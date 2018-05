Exención del IVA para cruceros es un logro para las agencias: Anato

El Gobierno aprobó la exención del Impuesto de Valor Agregado (IVA) a paquetes turísticos para viajar en cruceros internacionales que se compren en Colombia. La medida cubre a cruceros que zarpan del país, pero que prestan servicios de turismo en aguas nacionales e internacionales, y será efectiva para todos los viajeros, sin importar su nacionalidad.



La Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y Turismo (Anato) había hecho desde hace años esta solicitud, “teniendo en cuenta que el servicio al que accedían los cruceristas se prestaba en aguas internacionales y no en territorio colombiano, no debía ser cobrado con un IVA al viajero”, dijo a EL TIEMPO Paula Cortés Calle, presidenta de Anato.

Según la dirigente gremial, con el cobro del IVA las agencias no estaban en igualdad de condiciones con otros países “que no cobraban este gravamen en la venta de cruceros. Esto estaba ocasionando que los cruceristas no compraran el producto turístico en Colombia sino en el exterior, provocando una disminución en las ventas de las agencias”, explicó. Al final, el gasto lo corría el viajero.



Por esto, la medida resulta beneficiosa para todos: "esto producirá un crecimiento en sus ventas de cruceros, ya que trabajarán bajo las mismas condiciones que los países vecinos, donde no se cobraba este gravamen", agregó Cortés Calle.

Beneficio común

El segmento de cruceros es uno de los sectores con más potencial en Colombia. Hasta diciembre del 2017, el número de visitantes en cruceros creció 13 por ciento con relación al periodo anterior, con 342.966 visitantes y 234 recaladas. Hoy es el tercero más vendido por las agencias de viajes afiliadas a Anato, según su más reciente Encuesta de temporada.



En este sentido, la exención del IVA impulsa el crecimiento del sector. Según Paula Cortés, la medida permitirá que los cruceristas adquieran este producto a menor precio "y no tendrán que comprarlo en el exterior. Además, es un incentivo para que más navieras se interesen en operar en nuestro país".



“Se espera que la tendencia positiva continúe en 2018 y crezca en un 20 por ciento”, dijo Cortés Calle, teniendo en cuenta que en lo corrido del año se ha tenido un crecimiento del 14,3 por ciento frente al mismo periodo del 2017.



REDACCIÓN VIAJAR@ViajarET