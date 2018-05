Otros dos países europeos eximen de visa a los colombianos

28 de mayo 2018 , 09:51 a.m.

Dos nuevos países anunciaron que eximirán a los colombianos de visa de corta duración para ingresar a su territorio.



Se trata de Moldova y Albania, países que pertenecen al continente europeo. Los colombianos pueden ingresar allí y permanecer por periodos cortos presentando solamente el pasaporte.

Con este anuncio ya son 76 naciones y 14 territorios no estatales en el que los connacionales pueden viajar sin necesidad de tramitar una visa.



Según información de la Cancillería, en 2010 solo se podía ingresar sin visa a 25 países y un territorio no estatal. Actualmente, la cifra se ha incrementado en 51 países y 13 territorios no estatales.



Entre las naciones a las que se pueden ingresar sin visado son Alemania, Bélgica, Eslovaquia, Estonia, Francia, Georgia, Lituania y Luxemburgo.



Moldova está ubicado en la parte oriental del viejo continente. Su territorio es muy variado: incluye bosques, colinas rocosas y viñedos y es reconocido por ser un destino vinícola.



Por su parte, Albania es un país pequeño ubicado en el sureste de la península balcánica europea. Por sus playas vírgenes, gastronomía y cultura es uno de los destinos emergentes de la zona.



PORTAFOLIO.CO