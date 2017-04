Ferrari Land, un nuevo parque temático de velocidad pura

Ferrari Land es el nuevo parque temático, ubicado en Tarragona (España), que recrea la atmósfera soñada por Enzo Ferrari, creador de esta marca de autos deportivos, basada en innovación, velocidad, emociones, belleza y experiencias fuertes.



El nuevo parque temático ubicado en PortAventura World, un complejo de ocio situado en los municipios de Vilaseca y Salou (España), ha costado dos años de trabajo y una inversión de 100 millones de euros.

La idea es ofrecer la genuina “sensación de estar en Maranello (Italia), donde está la fábrica y el museo de Ferrari”, dijo el piloto Marc Gené, uno de los probadores de F1 de la marca que asistió el viernes pasado a la inauguración.



En siete hectáreas, el parque concentra once atracciones, entre las que se destacan Racing Legend, que recrea la conducción de un Ferrari por las calles de Roma o por escenarios futuristas y los simuladores Pole Position Challenge que reproducen casi fielmente los usados por los pilotos profesionales de la F1. Son seis simuladores para adultos y dos para niños que recrean las sensaciones de los pilotos –ruido del motor y tacto de los pedales incluidos– en sus entrenamientos.



También está la Maranello Grand Race, un recorrido para bólidos GT en un trayecto de medio kilómetro pensado para toda la familia a bordo del mítico 488 Spider.



Junto al circuito, dos torres que simulan dos pistones gigantes (las Thrill Towers) ofrecen experiencias fuertes a los visitantes.



La atracción estrella es Red Force, la montaña rusa más rápida y alta de Europa, que pasa de 0 a 180 kilómetros por hora en solo 5 segundos y ostenta el récord de 112 metros de altura.



“Se vivirá lo que solo puede sentir un piloto de F1”, asegura Gené.



Este parque, minuciosa réplica del estilo Ferrari, también incluye gastronomía italiana en cinco puntos y tres coloridos espectáculos.



El director de PortAventura World, Fernando Aldecoa dijo que las previsiones son que Ferrari Land permita alcanzar la “mítica cifra de los cinco millones de visitantes” al complejo, que en el 2016 sumó un público de 4 millones de personas.



Además, permitirá ampliar el mercado más fiel al único complejo turístico de Europa que cuenta con tres parques temáticos, tres campos de golf, centro de convenciones y club privado de playa.



Así, hasta ahora el público internacional se concentraba en Francia, Alemania y Rusia y, ahora, gracias a la nueva oferta de Ferrari Land, se amplía el abanico a Italia, los países del Benelux, los nórdicos y también el público asiático y americano. Así que alisten maletas y prepárense para encender motores.

Nueva York al paso de Jimmy Fallon

Estudios Universal abrió la semana pasada en Orlando (Florida) una nueva atracción, llamada Carrera a través de Nueva York, protagonizada por Jimmy Fallon (Race Through New York Starring Jimmy Fallon), con la idea de que los visitantes vivan las ajetreadas calles del centro de Manhattan, al estilo de The Tonight Show, el programa de entrevistas más visto en Estados Unidos.



La atracción cuenta con zonas interactivas. Apenas ingresa al espectáculo, puede explorar más de 60 años de lo que ha sido el programa. Además, encontrará juegos y podrá enviar notas desde escritorios interactivos, ver presentaciones en vivo del cuarteto Ragtime Gals e interactuar con el panda, mascota del show.



La apertura se celebró con un desfile alusivo a Nueva York, con una carroza con los personajes de Universal Orlando, acompañados con Jimmy Fallon y la banda del programa The Roots.



Es la primera atracción que cuenta con una experiencia virtual en línea que permite a los visitantes disfrutar de otras áreas del parque mientras esperan su turno, para salir en un simulador de movimiento 3D a una carrera desenfrenada por la Gran Manzana compitiendo contra Jimmy Fallon, visitando desde los túneles más profundos a los rascacielos más altos, así como los puntos de referencia más emblemáticos de Nueva York, con vistas panorámicas, sonidos y hasta los olores de la ciudad.



Durante esta experiencia, Fallon aparece en distintos personajes, como un conductor de taxi, uno de metro, un hombre con pantalones blancos apretados y una adolescente.



La atracción se encuentra dentro de una réplica del edificio Rockefeller 30, donde se graba The Tonight Show.



EFE