivos turísticos y hospitalidad. Cada visita se convierte en un aliciente para la economía y contribuye al desarrollo que el país necesita”, expresó Jorge Mario Chajón, director del Instituto de Turismo de Guatemala (Inguat), quien aclaró que no hubo turistas afectados tras la reciente erupción del volcán de Fuego y aseguró que los principales atractivos naturales, culturales y arqueológicos del país no sufrieron ninguna afectación. Los aeropuertos y los servicios públicos funcionan normalmente.



También invitó a los viajeros del mundo a que no dejen de visitar su país, pues el turismo ha sido una herramienta de desarrollo y será de gran ayuda para superar la tragedia que están viviendo actualmente.



¿Qué pasa con los principales atractivos?



Destinos como el parque nacional Tikal, el monumento natural Semuc Champey, el lago de Atitlán, el Quetzaltenango, Izabal, Esquipulas y Guatemágica –que son nuestros principales atractivos– están alejados de donde se registró la actividad eruptiva y se encuentran en condiciones óptimas para recibir viajeros nacionales e internacionales.



¿Qué precauciones deben tener los turistas que viajen a Guatemala por estos días?



Debido a la actividad de los volcanes de Fuego, Santiaguito y Pacaya, se recomienda no acercarse ni permanecer en las áreas aledañas.



¿Qué tan importante es el turismo para su país?



Es uno de los sectores económicos con más importancia. Es uno de los principales generadores de divisas y es un sector que incluye una cadena de valor productiva que abarca a operadores de turismo, transporte, hoteleros, guías de turistas, restaurantes, entre otros, los cuales contribuyen a las dimensiones del desarrollo sostenible, crear empleo y generar oportunidades económicas.



